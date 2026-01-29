東上線森林公園ファミリーイベント2026の特設サイトが本日オープンしました！各種申込みにご利用ください！

東武鉄道株式会社

2026年3月8日（日）10時から開催される「東上線 森林公園 ファミリーイベント2026」の特設サイトが本日オープンしました。皆様、ぜひぜひご覧ください👀

特設サイト https://tobu-event.jp/familyevent/

なお、ツアー・各コンテンツ・入場申込の募集開始は以下のとおりです。

・臨時列車「東上線森林公園 ファミリーイベント号」ツアー申込み 2月5日（木）12時～

・車両撮影会

・と～ぶキッズ限定！車両撮影会

・運転台着席・車両ドア操作・放送体験

・車両点検作業の見学ツアー

・車両洗浄線体験乗車

・軌陸両用架線作業車の乗車体験

・ATカート乗車体験

上記各コンテンツ申込み 2月9日（月）12時～

・一般入場申込み 2月12日（木）12時～

※本イベントは事前申込いただいた方のみが入場可能です。

その他特設サイトにはご参加無料イベントや物販・飲食店舗の詳細や

東武カードSNSフォローでノベルティプレゼントなどの企画も

※イベントの詳細は→https://www.tobu.co.jp/cms-pdf/releases/20260114104243iKWd9jRZ7lWJ4jy9AgO9qg.pdf

※今回の車両撮影会および会場地内に「新型車両90000系」はございません。