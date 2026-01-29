東上線森林公園ファミリーイベント2026の特設サイトが本日オープンしました！各種申込みにご利用ください！
東武鉄道株式会社
2026年3月8日（日）10時から開催される「東上線 森林公園 ファミリーイベント2026」の特設サイトが本日オープンしました。皆様、ぜひぜひご覧ください👀
特設サイト https://tobu-event.jp/familyevent/
なお、ツアー・各コンテンツ・入場申込の募集開始は以下のとおりです。
・臨時列車「東上線森林公園 ファミリーイベント号」ツアー申込み 2月5日（木）12時～
・車両撮影会
・と～ぶキッズ限定！車両撮影会
・運転台着席・車両ドア操作・放送体験
・車両点検作業の見学ツアー
・車両洗浄線体験乗車
・軌陸両用架線作業車の乗車体験
・ATカート乗車体験
上記各コンテンツ申込み 2月9日（月）12時～
・一般入場申込み 2月12日（木）12時～
※本イベントは事前申込いただいた方のみが入場可能です。
その他特設サイトにはご参加無料イベントや物販・飲食店舗の詳細や
東武カードSNSフォローでノベルティプレゼントなどの企画も
※イベントの詳細は→https://www.tobu.co.jp/cms-pdf/releases/20260114104243iKWd9jRZ7lWJ4jy9AgO9qg.pdf
※今回の車両撮影会および会場地内に「新型車両90000系」はございません。