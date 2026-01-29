【A|X アルマーニ エクスチェンジ】「Lunar New Year」カプセルコレクション

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

2026年2月17日に旧正月を迎える今年は、「馬」の年。チャイニーズカルチャーにおいて馬は、活力、自由、成功を象徴する存在として知られています。

エネルギッシュで自立心にあふれ、前へと進み続ける ― そんな「馬」が持つスピリットは、都市を生きる現代人の感性、そしてA|X アルマーニ エクスチェンジのフィロソフィーと重なります。今コレクションでは、その躍動感と前向きなエネルギーを、シンプルで洗練された都会的なデザインとして表現しました。

ラインナップには、ブルゾンやカットソーをはじめ、日常に取り入れやすいユニセックスアイテムを展開。ストレッチコットンデニムやコットンピケ、コットンジャージー、エコビスコースツイル、ナイロン、リヨセルジャカードなど、機能性と快適性を兼ね備えた多彩な素材を採用し、軽やかな着心地とシャープなシルエットを実現しています。

ディテールには、ゴールドフォイルプリントやロゴ、ゴールドメタルのトリム、ゴールドのデニムブランドタグをアクセントとして配置。ブラックとチャイニーズレッドを基調とした力強いカラーパレットに、控えめながらも印象的な輝きを添え、祝祭のムードとモダンなエッジを両立させました。

ジェンダーやスタイルの枠にとらわれず、自由に楽しめるチャイニーズニューイヤーカプセルコレクション。

Year of the Horse（馬年）が象徴するスピード感とポジティブなエネルギーとともに、A|X アルマーニ エクスチェンジは2026年の新たなスタートをスタイリッシュに提案します。

【A|X ARMANI EXCHANGE】

1991 年に誕生した A|X アルマーニ エクスチェンジは、ジョルジオ アルマーニのスピリットを受け継ぐ 革新的でポジティブなイタリアンカジュアルを提案します。 ファッに敏感で時代とともに自分自身も進化する人々へ発信するブランドとして、ウェアからアクセサリーまで幅広いアイテムを展開。 アーバンライフスタイルやストリートカルチャーからのヒントを得て生み出されるコレクションは、常に新しいドレスコードを発信しています。

お問い合わせ先：

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

03-6274-7070