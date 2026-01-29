2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)日本代表レプリカユニフォームが登場！ネーム＆ナンバーTシャツなど予約販売開始

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)のオフィシャルグッズを取りそろえる「World Baseball Classicオフィシャルストア（ファナティクス・ジャパン公式ストア内）」（https://www.fanatics.jp/）にて、日本代表への選出が発表されている15選手のMIZUNO日本代表レプリカユニフォーム、およびNIKEネーム＆ナンバーTシャツなど5アイテムの予約販売を1月30日（金）11時頃より開始いたします。

■World Baseball Classicオフィシャルストア

ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）

MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）

■主な商品情報

MIZUNO 2026 World Baseball Classic 日本代表レプリカユニフォーム（ホーム、ビジター）

サイズ｜S／M／L／O／XO

価格 ｜20,000円（税込）

選手 ｜#1 松井裕樹、#13 宮城大弥、#15 大勢、#16 大谷翔平、#26 種市篤暉、#57 北山亘基、#66 松本裕樹、#69 石井大智、#12 坂本誠志郎、#27 中村悠平、#3 小園海斗、#5 牧原大成、#7 佐藤輝明、#55 村上宗隆、#20 周東佑京、#89 井端弘和

※ホーム、ビジターとも購入可能数はお一人様5点までとなります。各6点以上の購入を含むご注文はキャンセルとさせていただきますので、あらかじめご了承ください

NIKE 2026 World Baseball Classic Japan ネーム＆ナンバーTシャツ

サイズ｜S／M／L／XL／2XL／110／130／150

価格 ｜6,000円（税込） キッズ5,000円（税込）

選手 ｜#1 松井裕樹、#13 宮城大弥、#15 大勢、#16 大谷翔平、#26 種市篤暉、#57 北山亘基、#66 松本裕樹、#69 石井大智、#12 坂本誠志郎、#27 中村悠平、#3 小園海斗、#5 牧原大成、#7 佐藤輝明、#55 村上宗隆、#20 周東佑京

MIZUNO 2026 World Baseball Classic ナンバーＴシャツ

サイズ｜M／L／O

価格 ｜9,900円（税込）

選手 ｜#16大谷翔平、#7 佐藤輝明、#55 村上宗隆

MIZUNO 2026 World Baseball Classic 選手プリントフェイスタオル

価格 ｜3,500円（税込）

選手・監督・コーチ｜#1 松井裕樹、#13 宮城大弥、#15 大勢、#16 大谷翔平、#26 種市篤暉、#57 北山亘基、#66 松本裕樹、#69 石井大智、#12 坂本誠志郎、#27 中村悠平、#3 小園海斗、#5 牧原大成、#7 佐藤輝明、#55 村上宗隆、#20 周東佑京、#89 井端弘和、#88 金子誠、#74 村田善則、#84 能見篤史、#81 吉見一起、#77 梵英心、#79 亀井善行、#71 松田宣浩

※画像はイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note：https://note.com/fanatics_japan

Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.