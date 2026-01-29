神戸ルミナリエ×神戸学院大学等 連携企画「大人も子どもも震災を未来へつなぐ」防災イベント

神戸学院大学大人も子どもも震災を未来へつなぐ

神戸ルミナリエと神戸学院大学等が連携し、震災への想いを未来に繋ぐ防災イベントを実施します。

子どもから大人まで参加できる防災体験プログラムです。

阪神・淡路大震災を乗り越え生まれた、31年ヴィンテージ日本酒『現外（げんがい）』(https://jp.sake100.com/products/gengai)の歴史と“価値” の展示に加えて有料試飲も！

いずれも事前予約なしで参加できますので、是非お立ち寄りください。

《31年ヴィンテージ日本酒『現外』とは》

1995年1月17日。阪神淡路大震災によって倒壊した酒蔵で奇跡的に残ったタンク。そこに入っていたのは、「酒母」と呼ばれる、醸造の途中段階の液体でした。醸造設備の被災により次の工程に進めることが叶わず、やむなく酒母の段階で搾られ清酒となりますが、味香のバランスがとれておらず、商品化はできませんでした。そのため、熟成による味わいの変化に一縷の望みを託し、のちに『現外』となる酒は熟成庫で眠りにつくことになったのです。

熟成タンクで30年。円熟したまろやかさと同時に、気品と透明感を併せもつ奇跡的な味わいへと至りました。

＜イベント開催概要＞

- 開催日：2026年1月31日(土) ～ 2月1日(日)- 時 間：10:00～17:00- 場 所：神戸ハーバーランドumie サウスモール1F 中央特設会場＜スケジュール＞◆1月31日(土)

神戸学院大学 防災女子×MANYS

・被災地に寄り添うこころとからだのケア ～薬膳茶の試飲・精油（アロマ）ワークショップ～

神戸学院大学 Seagull Rescue

・心肺蘇生法体験、ロープ結索体験

◆2月1日(日)

神戸学院大学 経済学部 木暮衣里准教授ゼミ

・調査、研究パネル展示「31年ヴィンテージ日本酒『現外』の歴史と“価値” の展示」

・共有企画「『現外』を起点とした未来への想いと希望をつなぐコミュニティづくり」

・『現外』有料試飲（SAKE HUNDREDと合同）

木暮ゼミによる展示では、『現外』誕生の背景にある歴史と価値、震災後の酒蔵や地域の歩みを、学生の視点で紐解きます。また「もし大きな災害が起きたとき、自分が一番守りたいものは何か」「自分にとっての希望の灯火は何か」を来場者が考え共有する企画を実施。『現外』を起点とした“未来への想いをつなぐコミュニティ”を会場に描き出します。また震災への想いをつなぐメッセージボードも登場します。

若者防災協議会（構成員の中心は神戸学院大学の学生・卒業生）

・レゴブロックによる地震体験、避難所体験

レゴブロックで作った部屋の模型を3次元振動台で揺らして地震を再現します。

神戸松蔭大学 人間科学部 川口真規子准教授ゼミ

・「神戸への想いを私たちの言葉で伝える」 調査・研究パネル展示

・1.17「つなぐ」書作品展示

＜参考リンク＞

神戸学院大学現代社会学部 社会防災学科(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_social/bosai/)

現代社会学部オリジナルサイト(https://www.kobegakuin-css.jp/#./master_page.html#hero)

Seagull Rescue(https://seagullrescuekpc.wixsite.com/seagull)

第31回神戸ルミナリエ(https://kobe-luminarie.jp/)

