防災を進化させる、新しい力を。BOCOが社会実装まで伴走する防災事業コンテスト「BŌSAI EVOLVE 2026」を始動

一般社団法人防災事業経済協議会（BOCO、所在地：東京都、以下BOCO）は、防災分野のアイデアや技術を「実際に社会で使われ、継続する事業」へと育てる事業成長支援型コンテスト 「BŌSAI EVOLVE 2026」 を開催します。

本コンテストの始動にあたり、2026年3月1日（日）、東京・京橋の「Incubation CANVAS TOKYO」にてキックオフイベントを開催します。

■ 防災は、成熟した人類への最大の投資である

日本は世界有数の災害大国でありながら、防災分野には未だ多くの未解決課題と事業機会が存在します。

BŌSAI EVOLVE 2026は、防災×ビジネスの可能性に挑むスタートアップ、新規事業チーム、研究者、自治体関係者など、多様なプレイヤーを対象に、「評価で終わらせない」社会実装型コンテストとして設計されました。

専門家による実践的なメンタリング、投資家・企業・行政とのネットワークを通じて、事業が直面する「社会実装の壁」を共に乗り越えます。

■ キックオフイベント概要（Peatix受付中）

BŌSAI EVOLVE 2026のキックオフイベントでは、コンテスト概要説明に加え、防災分野・新規事業分野の第一線で活躍する専門家による基調講演、参加者同士の交流を通じて、防災ビジネスの現在地と未来を共有します。

※本イベントへの参加は、コンテスト応募の必須条件ではありません。

【開催概要】

日時：2026年3月1日（日）14:00～17:00

会場：Incubation CANVAS TOKYO（東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン29F）

参加費：3,000円／名（BOCO会員は無料）

申込ページ：https://bosai-evolve-2026.peatix.com/

【基調講演 登壇者】

目黒 公郎 氏（東京大学大学院 教授）

守屋 実 氏（新規事業家）

■ BŌSAI EVOLVE 2026の特徴（4つの価値）

- 投資家・企業・行政との接点創出- 防災分野の第一線からの知見獲得- 防災×ビジネスの最新動向へのアクセス- 継続的につながる共創ネットワークコンテスト終了後も、BOCOコミュニティを通じて、事業成長と社会定着を継続的に支援します。

■ 表彰・副賞

・BOCO最優秀賞（1事業）

副賞：100万円

・専門家による技術・事業アドバイス（3回）

・守屋氏らによる個別メンタリング（3回）

・出資・融資に関する個別相談

・BOCOコミュニティ無料参加権（1年）

・優秀賞（2事業）

副賞：30万円

・BOCOコミュニティ無料参加権（1年）

■ 応募概要

- 応募期間：2026年3月2日～6月15日- 対象：防災分野における事業化（社会実装）に関心を持つすべての方（スタートアップ、大企業の新規事業チーム、研究者、自治体関係者、個人事業主など／法人格・事業フェーズ不問）- 応募方法：所定の応募フォームより、事業概要資料（形式自由）を提出

※詳細は公式サイト(近日公開）をご確認ください。

■ 一般社団法人 防災事業経済協議会（BOCO）について

一般社団法人防災事業経済協議会（BOCO）は、防災を公共領域にとどめず、持続可能な「事業」として社会に根づかせることを目的に活動する団体です。

企業、スタートアップ、研究者、金融機関、行政など、防災に関わる多様なプレイヤーをつなぎ、事業創出・共創・投資促進を通じて、防災ビジネスの発展を目指しています。

BOSAI EVOLVE 2026は、その象徴的な取り組みとして開催されます。



BOCO公式サイト(https://www.boco.or.jp/)

■ 主催者コメント

一般社団法人 防災事業経済協議会（BOCO） 代表理事 貴船 美彦

防災分野には、社会を大きく前進させる可能性を秘めたアイデアや技術が数多く存在します。

しかし現実には、「事業化」「社会実装」という壁の前で、多くの挑戦が止まってしまっています。

BOSAI EVOLVE 2026は、評価で終わるのではなく、事業として成立し、社会に根づくところまで伴走するコンテストです。今回は第１回目となりますが、今後も本コンテストを継続し、日本での防災事業拡大を推進していきます。



防災を“志”だけでなく“事業”として前に進める仲間と出会えることを楽しみにしています。

■ 本件に関するお問い合わせ

BŌSAI EVOLVE 2026 運営事務局

名和

E-mail：suc@boco.or.jp

TEL ：03-5410-2526