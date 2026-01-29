MONAKA jewellery（モナカ ジュエリー）POP UP STOREが、2026年1月29日（木）～2月8日（日）の期間、TOMORROWLAND あべのハルカス店にて開催されます。
[開催期間・店舗]
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス 近鉄本店タワー館 3F
1月29日（木）から2月8日（日）までの期間、TOMORROWLAND あべのハルカス店にて、MONAKA jewellery（モナカ ジュエリー）のPOP UP STOREを開催いたします。
会期中は、世界各地で出会った個性豊かな天然石を用いた一点物のジュエリーを中心に、日常に寄り添うコレクションをバリエーション豊富にご用意。石そのものの魅力を最大限に引き出した、MONAKA jewelleryならではのラインアップをご覧いただけます。
中秋の名月、満月を意味する『MONAKA』。
K18をメインに珍しい天然石やダイヤを使ったジュエリーを制作している。
丁寧に選んだユニークな石とその素材の持ち味を引き出すデザインが特徴で、大切なパーソナルアイテムとして永く愛されるよう一つ一つ丁寧に手仕事で制作しています。
1月29日（木）～2月8日（日）
トゥモローランド あべのハルカス店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=240020002)
※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。