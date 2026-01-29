【名鉄ホテルグループ】ギネス世界記録(TM)認定 「ステンドグラス製甲冑」が愛知・岐阜のグループ7ホテルを巡回！

株式会社名鉄ホテルホールディングス

株式会社名鉄ホテルホールディングス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：二神一）は、2026年に注目が集まる郷土の英傑「豊臣秀吉・秀長」ゆかりの地・愛知岐阜にて、2月1日（日）より名鉄ホテルグループ7施設が連携した特別企画「ステンドグラス製甲冑巡回展示」を実施いたします。

本企画は、豊臣秀吉の甲冑をモチーフに約20,000ピースのヴィンテージガラスで再現された、ギネス世界記録(TM)認定のアート作品を「光のバトン」として、7つのホテルをリレー形式で繋ぐ合同プロジェクトです。期間中は、各館のロビー展示に加え、来館の証となる「御宿場印」の販売や、SNSを活用したレストラン優待キャンペーンも同時開催。歴史のロマンとステンドグラスの輝きに出会う、特別な「周遊体験」をお楽しみください。

ギネス世界記録(TM)認定「ステンドグラス製甲冑」巡回展示

今回展示されるのは、豊臣秀吉公生誕の地に鎮座する「豊國神社（名古屋市中村区）」が所蔵する、通常は一般公開されていない極めて貴重な作品です。製作を手掛けたのは、ステンドグラスアーティストのヨージウチヤマ氏。秀吉公の代名詞とも言える「一の谷馬藺後立て付き兜」をモチーフに、威厳ある甲冑姿を現代のアートとして再構築しました。その輝きの源となるのは、世界遺産の修復などにも用いられる希少なビンテージガラスです。33色・約20,000ピースにも及ぶガラス片を、72のパーツへと組み上げる精緻な技法により、高さ2mを超える圧倒的な造形美を実現しました。2025年4月には「ステンドグラスで作られた最も大きい甲冑」としてギネス世界記録(TM)に認定。着用可能な実寸大のステンドグラス製甲冑であり、世界的にも例を見ない唯一無二の芸術作品です。歴史の重みとガラスの繊細さが融合した奇跡の輝きを、ぜひ間近でご体感ください。

- ステンドグラス製 日本甲冑「豊臣秀吉」-

所蔵： 豊國神社（名古屋市中村区）

作者： ステンドグラスアーティスト

ヨージウチヤマ氏

サイズ： 高さ213cm / 幅77.4cm

奥行60.7cm / 重量 約80kg

記録： ステンドグラスで作られた

最も大きい甲冑として

2025年4月27日に

ギネス世界記録(TM)認定

- 巡回スケジュール -

2/1(日)～2/28(土)

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

3/1(日)～3/28(土)

名鉄小牧ホテル

3/29(日)～4/25(土)

ホテルインディゴ犬山有楽苑

4/26(日)～5/30(土)

岐阜グランドホテル

5/31(日)～6/27(土)

名鉄トヨタホテル

6/28(日)～7/25(土)

ホテルミュースタイル犬山エクスペリエンス

7/26(日)～8/29(土)

中部国際空港セントレアホテル

来館の証 各館限定「御宿場印」

甲冑の巡回に合わせて、各ホテルではオリジナルデザインの「御宿場印」を販売いたします。かつて旅人が宿場町で証を残したように、各ホテルを「現代の宿場」に見立て、個性豊かな7種のデザインをご用意しました。また、御宿場印を購入いただいた方への特典として、購入館のレストラン利用が10%OFFになります。

商品名： 御宿場印（全7種）

期間： 2026年2月1日（日）～8月29日（土）

・甲冑の展示期間にかかわらず、上記期間中はいつでもご購入可能

・各ホテル限定デザインは、当該ホテルでのみ販売

・他ホテルの御宿場印は購入不可

場所： 各ホテルフロント または 売店

価格： 1枚 300円（税込）

特典： 購入したホテルのレストランにて、御宿場印の提示でご飲食代金10%OFF

・各ホテル割引対象店舗は直営レストランに限る（カフェ・テイクアウト除く）

・1回のご提示につき4名様まで適用

・一部対象外メニューや除外日あり

・対象外ホテル：中部国際空港セントレアホテル / ホテルミュースタイル犬山エクスペリエンス

【展示期間・数量限定】ステンドグラス御朱印帳

さらに、豊國神社と名鉄ホテルグループでしか手に入らない、限定デザインの「ステンドグラス御朱印帳」も販売いたします。表紙にステンドグラス甲冑の輝きをあしらった、プレミアムな一冊です。こちらは「甲冑が展示されている期間中のみ」各ホテルで販売される限定品です。

価格： 1冊 3,000円（税込）

期間： 甲冑展示期間のみ各ホテルで販売

Instagramフォロー＆保存で「レストラン10%OFF特典」

展示期間中、SNSを活用したお得なキャンペーンを同時開催いたします。公式アカウントをフォローし、対象の投稿を「保存」していただくと、その画面がそのまま「クーポン」となり、館内レストランでのお食事が10%割引になります。

期間： 甲冑展示期間のみ各ホテルで実施

対象： 各ホテルの対象レストラン

特典： ご飲食代金より10%OFF

・各ホテル割引対象店舗は直営レストランに限る（カフェ・テイクアウト除く）

・1回のご提示につき4名様まで適用

・一部対象外メニューや除外日あり

・対象外ホテル：中部国際空港セントレアホテル / ホテルミュースタイル犬山エクスペリエンス

・ホテルインディゴ犬山有楽苑は、「ストーリーズ」を活用した別施策となります。

詳細は展示開始時期に合わせて、同ホテル公式SNS等でご案内いたします。

ステンドグラスアーティスト ヨージウチヤマ氏

フランスでステンドグラスを修行後、2012年「YOJIUCHIYAMA」を設立。帰国後、日本の文化と西洋の芸術を融合させた初作ステンドグラス製 日本甲冑「豊臣秀吉」を完成させ、2025年ギネス世界記録保持者となる。同作品には「戦う事の出来ない甲冑」として、この先も平和であり続けてほしいという想いを宿している。

「見る・食べる・集める」特別な周遊体験を

普段はなかなか見ることのできない貴重なアート作品が、皆様をお出迎えいたします。荘厳な甲冑の輝きをご覧になった後は、お得なグルメを楽しみ、旅の証を集める。そんな心躍る「ワクワクするような周遊の旅」を、ぜひご家族やご友人と一緒にご体験ください。

スタッフ一同、皆様のご来館を心よりお待ち申し上げております。