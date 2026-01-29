WOWOW百貨店、オープン後初となる加入者限定の送料無料キャンペーンを開催！
株式会社WOWOWの公式ECサイト「WOWOW百貨店」にて、オープン後初となる送料無料キャンペーンを、2026年1月29日（木）12:00より開始しました。
WOWOW加入者を対象に、2月12日（木）11:59まで実施します。
特集ページ：https://dept.wowow.co.jp/blogs/topics/freeshipping-260129
本キャンペーンでは、2025年10月15日のグランドオープンから販売している映画・ドラマ・スポーツなど、WOWOWならではのエンタメ体験をより身近に楽しめるアイテムを中心に、これから入荷予定の商品まで、多彩なラインナップを対象（一部商品を除く）にしています。この機会にぜひお買い求めください！
■ 送料無料キャンペーン概要
開催期間：2026年1月29日(木) 12:00～2月12日(木) 11:59
※2月12日(木) 11:59までに注文を完了をした場合に有効です
対象条件：１.WOWOWに加入しているお客様
２.1会計 税込5,000円以上のご注文
※予約商品は対象外です
※同一カートに予約商品が含まれる場合も対象外となります
特設ページ： https://dept.wowow.co.jp/blogs/topics/freeshipping-260129
※キャンペーン内容は特設ページにてご確認いただけます。
※数量限定商品は、在庫がなくなり次第終了となります。
■ WOWOW百貨店について
「WOWOW百貨店」は、「人生を楽しむ大人のための百貨店」をストアコンセプトに掲げ、映画・スポーツ・音楽・オリジナルドラマといった当社が放送・配信するコンテンツに連動した限定商品はもちろん、生活に彩りを添えるライフスタイルグッズも取り揃えます。お客さまに「WOW！」という驚きと楽しさを感じていただけるような、心を動かす逸品のラインナップ拡充に努めてまいります。
URL：https://dept.wowow.co.jp/
※ WOWOW百貨店の最新状況は、公式サイト（https://dept.wowow.co.jp/）よりご確認ください。
※ 品切れの際はご了承ください。
※ キャンペーン内容は予告なく変更になる場合がございます。