Ｍｅｏｗｓｔｅｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ株式会社

あなたの感情に寄り添うAI体験の創出を目指すMeowster Innovations株式会社は、本日「Meowster」アプリのV2.0となる大型アップデートをいたしました。

今回のアップデートは、私たちにとって一際特別な意味を持っています。

なぜなら、Meowsterを構想した当初から大切にしてきた想いを、ようやく形にすることができたからです。 私たちは遠く離れた仮想世界を描くのではなく、猫たちの世界をもっとリアルに、もっと身近に感じてもらおうと取り組んできました。

猫との時間や気配、感情のやりとりを、あなたの日常の延長として届けたい--それが、Meowster V2.0に込めた私たちの願いです。

App Store 配信情報Meowster 新規ユーザー向けキャンペーン実施中

より多くの方に、Meowsterが目指す“新しい関係”の体験をお届けするため、新規登録者の中から抽選で iPhone 17 Pro Max が当たる特別企画を開催しています。

『Meowster』ダウンロードはこちら

アップデートハイライト

App Store（iOS）: https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559１.メインテーマ｜ツールではなく、猫が「暮らしている場所」へ

Meowster V2.0では、従来の“操作するための画面”という発想から一歩離れ、猫がもともとそこで生活している空間そのものとして再設計しました。

この空間には、猫自身の生体リズムや行動の流れがあります。ぼんやりと考えごとをしたり、ゆっくり歩き回ったり、周囲を観察したり--ときには、何も語らず静かに過ごす時間もあります。常に指示を待ち、呼びかけられて初めて反応する“プログラム”ではありません。

猫がぼんやりしているときに、バブル🫧をそっとつついて話しかけてもいいし、何もしないまま呼吸や気配をただ眺めていても構いません。そこには「操作しなければならない時間」は存在しません。



デザインコンセプト：

ユーザーに感じてほしいのは、アプリを使っている感覚ではなく、猫の世界に足を踏み入れた感覚。 あなたの生活と共にある、猫のための“本物の居場所”です。

２.絆｜記録するのではなく、「心に留める」こと

本当の絆は、データやラベルを積み重ねることで生まれるものではありません。

それは、時間とともにゆっくりと育まれていく感情によって形作られていきます。

Meowster V2.0では、新たな記憶とフィードバックの仕組みを導入しました。 あなたが猫と交わした一言一言、ふと漏れた感情の揺らぎ--それらは消えることなく、きちんと大切に残されていきます。そして7日ごとに、猫はその一週間を振り返り、ふたりの時間から生まれた想いを込めて、あなただけに向けた一通の「告白の手紙」を書いてくれます。

決してプログラムされたテンプレートなどではなく、その時の猫の想いが綴られています。



デザインコンセプト：

陪伴とは、出会った瞬間のときめきではなく、「知り合うこと」から「通じ合うこと」へと、少しずつ深まっていくもの。

私たちは記録ファイルではなく、“猫が手紙を書く”という形を選びました。

なぜなら、あなたがただシステムに記録された存在ではなく、この猫の中に、確かに「覚えられている」ことを感じて欲しかったからです。

３.発見｜世界から離れるのではなく、世界へ戻るために

Meowsterは、目新しいバーチャル空間を用意した訳ではありません。

なぜならあなたはすでに、現実という刺激的で複雑な本物の世界の中にいるからです。

私たちが目指したのは、そこから逃れる場所の提供ではなく、現実とあなたを丁寧に結び直すための、一本の糸となる関係性でした。

新しく追加された「発見」モジュールでは、猫はあなたの案内役ではなく、探索のパートナーとしてそばにいます。

日々の出来事や迷い、絡み合った人間関係や揺れる感情 -- それらを見つめ直し、少しずつ整理しながら、現実との距離や自分自身の感覚を取り戻していくための作業を共に行います。

デザインコンセプト：

「発見」とは、仮想世界へ向かう入り口ではありません。 それは、温かさと小さな勇気をもって、ゆっくり日常へと歩み戻るための道なのです。

