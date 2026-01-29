福岡発、全国11店舗のグリークヨーグルト&アサイーボウル専門カフェ「PLUS」がリブランディング実施！

株式会社PLUS

株式会社PLUS（本社：福岡市中央区、代表取締役：中野美希）は、グリークヨーグルト&アサイーボウル専門カフェとして、ブランドの在り方を見直す目的でリブランディングを実施しました。”体にいい”だけでなく、”習慣になる、体が喜ぶ健康の選択肢とは何か”軸に、ブランドコンセプト・デザイン・メニューを刷新。本リブランディングを機に、新たなメニューのグルテンフリーベーグルやクローバードリンクの発表とともに全国展開に向けたFCオーナー募集を本格的に開始します。

■ リブランディングの背景

PLUSは、福岡発の自家製グリークヨーグルトとアサイーボウル専門店カフェとして、健康志向の高まりとともに多くのお客様に支持いただき、全国11店舗まで展開しております。一方で、「体にいい」「ヘルシー」といった機能価値だけではなく、日常の中で自然に続けられる体験価値やブランドとしての在り方を、より明確に伝える必要性を感じていました。そこで今回ブランドの原点を見つめ直し、「健康×美味しさ×幸せ」を感じられ今後10年・20年先も愛され続ける存在であるために、コンセプト・デザイン・メニューを含めたリブランディングを2026年1月に実施しました。



〈旧ロゴ〉

〈新ロゴ〉

■新コンセプト

新たなブランドコンセプトは、

「食べるたび、私の幸せがふくらむ。」

PLUSは、特別な日のための“ご褒美”ではなく、忙しい毎日の中でも無理なく、罪悪感なく心と体が満たされる一皿を届けることを大切にしています。今回のリブランディングでは、「健康であること」と「おいしく、心が満たされること」を両立させ、食を通じて前向きな気持ちになれる体験を提供するブランドへと進化しました。

■リブンランディングメニュー

米粉のベーグルとミニアサイー×グリークヨーグルトセット

リブランディングに伴い定番のアサイーボウルやグリークヨーグルトメニューに加えて、無添加やグルテンフリーにこだわり、素材の魅力をより引き出す新メニューを開発しました。

新メニューのグルテンフリーベーグルは「小ぶりサイズなのにモチモチ食感で満腹感がすごい」「グルテンフリーだから罪悪感なく食べられるのが嬉しい」といったお声をお客様よりいただいています。

フルーツが乗った甘い系統やお食事系のものなど6種類の中から2種類選べる構成です。

プラス料金でミニアサイーやグルテンフリーのミニシチューもチョイスいただけます。

グルテンフリーベーグル(お好きな2種類で1セット)/1,210円(税込）

チョコベーグル、ストロベリーグリークヨーグルトやローストハム他、全6種。

プレーンベーグル プレーングリークヨールグト キャラメリーゼバナナ・ピーナッツバター キャラメルチョコベーグル オレオグリークヨーグルト オレンジ・ヌテラ・チョコ・カカオニブチョコベーグル ストロベリーグリークヨーグルト いちご・ミルクプレーンベーグル ココナッツヨーグルトクリーム あんこ・マスカットプレーンベーグル プレーングリークヨーグルト ローストハム・オリーブオイル・ナッツプレーンベーグル プレーングリークヨーグルト エッグチーズ・アボカド

オプションメニュー：選べるミニボウル/550円(税込）

アサイー/アサイー×ヨーグルト/米粉のシチューからおひとつお選びいただけます。

アサイー

いちごorバナナ＋お好きなソース

アサイー×グリークヨーグルト

いちごorバナナ＋お好きなソース

グルテンフリーシチュー

ホワイトシチュー日替わり野菜とチキン

クローバードリンク抹茶ラテ（ICE/HOT）・クローバーキウイヨーグルトソーダ/単品：各600円(税込)/セット：各400円(税込）

リブランディングにおいてもキーポイントとなっている幸せ溢れるクローバーがモチーフとなったドリンクでは、キウイヨーグルトソーダや抹茶ラテがお楽しみいただけます。

左：クローバー抹茶ラテ、右：クローバーキウイヨーグルトソーダ

甘さや食感のバランス、満足感にこだわりながらも、日常的に楽しめる設計とし、幅広いライフスタイルに寄り添うラインアップへ刷新しています。今後は季節限定メニューや、企業とのコラボレーションによる商品開発も積極的に展開していく予定です。

■今後の展開

今回のリブランディングを第二のスタートと位置づけ、全国展開をさらに加速していきます。

現在、ブランドの想いに共感し、地域に根ざした店舗運営を共に行うフランチャイズオーナーの募集を本格的に開始しています。また、素材開発や商品企画を通じて新たな価値を生み出すメーカー企業との協業も視野に入れ、ブランドとしての可能性を広げていく方針です。

■代表コメント

代表：中野 美希

「PLUSは、ブランド立ち上げから1年半が経ちました。これまで多くのお客様や関係者の方々に支えられながら、”習慣になる、体が喜ぶ健康の選択肢とは何か”を問い続けてきました。

メイン商品である無添加のアサイーやヨーグルト、グルテンフリーのベーグルなど私たちが素材にこだわるのは、流行ではなく“続けられる健康”を届けたいという想いがあるからです。その想いは、立ち上げ当初から今も変わっていません。

今回のリブランディングでは、商品やデザインだけでなく、PLUSが大切にしてきた価値や在り方をより明確に言語化しました。”習慣が、人生の質をつくる。”その考えのもと日常に寄り添い、長く愛されるブランドへと進化していきます。

そして現在、想いを共有できるフランチャイズオーナー様も募集しております。地域に根ざし、PLUSの世界観を共に広げてくださる方との出会いを、心より楽しみにしています。」

■オーナー募集について

今回のリブランディングを機に、ブランドの想いに共感し、地域に根ざした店舗運営を共に行うフランチャイズオーナーの募集を本格的に開始しました。

アサイーやグリークヨーグルトを中心としたシンプルな商品構成により、未経験の方でも運営しやすいビジネスモデルを構築しています。また、すでに飲食業を夜営業されてる飲食オーナー様に昼間営業としてのご加盟開業にも対応可能です。

小規模から始められる初期投資設計や、間借り営業のノウハウ共有など開業前後のサポート体制を整えることで、長く続けられる店舗づくりを目指しています。 募集エリアは関西・中部・関東を優先（全国応相談）。初期投資目安・ロイヤリティ等の詳細は個別にご案内します。

Webフォーム：https://franchise-asai.com/lp/02/

詳細資料をご希望の方は上記フォームよりお問い合わせください。

担当より2営業日以内にご案内します。

PLUS FC事務局（株式会社PLUS）：担当 秋吉

【現状、店舗展開エリア】

福岡県(天神本店・天神２号店・宇美店・中洲店)、東京都（恵比寿店）、大阪府（心斎橋店・中崎町店）、広島県（広島店）、佐賀県(佐賀店)

オープン準備中→福岡県1店舗、神奈川県1店舗



【会社概要】

会社名：株式会社PLUS

代表者：中野 美希

所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目2番43号

事業内容：飲食ブランド運営、フランチャイズ事業

Mail：info@franchise-asai.com

HP：https://franchise-asai.com/

Instagram：https://www.instagram.com/plus_fuk2024/