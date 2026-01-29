5秒、片手で瞬間フィット。365日を静かに変えるダイヤル式スニーカー「UNION TRAINER」誕生｜LOOK n FEELがMakuakeで先行受注開始

株式会社大裕商事

フットウェアブランド「LOOK n FEEL」は、ブランド立ち上げ第1弾モデルとなるダイヤル式スニーカー「UNION TRAINER」を、2026年2月1日 (日) よりクラウドファンディングサイトMakuakeにて先行受注開始する。

ブリティッシュトレーナーの端正な佇まいに、365日の使用を想定した6つの機能を搭載。Makuakeからの応援購入限定で、最大35％OFFの特別価格にて提供する。

(URL: https://www.makuake.com/project/lnf2026uniontrainer/ )

LOOK n FEELは、「見た目」と「履き心地」の両立を目指して誕生した。

ブランド立ち上げの第一歩として、着脱という日常の動作そのものの見直しを提案する。

“5秒、片手でフィットする” という新しい体験を、毎日の当たり前に。

アクティブに行き交う都市生活者や、移動の多いビジネスパーソンの足元を静かに支える一足として、UNION TRAINERは生まれた。

UNION TRAINERには、日常のあらゆるシーンを想定した6つの機能を搭載している。

クイックフィットダイヤル

片手で微調整できるダイヤル式クロージャーを採用。ダイヤルを軽く回すことでフィット感を高めることが出来る。また、指先で引き上げるだけで一気に解放可能。着脱の所作を自然に整える。

ワイヤーには強靭なダイニーマファイバーを使用。

軽量ミッドソール

ミッドソールには、一般的なEVAフォーム比で約30％軽量な

VIBRAM SLEを採用。

27cmで片足約280gという軽さと着地の衝撃を優しく受け止めるクッション性で、長時間の歩行でも負担を感じにくい設計。

防滑アウトソール

VIBRAM MEGAGRIP配合ラバーが、濡れた路面でも高いグリップ力を発揮。

路面のコンディションに左右されることなく、力強い歩行をサポートする。

表面撥水加工

雨水の浸透を抑え、都市から旅先まで幅広い環境に対応。

反射リフレクター

甲部と踵部に搭載されたリフレクターは夜間の被視認性を高め、歩行時の安全性を確保する。

抗菌防臭インソール

表面材には抗菌・防臭機能を持つ生地を採用。さらにクッション性の高いOrtholiteが足裏を支え、清潔さと快適さを保つ。

カラーはBLACK、WHITE、BRUSH GRAYの全3色展開。

BLACK

WHITE

BRUSH GRAY

UNION TRAINERは、ブリティッシュトレーナーの端正なシルエットを踏襲し、複数の機能を搭載しながらも、装いを選ばないすっきりとした仕上がり。

ONでもOFFでも取り入れやすく、ワードローブの定番として自然に馴染む。

365日を、静かにアップデートする一足である。

LOOK n FEEL

UNION TRAINER (BLACK / WHITE / BRUSH GRAY)

Price: 19,800円 (税込 / 数量限定の割引あり)

Size: 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm

Makuake掲載期間: 2026年2月1日 (日) ～ 2026年3月1日 (日)

(URL: https://www.makuake.com/project/lnf2026uniontrainer/ )

ブランドIG: https://www.instagram.com/looknfeel_lnf/