青森・秋田・岩手の伝統芸能が国境の湖に集結！十和田湖冬物語ステージイベント「冬の国境祭」、詳細公開！

2026年1月30日（金）から2月23日（月）までの金～月曜日及び祝日に開催される真冬のイベント、「十和田湖冬物語(https://towadako-winter.com/)」。氷雪に包まれた会場では、毎日楽しめる冬花火(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000228.000067262.html)や屋台グルメ、スノーアクティビティ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000230.000067262.html)のほか、休日限定のステージイベント「冬の国境祭」も開催いたします。この度は、タイムテーブルなど開催の詳細が決まりましたので、十和田湖冬物語実行委員会事務局（一般社団法人十和田奥入瀬観光機構）よりお知らせいたします。

十和田湖は青森県と秋田県の県境にまたがっていることから、かつては「十和田湖国境祭」という単独イベントが開催されていた歴史がございます。その名を冠したステージ「冬の国境祭」では、青森の「ねぶた囃子」、秋田の「なまはげ太鼓」はもちろん、岩手県を代表する伝統芸能「花巻鹿踊」も披露されます。そのほか、地元有志による津軽三味線や十和田囃子の演奏、よさこい演舞など多彩なパフォーマンスも必見です。「十和田湖冬物語2026」の会場にて、ぜひ北東北の祭りの熱気をご体感ください。

ステージイベント「冬の国境祭」の詳細

開催期間

2026年1月31日（土）～2月22日（日）

※詳細はタイムテーブルをご確認ください。

会場

十和田湖畔休屋 多目的広場

料金

鑑賞無料

●青森 ねぶた囃子

ねぶた祭を盛り上げるには欠かせない、特徴のある囃子。みんなで「ラッセラー」の掛け声をして踊りましょう！

●秋田 なまはげ太鼓

国指定重要無形民俗文化財「男鹿のナマハゲ」と、日本古来の「和太鼓」を融合させた郷土芸能。勇壮な演奏は圧巻！

●岩手 花巻鹿踊

腰差しのササラを振り、太鼓を打ち鳴らして、時にダイナミックに、時に繊細に踊る舞。平安と悪霊退散を願う民俗芸能。

協力：新渡戸友好都市交流委員会

●津軽三味線

津軽の風土と歴史が育んできた伝統芸能。力強く、奥深く、凛とした音色が身に沁みます。

●あけぼの祭典委員会

日本郷土芸能研究保存会が作曲した十和田囃子の演奏など、十和田市秋まつりで親しまれるパフォーマンスを披露。

●よさこい演舞

十和田市の祭りなどで大活躍している「北里三源色」など4団体による、真冬の熱いパフォーマンス！

◎1月31日（土）

14:00～ なまはげ太鼓

17:00～ なまはげ太鼓

◎2月1日（日）

14:00～ 津軽三味線

17:00～ 津軽三味線

◎2月7日（土）

14:00～ ねぶた囃子

17:00～ ねぶた囃子

◎2月8日（日）

14:00～ 津軽三味線

17:00～ 津軽三味線

◎2月14日（土）

13:00～ あけぼの祭典委員会

◎2月15日（日）

14:00～ 津軽三味線

17:00～ 津軽三味線

◎2月21日（土）

15:00～ よさこい演舞

19:15～ よさこい演舞

◎2月22日（日）

14:00～（予定） 花巻鹿踊

公式ページ

https://towadako-winter.com/

主催

十和田湖冬物語実行委員会

お問合せ

十和田湖冬物語実行委員会事務局

（十和田湖観光交流センター「ぷらっと」内 TEL0176-75-1531）

「十和田湖冬物語2026」について

今年度に第28回目を迎える「十和田湖冬物語」は長年にわたって、厳冬だからこそ楽しめるイベントとして多くの来訪者を迎えてまいりました。十和田湖冬物語実行委員会（事務局：一般社団法人十和田奥入瀬観光機構(https://www.towada.travel/)）では、白銀の装いの十和田湖畔での楽しみ方をご提案いたします。この冬は、澄み切った厳寒の夜空を彩る「冬花火」をはじめ、地元食材を使ったグルメを味わえる「雪あかり横丁」、雪に覆われた湖畔で気軽に遊べる「スノーパーク」など、大人も子どもも楽しめるコンテンツをご用意しております。そのほか、北東北の伝統芸能や地元有志によるパフォーマンスが披露されるステージイベントなども実施いたします。

イベント名

十和田湖冬物語2026

公式ページ

https://towadako-winter.com/

主催

十和田湖冬物語実行委員会

主な実施内容

１.冬花火(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000228.000067262.html)

音楽と花火がシンクロしたプログラム。思いを込めたメッセージ花火の打ち上げもお申し込みいただけます。

【時間】

20:00～

※メッセージ花火が予定されている日は、20:00からメッセージ花火を打ち上げ、その後、冬花火のプログラムを開始いたします。

２.雪あかり横丁

青森と秋田の郷土料理などの屋台グルメを味わうことができます。

【時間】

月・金 16:00～20:30

土・日・祝日 11:00～21:00

３.スノーパーク(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000230.000067262.html)

大きな雪のすべり台が登場。広大な自然の中での雪遊びやアクティビティができます。

【時間】

月・金 16:00～19:30

土・日・祝日 11:00～19:30

会場周辺で冬を楽しむコンテンツのご案内

☆ナイトタイム☆

冬の奥入瀬ナイトツアー（十和田湖発着）

迫力満点な奥入瀬渓流の氷柱や氷瀑を、ネイチャーガイドの案内で訪ねる夜間のバスツアーです。渓流の名所で幻想的にライトアップされた氷雪の造形美を堪能できます。

※有料・要予約

開催期間

2025年12月20日（土）～2026年2月28日（土）

運休日

月～木曜日

※詳細は予約ページカレンダーをご参照ください。

時間

17:15～19:34

公式ページ

https://frozen-oirase.com/plan003.html

主催

十和田市、一般社団法人十和田奥入瀬観光機構

☆ナイトタイム☆

～ガイドの気まぐれ～スノーナイトウォーク

ガイドと参加者の気まぐれで、無限に隠れている十和田湖の冬夜の楽しみ方よりセレクトして、その日その場限りのツアー内容を決めるナイトウォーク。

※有料・要予約

開催期間

2026年1月1日（木）～2月28日（土）

時間

A 18:45～19:45（祝日除く月～木曜日限定）

B 20:15～21:15

公式ページ

http://www.towada-guide.com/?page_id=1115

主催

～十和田湖の案内人～遊部屋十和田

☀︎デイタイム☀︎

“厳冬＝幻想”十和田湖冬の朝さんぽ

目覚めたてで震える朝の十和田湖。厳しい自然の中にある美しさに出会える、幻想的な朝のさんぽへ一緒に出かけましょう。

※有料・要予約

開催期間

2025年12月24日（水）～2026年3月15日（日）

時間

6:00～7:00

※9:30までは時間外催行も応相談です。

公式ページ

http://www.towada-guide.com/?page_id=773

主催

～十和田湖の案内人～遊部屋十和田

☀︎デイタイム☀︎

十和田湖 冬の歴史開運散策（休屋コース）

十和田神社の参道は、冬になると雪が深く積もり、通行止めになってしまうこともあります。安全なお参りの方法により、特別に参拝許可をもらったガイドが十和田湖の信仰文化と歴史を語りながら、エリアに点在する開運スポットを案内します。

※有料・要予約

開催期間

2025年12月～2026年3月

定休日

金～火曜日

※ただし2026年2月の金～火曜日は営業。

時間

8:30～15:30内応相談

公式ページ

http://www.towada-guide.com/?page_id=1142

主催

～十和田湖の案内人～遊部屋十和田

☀︎デイタイム☀︎

かんじきフットパス

西洋かんじき「スノーシュー」を履いて、十和田湖の冬の森を歩く冒険です。平坦な森歩きのみのショートコース、展望所を目指すミドルコース、思うがまま冒険するロングコースの３つから選べます。

※有料・要予約

開催期間

2026年1月～3月の積雪期間

時間

日照時間内で応相談

公式ページ

http://www.towada-guide.com/?page_id=1465

主催

～十和田湖の案内人～遊部屋十和田

☀︎デイタイム☀︎

スノーランブリングツアー

その日の天候や雪質などコンディションを判断してガイドがオススメの散策コースを案内します。スノランブラーやスノーシューを履いて、のんびりと純白の森の中を歩き、冬ならではの出会いや気づきから自然の魅力を堪能できます。

※有料・要予約

開催期間

2026年1月5日（月）～3月上旬

時間

9:30～12:30

公式ページ

https://tgkai.jp/tour/snowramblingtour/

主催

Towadako Guidehouse 櫂

☀︎デイタイム☀︎

冬・十和田湖カヌーツアー

ガイドの解説に耳を傾け、雪と氷に閉ざされた十和田湖の絶景をカヌー目線でゆっくりと楽しむことができます。

※有料・要予約

開催期間

2026年1月5日（月）～3月上旬

時間

10:00～12:30

公式ページ

https://tgkai.jp/tour/wintertowadakocanoetour/

主催

Towadako Guidehouse 櫂

☀︎デイタイム☀︎

冬の十和田サウナ

雪が降り積り、静謐な空気に包まれるモノクロームの十和田の森を歩き、唯一無二の冬サウナを目指します。水温1℃～5℃の十和田湖を水風呂とするダイナミックさと緩やかな時の流れを味わうことができます。

※有料・要予約

開催期間

2025年12月24日（水）～2026年2月28日（土）

時間

10:00～15:00

公式ページ

https://www.asoview.com/channel/activities/ja/towadasauna/offices/3896/courses

主催

十和田サウナ

☀︎デイタイム☀︎

ビジターセンターで遊ぼう！

館内に隠れている松ぼっくりのこびとを探し出すことや、展示によるクイズを正しく解答することで記念品をゲット！どんぐりなどの自然素材を使用したクラフト製作もご体験いただけます。

開催期間

2026年1月30日（金）～2月23日（月）

定休日

水曜日

時間

9:00～16:30

主催

十和田ビジターセンター運営協議会

お問合せ

十和田ビジターセンター（TEL0176-75-1015）

【参考資料】開催スケジュール

※各コンテンツの開催日をご留意ください。

