シャンパン専門店が厳選！「バレンタインに贈りたいシャンパーニュ特集」

写真拡大 (全4枚)

株式会社イズミセ




今年は趣向を変えて、特別な「シャンパン」を贈ってみませんか？


有名メゾンから知る人ぞ知るメゾンまで、幅広いシャンパーニュを取り扱う専門店「シャンパンハウス楽天市場店」（運営：株式会社イズミセ） では、バレンタインギフトの新定番として、ギフトにピッタリなシャンパンを厳選いたしました。二人でゆっくりと過ごす贅沢な時間のお供にふさわしい、気品と圧倒的な存在感を兼ね備えたラインナップをご紹介します。


▼セレクトシャンパン



アンリグラン
フラワーアートコレクション

キラキラと輝くラインストーンボトルに、ソープフラワーの華やかな見た目と香りを添えて。さらにBOXを開けるとLEDイルミネーションが幻想的に光り輝き、二人の時間を彩ります。



価格： 40,700円（税込）


商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/champagnehouse/438592/






パルメブリュット レゼルヴ
シャンパングラス2脚付ギフトセット

数々のワールドチャンピオン獲得シャンパーニュ。最高級のテロワールを厳選して造られたフラッグシップシャンパーニュ。モンターニュ・ド・ランスのプルミエ・クリュとグラン・クリュが主体で、それぞれの特徴が表れています。時代を超えて受け継がれるパルメ・スタイルの象徴です。



価格：11,880円（税込）


商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/champagnehouse/428889glbox/









ディアデマ ドサージュゼロ
シャンパングラス2脚付ギフトセット

ビオ・シャンパーニュの造り手として近年人気急上昇中のクーシュにディアデマのプライベート・シャンパーニュとして製造を依頼したシャンパンです。外観にはスワロフスキーの大粒クリスタルを45粒を散りばめられています。



価格：20,000円（税込）


商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/champagnehouse/423497glbox/





『バレンタインに贈りたいシャンパーニュ』特集ページはこちらから↓


https://www.rakuten.co.jp/champagnehouse/contents/Valentine2026/



＜お買い求めはこちらから＞


シャンパンハウス楽天市場店



【本件に関するお問い合わせ先】


シャンパンハウス


楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/champagnehouse/




【会社概要】


会社名：株式会社イズミセ　


代表者：代表取締役　戸塚尚孝


所在地：京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82


　　　　京都恒和ビル4F


URL： https://www.izumise.co.jp/