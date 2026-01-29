シャンパン専門店が厳選！「バレンタインに贈りたいシャンパーニュ特集」

株式会社イズミセ

今年は趣向を変えて、特別な「シャンパン」を贈ってみませんか？

有名メゾンから知る人ぞ知るメゾンまで、幅広いシャンパーニュを取り扱う専門店「シャンパンハウス楽天市場店」（運営：株式会社イズミセ） では、バレンタインギフトの新定番として、ギフトにピッタリなシャンパンを厳選いたしました。二人でゆっくりと過ごす贅沢な時間のお供にふさわしい、気品と圧倒的な存在感を兼ね備えたラインナップをご紹介します。

▼セレクトシャンパン

アンリグランフラワーアートコレクション

キラキラと輝くラインストーンボトルに、ソープフラワーの華やかな見た目と香りを添えて。さらにBOXを開けるとLEDイルミネーションが幻想的に光り輝き、二人の時間を彩ります。

価格： 40,700円（税込）

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/champagnehouse/438592/

パルメブリュット レゼルヴシャンパングラス2脚付ギフトセット

数々のワールドチャンピオン獲得シャンパーニュ。最高級のテロワールを厳選して造られたフラッグシップシャンパーニュ。モンターニュ・ド・ランスのプルミエ・クリュとグラン・クリュが主体で、それぞれの特徴が表れています。時代を超えて受け継がれるパルメ・スタイルの象徴です。

価格：11,880円（税込）

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/champagnehouse/428889glbox/

ディアデマ ドサージュゼロシャンパングラス2脚付ギフトセット

ビオ・シャンパーニュの造り手として近年人気急上昇中のクーシュにディアデマのプライベート・シャンパーニュとして製造を依頼したシャンパンです。外観にはスワロフスキーの大粒クリスタルを45粒を散りばめられています。

価格：20,000円（税込）

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/champagnehouse/423497glbox/

『バレンタインに贈りたいシャンパーニュ』特集ページはこちらから↓

https://www.rakuten.co.jp/champagnehouse/contents/Valentine2026/

＜お買い求めはこちらから＞

シャンパンハウス楽天市場店

【本件に関するお問い合わせ先】

シャンパンハウス

楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/champagnehouse/

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82

京都恒和ビル4F

URL： https://www.izumise.co.jp/