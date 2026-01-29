シャンパン専門店が厳選！「バレンタインに贈りたいシャンパーニュ特集」
今年は趣向を変えて、特別な「シャンパン」を贈ってみませんか？
有名メゾンから知る人ぞ知るメゾンまで、幅広いシャンパーニュを取り扱う専門店「シャンパンハウス楽天市場店」（運営：株式会社イズミセ） では、バレンタインギフトの新定番として、ギフトにピッタリなシャンパンを厳選いたしました。二人でゆっくりと過ごす贅沢な時間のお供にふさわしい、気品と圧倒的な存在感を兼ね備えたラインナップをご紹介します。
▼セレクトシャンパン
アンリグラン
フラワーアートコレクション
キラキラと輝くラインストーンボトルに、ソープフラワーの華やかな見た目と香りを添えて。さらにBOXを開けるとLEDイルミネーションが幻想的に光り輝き、二人の時間を彩ります。
価格： 40,700円（税込）
商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/champagnehouse/438592/
パルメブリュット レゼルヴ
シャンパングラス2脚付ギフトセット
数々のワールドチャンピオン獲得シャンパーニュ。最高級のテロワールを厳選して造られたフラッグシップシャンパーニュ。モンターニュ・ド・ランスのプルミエ・クリュとグラン・クリュが主体で、それぞれの特徴が表れています。時代を超えて受け継がれるパルメ・スタイルの象徴です。
価格：11,880円（税込）
商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/champagnehouse/428889glbox/
ディアデマ ドサージュゼロ
シャンパングラス2脚付ギフトセット
ビオ・シャンパーニュの造り手として近年人気急上昇中のクーシュにディアデマのプライベート・シャンパーニュとして製造を依頼したシャンパンです。外観にはスワロフスキーの大粒クリスタルを45粒を散りばめられています。
価格：20,000円（税込）
商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/champagnehouse/423497glbox/
『バレンタインに贈りたいシャンパーニュ』特集ページはこちらから↓
https://www.rakuten.co.jp/champagnehouse/contents/Valentine2026/
＜お買い求めはこちらから＞
シャンパンハウス楽天市場店
【本件に関するお問い合わせ先】
シャンパンハウス
楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/champagnehouse/
【会社概要】
会社名：株式会社イズミセ
代表者：代表取締役 戸塚尚孝
所在地：京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82
京都恒和ビル4F
URL： https://www.izumise.co.jp/