【2月3日節分】とんかつ専門店が作る「ヒレかつ恵方巻」200本限定で予約受付中～金沢・本家とんとん亭～

株式会社アートフード

とんかつ専門店「本家とんとん亭」(石川県金沢市北安江3-16-17、運営:株式会社アートフード、代表取締役:島田大介)は、2026年2月3日(月)の節分に合わせ、当店自慢の豚を使用した「ヒレかつ恵方巻」200本限定で販売します。現在、電話・店頭にて予約を受付中です。



■ とんかつ専門店だからできる、こだわりの恵方巻

今年販売する「ヒレかつ恵方巻」は、当店で使用している豚肉のヒレかつを使用した特製恵方巻です。

サクサクの衣とやわらかいヒレかつに、玉子焼き、きゅうり、レタスを組み合わせ、食べ応え満点の一本に仕上げました。毎年ご好評いただいており、今年も200本限定での販売となります。

■ 商品の3つの特徴

- 当店自慢の特製甘口ソースを染み込ませたヒレかつ当店で使用している豚肉のヒレかつに、特製甘口ソースを染み込ませました。ソースの旨みとヒレかつのやわらかさが一体となった、とんかつ専門店ならではの味わいです。- サクサクの揚げたてヒレかつ×酢飯とんかつ専門店ならではのサクサクの衣と、ジューシーなヒレかつ。釜炊きご飯にすし酢を加えた酢飯との相性も抜群です。- 200本限定・予約優先販売毎年好評につき、今年も200本限定での販売。予約を優先的に承っており、売り切れ次第終了となります。

■ 2026年の恵方は「南南東」

2026年の節分の恵方は「南南東」です。南南東を向いて、願いを込めながら一本丸かぶりでお召し上がりください。

■ 商品概要

- 商品名:ヒレかつ恵方巻- 販売価格:1,200円(税込)- 販売日:2026年2月3日(月)節分当日のみ- 販売数:200本限定- 販売時間:11時～15時 / 17時～21時(売り切れ次第終了)- 販売店舗:本家とんとん亭(金沢市北安江店のみ)- 予約方法:電話予約(076-233-0086)または店頭予約- 予約受付:現在受付中(売り切れ次第終了)

【具材】

- ヒレかつ(特製甘口ソースを染み込ませたもの)- 玉子焼き- きゅうり- レタス- 酢飯(釜炊きご飯にすし酢を加えたもの)

■ 本家とんとん亭について

金沢市北安江に位置するとんかつ専門店。群馬県産の"超特選"クイーンポークを使用したこだわりの「とんかつ」と、ふっくら釜炊き「ご飯」が楽しめるお店です。上質な豚肉と熟練の揚げ技術で、サクサクの衣とジューシーな肉質のとんかつを提供しています。

■ 店舗概要

- 店舗名:本家とんとん亭- 所在地:〒920-0022 石川県金沢市北安江3-16-17- TEL:076-233-0086- 営業時間:11時～15時 / 17時～21時- 定休日:無休- Instagram:https://www.instagram.com/ton.ton.ekinishi/

■ 運営会社

- 会社名:株式会社アートフード- 代表取締役:島田大介

【本リリースに関するお問い合わせ】

本家とんとん亭

TEL:076-233-0086

受付時間:11時～15時 / 17時～21時

【恵方巻のご予約・お問い合わせ】

本家とんとん亭

TEL:076-233-0086

予約受付時間:営業時間内(11時～15時 / 17時～21時)

※売り切れ次第、予約受付を終了いたします。お早めのご予約をおすすめします。