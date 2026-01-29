DetonatioN FocusMe 2XKO 部門設立 および「いこあん」選手加入のお知らせ

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）の子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」）は、Riot Gamesが手掛けるタッグ制格闘ゲーム『2XKO』をメインに活動する新部門を設立いたします。

あわせて、同部門の選手として「いこあん」選手が加入することをお知らせいたします。

■国内最強2XKOプレイヤー「いこあん」DFMへ新加入

いこあん選手は『ドラゴンボールファイターズ（DBFZ）』でその名を馳せた強豪プレイヤーです。

『ドラゴンボール ファイターズ』の公式世界最強決定戦「DBFZ World Tour Finals」には、2022年から4年連続で出場し、世界5位という輝かしい実績を残しています。

2025年に主戦場を『2XKO』へ移すと、11月に開催された国内初のRiot Games協賛大会「2XKO JAPAN KNOCKOUT」で優勝を果たしました。

さらに同月にタイで行われた「Thaiger Uppercut 2025 2XKO部門」でも頂点に立ち、瞬く間に世界トップクラスの実力を証明しました。

また、DFMストリーマー部門の「なるお」が主催のコミュニティ大会「2XNaruO」での優勝など、DFMファンにとっても馴染みのある存在ではないでしょうか。

いこあん選手は、現地時間1月29日（木）より、アメリカ・シカゴで開催される「Frosty Faustings XVIII 2026」にて、DFMのユニフォームを纏い初陣に挑みます。

プロ選手としての活動をスタートする いこあん選手、およびDFM 2XKO部門への熱いご声援をよろしくお願いいたします。

■『2XKO』とは

『2XKO』は、Riot Gamesが手掛ける2vs2のタッグ制格闘ゲームです。『League of Legends（LoL）』の世界を舞台にし、2025年10月7日にアーリーアクセスがスタートし、2026年1月21日に正式リリースされました。格闘ゲーム初心者でも楽しみやすい操作性と、ハイペースなコンボが特徴です。

株式会社DetonatioN

■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。50名以上の選手、ストリーマー、スタッフを擁し、「世界の舞台での勝利」を理念に掲げています。

2025年に創設14周年を迎えた、日本で最も長い歴史を持つプロeスポーツチームの一つであり、日本・韓国・台湾の三拠点から国際リーグに参戦しています。

また、Esports World Cup 2025では、日本のチームとして唯一、クラブチャンピオンシップランキングで14位を獲得し、国際的な評価も高いチームです。

■株式会社DetonatioN概要

社名：株式会社DetonatioN

代表者：代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2015年6月15日

事業内容：プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金：10百万円（2025年5月末時点）

URL：http://detonation.jp/

株式会社GameWith

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2025年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。