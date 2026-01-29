ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「いわて純情セレクト」において、「いわての畜産生産者応援フェア」を開催します。

大人気の「いわて牛切落し（１ｋｇ）」や、しっとりやわらか食感の「ローストビーフ」、「いわて牛カタロース」など合計１０商品を期間・数量限定の特別価格で販売します。

本企画は、多くの方に岩手県産畜産物を食べて生産者を応援してほしい、との想いを込め企画されました。２月１９日までは「和牛を食べようキャンペーン」を実施しているため、「お客様送料負担なし」でお得にご購入いただけます。

ＪＡタウンでは、今後とも国産農畜産物の販売を通じて各産地を応援していきます。



いわての畜産生産者応援フェア



ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e2103iwck/

【いわての畜産生産者応援フェア 概要】

（１） 販売期間：令和８年１月２９日（木）～２月８日（日）

令和８年２月１０日（火）～２月１９日（木）

（２）内 容：対象商品を期間・数量限定で、特別価格で販売します。

※２月１９日まではお客様送料負担なし

（３）対象商品（一部抜粋）：

・いわて牛切落し（1kg）250ｇ×４パック

「いわて純情セレクト」の大人気商品。岩手県産和牛１㎏を、250ｇパックに小分けしました。冷凍庫のストックにもおすすめ。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2103-02-09/

いわて牛切落し

・いわて牛カタロース１.２ｋｇ（300ｇ×４パック）

きめ細かな霜降りで柔らかくジューシーな食感を楽しむことができます。キャンペーン限定商品です。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2103-02-42/

いわて牛カタロース

・いわて牛ローストビーフ (300ｇ)

岩手県産和牛「いわて牛」を使用したローストビーフ。いわて牛の肉の旨味としっとりやわらかい食感をお楽しみいただけます。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2103-2101-21/

いわて牛ローストビーフ

（４）対象ショップ：いわて純情セレクト

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown