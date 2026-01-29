Netflix映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』より、HUNTR/X（ハントリックス）の3人をホットトイズが1/6スケールで立体化！

株式会社ホットトイズジャパン

株式会社ホットトイズジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：フランク・デュボア）は、ホットトイズの「テレビ・マスターピース」シリーズにて、世界中で社会現象を巻き起こしたNetflix映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』より、ルミ、ミラ、ゾーイの1/6スケールフィギュアを発表いたしました。 約28箇所が可動するハイエンドなフィギュアとして、HUNTR/X（ハントリックス）の3人を立体化した貴重なアイテムとなります。ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほかにて予約受付中です。

また、ホットトイズは今後もデフォルメフィギュアなど、 『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』のアイテムの展開を続々予定しています。

【テレビ・マスターピース】『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』1/6スケールフィギュア ルミ

Netflix映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』に登場するルミを、全高約28cm、28箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。

新規開発となるヘッドは、眼球可動ギミックを搭載。自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能だ。さらに、フェイスパーツを差し替えることで歌っている表情を演出できるぞ。特徴的なパープルの髪は精密に造形。ワイヤーを内蔵しているので動きをつけることが可能だ。メイクや皮膚の質感を再現するため、一つひとつハンドペイントによる塗装が施されている。

劇中冒頭で「How It‘s Done」を歌う際に着用している色鮮やかなコスチュームは、ジャケットやショートパンツ、ブーツ、ネックレスなど、質感やディテールにこだわり、細部に至るまで精巧な仕上がり。スレンダーなスタイルを再現すべく、関節がシームレスとなるシリコン素材のボディを採用している。

武器として、サインゴム（剣）が付属。アクセサリーとして、マイク、スマートフォン、カップ麺、HUNTR/Xのペンライトが付いてくる。また、ルミのサイン入りポスターとバナーも付属するのは嬉しいポイント！多彩な差し替え用ハンドパーツと併せて使用すれば、さまざまなシーンを演出可能だ。ステージをモチーフにした台座には、ルミとHUNTR/Xのロゴがデザインされたバックボードを取り付けることができる。

●発売：2027年2月発売予定

●定価：45,000円（税込）

●トイサピエンス予約価格：40,500円（税込）

●製品サイズ：高さ約28cm

●可動ポイント：28箇所

●付属品（武器）：サインゴム

●付属品（アクセサリー）：差し替え用フェイスパーツ、マイク、スマートフォン、カップ麺、ペンライト、ポスター、バナー、差し替え用ハンドパーツ（×6）、特製台座、バックボード

●スペシャル機能：眼球可動ギミック

●著作権表記 ：KPop Demon Hunters (TM)/(C) Netflix. Used with permission.

●取扱店：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

https://www.toysapiens.jp/item/200028778000.html

【テレビ・マスターピース】『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』1/6スケールフィギュア ミラ

Netflix映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』に登場するミラを、全高約29cm、28箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。

新規開発となるヘッドは、眼球可動ギミックを搭載。自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能だ。さらに、フェイスパーツを差し替えることで歌っている表情を演出できるぞ。特徴的なピンクの髪は精密に造形。メイクや皮膚の質感を再現するため、一つひとつハンドペイントによる塗装が施されている。

劇中冒頭で「How It's Done」を歌う際に着用している色鮮やかなコスチュームは、Tシャツやミニスカート、ロングブーツ、チョーカーなど、質感やディテールにこだわり、細部に至るまで精巧な仕上がり。スレンダーなスタイルを再現すべく、関節がシームレスとなるシリコン素材のボディを採用している。

武器として、ゴクド（槍）が付属。アクセサリーとして、マイク、スマートフォン、カップ麺、HUNTR/Xのペンライトが付いてくる。また、ミラのサイン入りポスターも付属するのは嬉しいポイント！多彩な差し替え用ハンドパーツと併せて使用すれば、さまざまなシーンを演出可能だ。ステージをモチーフにした台座には、ミラとHUNTR/Xのロゴがデザインされたバックボードを取り付けることができるぞ。

●発売：2027年2月発売予定

●定価：45,000円（税込）

●トイサピエンス予約価格：40,500円（税込）

●製品サイズ：高さ約29cm

●可動ポイント：28箇所

●付属品（武器）：ゴクド

●付属品（アクセサリー）：差し替え用フェイスパーツ、マイク、スマートフォン、カップ麺、ペンライト、ポスター、差し替え用ハンドパーツ（×6）、特製台座、バックボード

●スペシャル機能：眼球可動ギミック

●著作権表記 ：KPop Demon Hunters (TM)/(C) Netflix. Used with permission.

●取扱店：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

https://www.toysapiens.jp/item/200028779000.html

【テレビ・マスターピース】『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』1/6スケールフィギュア ゾーイ

Netflix映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』に登場するゾーイを、全高約28cm、28箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。

新規開発となるヘッドは、眼球可動ギミックを搭載。自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能だ。さらに、フェイスパーツを差し替えることで歌っている表情を演出できるぞ。特徴的な黒髪は精密に造形。メイクや皮膚の質感を再現するため、一つひとつハンドペイントによる塗装が施されている。

劇中冒頭で「How It's Done」を歌う際に着用している色鮮やかなコスチュームは、ホルターネックのトップスやパンツ、スニーカー、ブレスレットなど、質感やディテールにこだわり、細部に至るまで精巧な仕上がり。スレンダーなスタイルを再現すべく、関節がシームレスとなるシリコン素材のボディを採用している。

武器として、シンカル（短剣）が付属。アクセサリーとして、ノート、マイク、スマートフォン、カップ麺、HUNTR/Xのペンライトが付いてくる。また、ゾーイのサイン入りポスターも付属するのは嬉しいポイント！多彩な差し替え用ハンドパーツと併せて使用すれば、さまざまなシーンを演出可能だ。ステージをモチーフにした台座には、ゾーイとHUNTR/Xのロゴがデザインされたバックボードを取り付けることができるぞ。

●発売：2027年2月発売予定

●定価：45,000円（税込）

●トイサピエンス予約価格：40,500円（税込）

●製品サイズ：高さ約28cm

●可動ポイント：28箇所

●付属品（武器）：シンカル

●付属品（アクセサリー）：差し替え用フェイスパーツ、ノート、マイク、スマートフォン、カップ麺、ペンライト、ポスター、差し替え用ハンドパーツ（×6）、特製台座、バックボード

●スペシャル機能：眼球可動ギミック

●著作権表記 ：KPop Demon Hunters (TM)/(C) Netflix. Used with permission.

●取扱店：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

https://www.toysapiens.jp/item/200028780000.html

■ホットトイズとは

2000年の創業以来、斬新なアイデアで画期的な製品を次々と創りつづけているホットトイズ。

なかでも1/6スケールで30箇所以上が可動するハイエンドなリアルフィギュアにおいて、世界ナンバー1の実績を獲得。主にハリウッド映画に登場する魅力溢れるキャラクターたちを立体化する「ムービー・マスターピース」を筆頭に、さまざまなシリーズを展開しています。あえてハードルが高い「俳優の肖像権」を獲得するなど、その真似ができない確かな技術で、常に高いクオリティーを追求するホットトイズ製品。その出来映えには、ハリウッドセレブや日本の著名人もファンとして名を連ねており、世界中で愛されるブランドとして確立しています。