Asobica、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025」3年連続受賞

株式会社Asobica

「遊びのような熱狂で、世界を彩る。」をミッションに掲げ、顧客のホンネデータを収集/分析するプラットフォーム「coorum（コーラム）」を提供する株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：今田 孝哉、以下「Asobica」）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率136.8％を記録し、50位中28位を受賞いたしました（ https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html ）。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html をご覧ください。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html よりご覧いただけます。

【Asobicaが提供するホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」について】

コミュニティツールやリサーチツールをもとにゼロパーティーデータ（顧客の本音データ）を収集、AI分析・活用することで、あらゆるCXを改善するプラットフォームです。デジタル上の行動データだけでは分からない、商品・サービスの利用実態や、行動の背景・感情といった「顧客の本音」を収集・可視化し、商品開発・ブランド戦略・マーケティング効果の最大化を実現します。

・coorum HP：https://coorum.jp/

【株式会社Asobica概要】

会社名：株式会社Asobica

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2-27-3 A-PLACE五反田ビル9F

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 今田孝哉

会社HP：https://asobica.co.jp

運営メディア「CXin」：https://coorum.jp/cxin/

【本リリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社Asobica

Mail : info@asobica.co.jp

電話番号：070-8813-6265

担当：広報担当 野内（やない）