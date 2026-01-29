熊本県・熊本市・特許庁・再春館共創ラボラトリー・FIVE RINGSは、新産業やイノベーションを起こすための取り組みとして官民共同で「Innovation Fes. Kumamoto 2026」開催。

一般社団法人FIVE RINGS

一般社団法人FIVE RINGS（所在地：熊本県熊本市、代表理事：椿原 ばっきー）は、熊本県・熊本市・特許庁・株式会社再春館共創ラボラトリーと共催で、2026年2月12日（木）～3月7日（土）に「Innovation Fes. Kumamoto 2026」を実施します。

※Innovation Fes. Kumamoto 2026 Webサイト

https://if-kumamoto.studio.site

「Innovation Fes. Kumamoto（以下：IFK）」は、熊本で「新産業を生みだそう」「イノベーションを起こそう」という複数のコミュニティが交わり、新たな出会いを生み出すことを目的に生まれた取り組みです。



初回のIFK 2025は、2025年2月27日（木）、熊本城ホールの2フロアを使用し、総勢50名以上のプレイヤーが関わるさまざまなコンテンツが、音楽フェスのように同時進行する大規模イベントを開催。



2回目の開催となる今回（IFK 2026）は、分散型の取り組みとして、約1ヶ月間、毎週熊本市内のどこかで「新産業を産み出す」「イノベーションを起こす」ための多彩なイベントを開催。



前回よりも参加組織・参加プロジェクトともに増え拡大した「Innovation Fes. Kumamoto」。



起業や新規事業など新たな挑戦を始めたい方、誰かの挑戦に関わりたい方、熊本の今とこれからを知りたい方、皆様ぜひご参加ください。

Innovation Fes. Kumamoto 2026 期間中イベント

○2月12日（木）熊本市主催、7つ事業の成果報告会「THE POINT. KUMAMOTO」

日程：2月12日（木）10:00～18:00（18:00～交流会）

会場：くまもと森都心プラザホール（熊本県熊本市西区春日1丁目14番1号）

参加方法：下記URLより事前申込をお願いいたします

主催：熊本市

運営：THE POINT. KUMAMOTO運営事務局（有限責任監査法人トーマツ）

お申し込みはこちら :https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZIWpFAcYsJsBHoGcIuGpqkw5UMkI1VFRLS1ZZTTNONU1QRFJESUI2NTRSTS4u&route=shorturl○2月13日（金）熊本市「ちざまるプロジェクト」成果報告会

日程：2026年2月13日（金）13:00～16:30

会場：XOSS POINT.（熊本県熊本市西区春日1丁目14-1 くまもと森都心プラザ2階）※オンライン配信あり

参加方法：下記URLより事前申込をお願いいたします。

主催：特許庁、熊本市

運営事務局：有限責任監査法人トーマツ

協力団体：知財専門家／地域支援機関／行政機関等

お申し込みはこちら :https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZISNXHSnXbKlGg-MWZMOBEUdUMExNUlJHNUVGTzVSNlFEVjhCNzg1NEQxQi4u&route=shorturl○2月18日（水）熊本最大級のビジネスカンファレンス「FIVE RINGS」

日程：2026年2月18日（水）10:00～21:00

会場：熊本ホテルキャッスル（熊本県熊本市中央区城東町4-2）

参加方法：下記URLより事前にチケット購入をお願いいたします

主催：一般社団法人 FIVE RINGS

共催：株式会社サイバーレコード／株式会社肥後銀行／株式会社熊本銀行／株式会社エルボーズ

後援：熊本県／熊本市

メディアパートナー：株式会社熊本日日新聞／Peatix／8bitnews

お申し込みはこちら :https://fiverings.or.jp/○2月19日（木）イノベーションの種を熊本から「UXの日 2026」

日程：2026年2月19日（木）9:00～19:30（予定）

会場：熊本城ホール 2F シビックホール（熊本県熊本市中央区桜町 3-40）

参加方法：下記URLより事前申込をお願いいたします

主催：熊本県

運営：公益財団法人くまもと産業支援財団／有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所

お申し込みはこちら :https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZIZbw0yjuyEVDtNXWJf20WBhUMVVXQjkxSEk5SzNNM085RDUxUVoyOTBZNy4u&route=shorturl○2月26日（木）Kumamoto Semiconductor Venture Pitch 2025-2026

日程：2026年2月26日（木）13:00～18:00

会場：熊本城ホール 2F シビックホール（熊本県熊本市中央区桜町 3-40）

参加費：無料 (交流会参加者は別途2,000円 予定)

参加方法：現地 / オンライン配信あり。公式Webサイトから、観覧申し込みが必要

主催：熊本県

運営：有限責任監査法人トーマツ

協力機関：くまもと半導体グリーンイノベーション協議会

協賛企業：株式会社肥後銀行／株式会社熊本銀行／Hermes‐Epitek Japan株式会社／株式会社山清工業九州／東京応化工業株式会社／九州日誠電氣株式会社／株式会社マイスティア／アイシン九州株式会社／株式会社くまさんメディクス／倉敷紡績株式会社／新日本ステンレス工業株式会社／金剛株式会社

お申し込みはこちら :https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZIWpFAcYsJsBHoGcIuGpqkw5UMkI1VFRLS1ZZTTNONU1QRFJESUI2NTRSTS4u&route=shorturl○3月6日（金）・3月7日（土）Positive Age Fes - 子供から大人までポジティブエイジを味わう出会いと発見ラボ -

日程：1日目：2026年3月6日（金）13:00～19:30／2日目：2026年3月7日（土）10:30～17:00

会場：新市街商店街（熊本県熊本市中央区新市街）

参加方法：一般来場者は参加費無料

運営事務局：株式会社 再春館共創ラボラトリー

各組織の代表者より

○木村 敬（熊本県知事）

熊本県では、新産業の創出の担い手として期待される、スタートアップなどの企業の挑戦を支援しています。令和7年7月には「くまもとスタートアップ・エコシステムコンソーシアム」を発足し、県内の支援機関が一体となってスタートアップの創出・成長を支援する体制を構築しました。また、県経済を支える新たな産業の創出を目指す「UXプロジェクト」では、ライフサイエンス分野を中心に、熊本の新たな時代を支える新事業が次々と生まれています。Innovation Fes. Kumamotoにおいて、熊本県は、UXプロジェクトで実証実験に取り組まれた企業の活動成果などを発表する「UXの日 2026」や、半導体分野のスタートアップを育てるピッチコンテスト「Kumamoto Semiconductor Venture Pitch 2025-2026」を開催します。このほか、熊本市や民間企業・団体等でも、セミナーやピッチコンテストなど、イノベーションをテーマとした様々なイベントを開催されます。このInnovation Fes. Kumamotoを通じて、未来を切り拓く仲間とつながり、是非、熊本から挑戦する第一歩を踏み出してください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

○大西 一史（熊本市長）

本市では、ビジネス支援施設「XOSS POINT.」を中心に、起業家や新たな事業に挑戦する事業者同士が繋がるコミュニティの形成及びオープンイノベーションの推進などを通じて、新たな産業の創出に向けた取組を進めております。また、昨年6月には、産学官金が一体となった「オール熊本」でのスタートアップ支援の取組やビジョンが高く評価され、内閣府の「第2期スタートアップ・エコシステム拠点都市」に選定されました。このような中、昨年に引き続き、産学官金が連携した大規模なビジネスイベント「Innovation Fes. Kumamoto」が開催されますことは、熊本におけるイノベーションの機運がより一層高まっていることを示すものであり、新たなビジネスチャンスの創出や地域経済の活性化に大きく寄与するものと確信する次第です。ご参加者の皆様方におかれましては、この機会を最大限に活用していただき、熊本から新たな産業やイノベーションが次々と創出されますことをご期待申し上げます。

○河西 康之（特許庁長官）

特許庁と熊本市は、スタートアップ等の知的財産の活用による「稼ぐ力」の強化に向けて、今年度から、世界へ挑戦できるスタートアップ等の発掘・育成、産学官金の協働により、地域全体の知財活用強化を図る「知財活用熊本モデル」の構築に取り組んでいます。地域の支援機関や専門家が、知財面を中心とした伴走支援を行っています。「熊本市知財経営支援モデル地域創出事業」の成果報告会では、支援成果の進捗報告や、支援企業・支援機関によるパネルディスカッションを実施します。地域のスタートアップ・中小企業・関係機関の皆様の御参加を心よりお待ちしております。熊本発のイノベーションが更に加速することを期待しております。

○綾部 隆一（株式会社再春館共創ラボラトリー 代表取締役社長）

再春館共創ラボラトリーは、半導体に次ぐ熊本の産業の第2の柱として、ヘルスケア・ウェルビーイング領域の発展を目指しています。スタートアップと生活者が交わる場から、新たな価値が生まれることを信じ、「前向きな明日を」という思いでポジティブエイジフェスの企画を進めてきました。大切なのは、まず一歩を踏み出すこと。その小さな挑戦が、熊本から九州へ、そして全国へと広がる未来をつくると考えています。「Innovation Fes. Kumamoto」を通じて、共に歩む仲間が増えることを楽しみにしています。

○椿原 ばっきー（一般社団法人 FIVE RINGS 代表理事）

熊本の産業振興を進めるうえでは、行政だけでなく、民間企業や教育機関を含む多様な主体が連携し、相互に補完し合う仕組みづくりが求められます。FIVE RINGS は、官民が連携する基盤形成の一端を担い、地域企業や次代を担う人材が交わる機会の創出に取り組んでまいりました。「Innovation Fes. Kumamoto」は、地域発のイノベーションを加速させる重要な取り組みであり、私たちも引き続きその推進に寄与してまいります。本イベントを通じて生まれる協働が、熊本の持続的な成長へとつながることを期待し、今後も尽力してまいります。

Innovation Fes. Kumamoto 2026の実施背景

Innovation Fes. Kumamotoが目指すのは、複数のコミュニティが交わり、新たな出会いを生み出すこと。それを通して、挑戦を始める方が増えること、誰かの挑戦に参加する方が増えることです。

「熊本から新産業を生みだそう」「イノベーションを起こそう」という取り組みが、各所で同時多発的に盛り上がり始めてから、数年が経っています。

そして、その数年の間に、私たちを取り巻く環境は大きく変化しました。

世界的には、新型コロナウイルスの大流行、AIを中心としたテクノロジーの爆発的進化。熊本では、半導体業界を中心とした海外企業の進出、阿蘇くまもと空港の国際化。

これらの影響を受け、私たちの仕事や暮らし、地域はさらに大きく変化していこうとしています。

環境が変化したのであれば、挑戦者を後押しするための取り組みも、それに合わせて柔軟に変化し、次のフェーズへ進むべきです。

これまでの「各所で同時多発的に」では、限界もあります。ここからは「各所が連動し」ALL KUMAMOTOで、イノベーションを最大化させる環境をつくる。

今回、県内外の新しいステークホルダーやプロジェクトも参画し、より大きな渦を目指します。

起業や新規事業など新たな挑戦を始めたい方、誰かの挑戦に関わりたい方、熊本の今とこれからを知りたい方、皆様ぜひご参加ください。

一般社団FIVE RINGS 法人概要

・所在地：熊本県熊本市中央区安政町4-14

・創業：2025年10月

・代表者：代表理事 椿原 ばっきー

・URL：https://fiverings.or.jp/