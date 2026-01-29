【JAF京都】家族の安全を守りましょう！「チャイルドシート取り付け点検」を実施します

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟(JAF)京都支部(支部長 中村 正人)は､2月18日(水)に「チャイルドシート取り付け点検」を同支部(京都市南区)で実施します｡

本イベントは、チャイルドシート指導員の認定を受けたJAF職員が、参加者のチャイルドシートの取り付け状況をチェックし、ご自身で正しく取付けられるよう丁寧にアドバイスします。

JAFが警察庁と合同で実施した「チャイルドシート使用状況全国調査(2025年) ※」によると「腰ベルトの締め付け不足」など、しっかり取り付けられていないミスユースが25.2%を占めています。また、同時に実施したチャイルドシート着座状況調査では、44.4%が正しく着座できておらず、着座状況についても課題があることがわかりました。

JAF京都支部では、子どもの安全のために、チャイルドシートの適正な使用を呼びかけています。

※詳しい調査結果は以下URLから

https://jaf.or.jp/common/safety-drive/library/survey-report/2025-child-seat

チャイルドシート取り付け点検

■実施概要

【日 時】2月18日(水)14:00～16:30

【場 所】JAF京都支部(京都市南区上鳥羽大溝町12番)

【内 容】チャイルドシート取り付け点検

【募集定員】3台(1台約30分)

【参加費用】無料

【応募方法】以下URLよりWEB申込

https://jaf.link/3ZAUXu0