アイベックスエアラインズ株式会社は、2026年夏ダイヤ(2026年3月29日～10月24日ご搭乗分)の航空券を2回に分けて販売開始いたします。⚠️ご搭乗日時により発売日時が異なりますのでご注意ください。

販売スケジュール

□2026年3月29日～5月18日ご搭乗分📆2026年1月30日(金) 9:30～ 発売(予約変更可型 航空券は同日 0:00～発売)□2026年5月19日～10月24日ご搭乗分※📆2026年2月4日(水) 0:00～ 発売(予約変更可型・不可型 航空券ともに同時一斉発売)※運賃をリニューアルいたします。 詳しくはこちらよりご確認ください。 https://www.ibexair.co.jp/renewal/2026-1/

お得な運賃（一部ご紹介）

・仙台-札幌(新千歳) 7,000円～・仙台-広島 11,000円～・仙台-福岡 13,500円～・名古屋(中部)-大分 9,000円～・大阪(伊丹)-新潟 8,500円～

https://www.ibexair.co.jp/event/fare-info.html

皆さまのご搭乗をお待ちしております。

https://www.ibexair.co.jp/