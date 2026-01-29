学生生活をもっと便利に、もっと楽しく。ベネフィット・ステーション学割サービス『ベネ・ステ学割』誕生！
株式会社ベネフィット・ワン
株式会社ベネフィット・ワン（代表取締役会長兼社長：松田 清人、以下「当社」）は、総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」において、学生の会員を対象とした新サービス『ベネ・ステ学割』を2026年1月より正式に提供を開始しました。
本サービスは「ベネフィット・ステーション」の家族会員であるお子さま（高校生・専門学生・大学生）を対象に、飲食店・レジャー施設・ショッピングなど、学生のライフスタイルに合わせて利用できる特典を厳選してご用意しました。
さらに、一部の特典では、ご来店されたお連れ様もご一緒にご利用いただけるサービスもございます。
進学などによって生活環境が変わる学生の皆さまのご利用を支援し、今後も継続して「ベネフィット・ステーション」をお役立ていただけるよう取り組んでいきます。
ぜひこの機会に、「ベネフィット・ステーション」の『ベネ・ステ学割』をご利用ください。
１．『ベネ・ステ学割』概要
■提供開始日
2026年1月
※2025年11月より、先行提供していましたが、サービス内容を拡充して正式に提供を開始いたしました。
■対象
高校生・専門学校生・大学生
※上記以外の学生の方もご利用いただける場合がございますので、各施設の詳細ページをご確認ください。
※学生証の提示が必要となる場合がございます。
■ベネ・ステ学割 特典一例
■サービスラインナップ
詳細は以下URLからご覧ください。
https://bs.benefit-one.inc/specialPage/detail?spid=202511_gakuwari
上記以外にも、20種類以上のサービスをご用意しています。今年度中に50種類以上のラインナップになる予定です。
２．総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」について
約18,100団体(※1)、会員数1,220万人(※2)に対して提供する総合福利厚生サービスです。レジャー施設や、介護・育児サービス、e-ラーニング、オンラインフィットネスなど140万件以上のサービスが会員限定の優待価格でご利用いただけます。
https://bs.benefit-one.co.jp/bs/pages/bs/top/top.faces
※1: 2025年4月時点。
※2: 2025年4月時点。福利厚生、CRMおよびパーソナルの合計会員数。
所在地 ：東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 新宿パークタワー37階
設立 ：1996年3月15日
代表者 ：松田 清人
URL ：https://corp.benefit-one.co.jp/
企業理念：良いものをより安くより便利に
サービスの流通創造を通して人々に感動と喜びを提供しよう