JA全農福島(本部：福島県)は、福島県の風土と生産者の手仕事によって100年以上受け継がれてきた特産品「あんぽ柿」を、より幅広い世代の方に味わっていただくため、レストランメニューおよび通販にて展開いたします。

あんぽ柿は、福島県伊達市で育まれ、干し柿づくりの技術と工夫を重ねながら、時代とともに進化してきました。鮮やかな橙色、しっとりとした食感、自然な甘みは、生産者が一つひとつ丁寧に仕上げる工程によって生まれる、福島県ならではの味わいです。





福島県 あんぽ柿





本企画には、昨年に引き続き、フランス料理界の巨匠ポール・ボキューズ氏の精神を受け継ぐ「ブラッスリー ポール・ボキューズ 大丸東京」、三國 清三氏監修のフランス料理店「ミクニ マルノウチ」、オンラインギフトストア「ベジターレ」が参画。

さらに今回、新たにパフェで高い評価を得ている「PATISSERIE ASAKO IWAYANAGI」が初参加いたしました。

あんぽ柿の旬は短く、各店舗が趣向を凝らして考案したデザートは、今だけしか味わえない期間限定メニューです。

そのままでも美味しいあんぽ柿ですが、バターやクリームチーズ、チョコレート、バジルなど、一見意外に思われる素材とも相性が良く、デザートとしての可能性を大きく広げる果物です。









■PATISSERIE ASAKO IWAYANAGI (東京都世田谷区等々力4-4-5)

商品名：ズボット柿ショコラ(クリームチーズあんこ／バター)





PATISSERIE ASAKO IWAYANAGI 【ズボット柿ショコラ(クリームチーズあんこ／バター)】





福島県において歴史のあるあんぽ柿を使用。あんぽ柿の中に、クリームチーズと自家製餡子や、塩味が心地よいバター入り。ほろ苦いチョコレートやザクザクの香り高いカカオニブにズボット潜らせたこの時期限定のズボット柿ショコラ。





販売価格：1個 1,296円(税込)

販売期間：1月22日(木)～なくなり次第終了









■ベジターレURL： https://www.vegetareshop.jp/ (通販)

商品名：和モダンスイーツ「柿乃菓(柚子＆抹茶)」(化粧箱入り)





ベジターレ 【柿乃菓 柚子】





ベジターレ 【柿乃菓 抹茶】





高品質な日本の食を提案するベジターレから、和モダンスイーツ「柿乃菓」が登場。福島県伊達市産のあんぽ柿に柚子チーズと抹茶バターを詰め、解凍で食感が変わる数量・期間限定商品です。





【柿乃菓 柚子】

あんぽ柿の中には、柚子ピール、十勝産クリームチーズ、ホワイトチョコを合わせた爽やかでコクのある柚子チーズをたっぷりと。

柚子の香りとチーズのまろやかさが、あんぽ柿の自然な甘みを引き立て、後味はすっきりと上品です。





【柿乃菓 抹茶】

宇治抹茶の深い風味に、かのこ豆と国産バターを合わせた、やさしいコクの抹茶バター。

抹茶のほろ苦さと、あんぽ柿の濃密な甘さが重なり、落ち着きのある味わいに仕上がっています。





販売価格：4個セット化粧箱入り 2,700円(税込)

販売期間：1月30日(金)～なくなり次第終了

通販サイト：販売ページ https://www.vegetareshop.jp/product/582









■ミクニ マルノウチ (東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエア アネックス(別館)2階)

商品名：フォアグラのテリーヌ近江鴨の軽い燻製と自家製ブリオッシュ彩り野菜のサラダ仕立て





ミクニ マルノウチ 【フォアグラのテリーヌ近江鴨の軽い燻製と自家製ブリオッシュ彩り野菜のサラダ仕立て】





ピューレにした福島県のあんぽ柿を、ポルト、マデラ、コニャックで丁寧に香り付けしたフォアグラのテリーヌに合わせました。あんぽ柿の優しい甘さはフォアグラとの相性が非常に良く、さらに、お料理全体の塩味を引き立てる役割を担います。





提供価格：ランチ・ディナーにてご案内している13,310円(税・サ込)コースの前菜として提供

提供期間：1月30日(金)～2月15日(日)









■ブラッスリー ポール・ボキューズ 大丸東京 (東京都千代田区丸の内1丁目9-1 大丸東京店12F)

商品名：福島県産あんぽ柿のクレープ クリームチーズのムースとオレンジの香り





ブラッスリー ポール・ボキューズ 大丸東京 【福島県産あんぽ柿のクレープ クリームチーズのムースとオレンジの香り】





福島県産あんぽ柿のさまざまな表情を一皿に詰め込んだデザート。

あんぽ柿の自然な甘みを生かし、あんぽ柿とオレンジのコンフィチュールをクレープで包み込み、その上に、あんぽ柿と相性の良いクリームチーズのムースと、果実味豊かなあんぽ柿のソルベを添えました。





提供価格：

＜ランチタイム／1日12食限定＞

・ランチコースのデザート差し替え 追加料金＋880円(税込)

ランチコース価格：3,850円、6,050円(税込)

・単品：1,870円(税込)





提供期間：2月18日(水)～2月23日(月祝)

※1日12食まで、なくなり次第終了となります。









≪今シーズンの生産状況≫JA全農福島 園芸部 東京園芸事務所のコメント

今年は乾燥が良好で大変品質の良いあんぽ柿に仕上がっております。甘くてとろりとした食感が魅力で、1個1個が食べ応えのある“あんぽ柿”。現在、旬を迎え大変美味しい時期となっております。是非ご賞味ください。