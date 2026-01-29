筑波山の中腹に位置し、関東平野を一望できる「筑波山温泉 ホテル一望」（所在地：茨城県つくば市、代表取締役：小勝 健太）は、空気が澄み渡る冬ならではの筑波山の魅力を最大限に楽しむ「冬の絶景おこもりステイ」を提案いたします。

冬は寒さで出不精になりがちな季節ですが、実は筑波山にとって、都心のスカイツリーや富士山まで見渡せる「最も眺望が美しいシーズン」です。当館では、この時期だけの絶景と、旬を迎える茨城の「いちご」、そして由緒ある「筑波山神社」への参拝を組み合わせた、心身を整える旅をご案内します。公式サイト：https://www.ichibou.com/

■1月・2月の筑波山が「穴場」である3つの理由

・湿度が低く空気が澄む冬は、夜景が「宝石箱」の輝きに夏の夜景とは異なり、冬の冷たく乾いた空気は、光の屈折を抑え、遠くの街明かりまで鮮明に映し出します。当館のロビーや客室、露天風呂から見下ろす関東平野の夜景は、まさに地上の星空。・生産量全国トップクラス！旬の「いちご狩り」シーズン到来茨城県は全国有数のいちごの産地です。1月～2月は、果実がじっくりと熟し、甘みが最も強くなるベストシーズン。当館周辺には提携農園を含め多数のいちご農園が点在しており、チェックアウト後に「採れたて・完熟」のいちご狩りを楽しんでから帰路につくコースが大変好評です。・新年の誓いを立てる「筑波山神社」での静かな祈り初詣の混雑が落ち着いた1月下旬から2月は、ゆっくりと参拝ができる狙い目の時期です。当館から徒歩圏内にある「筑波山神社」は、縁結びや夫婦円満、家内安全のパワースポットとして知られています。凛とした冬の空気の中で手を合わせ、温泉で温まる。そんな「整う」休日をご提供します。

■冬の滞在におすすめの過ごし方（モデルコース）

【15:00】チェックイン～夕暮れの「マジックアワー」少し早めにチェックインし、刻一刻と空の色が変わる夕暮れ時をロビーで鑑賞。茜色から群青色へ、そして煌めく夜景へと変わるグラデーションは必見です。【18:00】茨城の味覚で温まる夕食ご夕食には、地元食材をふんだんに使った会席料理をご用意。温かいお鍋料理や、地酒とのマリアージュが、冷えた体に染み渡ります。【21:00】満天の星空と露天風呂標高が高い当館周辺は街明かりの影響を受けにくく、冬は星座観察にも最適です。露天風呂に浸かりながら、星空と夜景の競演をお楽しみください。【翌10:00】チェックアウト～いちご狩りへ朝食を楽しんだ後は、車で数分の農園へ。甘い香りに包まれて、旬のいちごをお腹いっぱい味わっていただきます。

■2月中旬からは「梅まつり」も開催

2026年2月7日（土）からは、春の訪れを告げる「第53回 筑波山梅まつり」が開催されます。ホテル一望では、期間限定の宿泊プラン『筑波山梅まつり満喫プラン』をご提供しております。

■ホテル一望について

一望は関東有数の霊峰筑波山と関東平野を眺望できるホテルです。カップル・ファミリーに嬉しい、自然と味覚を満喫する癒しの宿。四季折々に表情を変える、筑波山や関東平野の絶景を楽しむことができます。また一望には旅の思い出を彩る様々な「遊び処」がございます。温泉卓球、カラオケルーム、無料貸出ゲーム、全自動麻雀、漫画コーナーなど、多彩なエンターテイメントをご用意しております。隣接しております日帰り温浴施設つくば湯は、露天風呂や大浴場、バブル湯にサウナも完備。施設名 ： 筑波山温泉 ホテル一望所在地 ： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-2アクセス： つくばエクスプレス「つくば駅」よりシャトルバス利用可（要予約）URL ： https://www.ichibou.com/Instagram：https://www.instagram.com/ichibou2983/?hl=ja

■会社概要商号： 株式会社TSUKUBAリゾート代表者： 代表取締役 小勝 健太所在地： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-9設立： 2012年3月事業内容： 温泉旅館、公衆浴場、飲食店運営資本金： 200万円URL： https://www.ichibou.com/