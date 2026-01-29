【ピエール マルコリーニ】シャンパーニュが華やかに香るパフェやワッフルなど、イチゴをふんだんに使用したカフェメニューを2月1日(日)より発売

株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン

ベルギーを代表するチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI (以下、ピエール マルコリーニ) 」を展開する株式会社PIERRE MARCOLINI JAPAN (本社：東京都港区、代表：加藤 祐治、以下PIERRE MARCOLINI JAPAN) は、春の訪れを祝う華やかなカフェメニューの展開を2月1日（日）より開始いたします。

シャンパーニュ香る、オトナなパフェを上質な空間で

銀座本店、名古屋店、グランフロント大阪店の3店舗でお召し上がりいただけるのは、芳醇なシャンパーニュ香る、イチゴをふんだんに使用したパフェとワッフル。

チョコレートアイスはシャンパーニュ地方で作られているぶどう由来の蒸留酒「マール ドゥ シャンパーニュ」で香り付けされており、味わいに更なる奥行きを加えています。

更に上記3店舗では2月21日（土）より、数種のイチゴを一つのパフェで楽しめる「いちごマニア」も登場します。イチゴ好きにはたまらない季節限定のおいしさを、ピエール マルコリーニの上質な空間でごゆっくりお楽しみください。

タービネ ミニュット展開店では濃厚なガナッシュのイチゴパフェとワッフルを

いつでも出来たてが楽しめるアイス「タービネ ミニュット」を展開する、コレド室町テラス店、ミナモア広島店、福岡岩田屋店、ワン・フクオカ・ビルディング店でご提供するパフェとワッフルは、ストロベリーソルベとチョコレートアイスに、2種類の濃厚なガナッシュ モンテが加わり、爽やかなフレッシュストロベリーとのコントラストをお楽しみいただけます。

■カフェメニュー詳細

【パフェ オ フレーズ ＆ シャンパーニュ】

甘酸っぱいストロベリークリームアイス、マール ドゥ シャンパーニュの香り豊かなチョコレートアイスに、シャンパーニュの ジュレと生クリーム、ミルクチョコレートの生チョコをトッピング。ストロベリークリームアイスの下には、フレッシュストロベリーとザクザク食感のサブレショコラ、ストロベリーソースを合わせました。ポッピングキャンディーの弾ける食感が楽しい、春らしく華やかなパフェ。

● 価格：1,980円 (税込)

＜取扱店舗＞ 銀座本店、名古屋店、グランフロント大阪店

＜ご提供期間＞ 2月1日 (日) ～ 4月30日 (木)

【ワッフル オ フレーズ ＆ シャンパーニュ】

ふんわりとしたワッフルに、ストロベリークリームアイスと、マール ドゥ シャンパーニュ入りのチョコレートアイスをのせました。シャンパーニュのジュレと生クリーム添え、春らしく華やかに仕立てたワッフル。

● 価格：1,430円 (税込)

＜取扱店舗＞ 銀座本店、名古屋店、グランフロント大阪店

＜ご提供期間＞ 2月1日 (日) ～ 4月30日 (木)

【エクレア フレーズ】

爽やかな酸味と優しい甘さのストロベリークリームに、ストロベリーのピュレを加えたホワイトチョコレートのグラサージュ。

● 価格：935円 (税込) (イートイン)

810円 (税込) (テイクアウト)

＜取扱店舗＞ 銀座本店、名古屋店

＜ご提供期間＞ 2月1日 (日) ～ 4月30日 (木)

【グラス オ フレーズ】

ミルクのまろやかさとストロベリーのフレッシュな風味が絶妙なバランスのアイス。季節限定のフレーバーです。

● 価格：880円 (税込)

＜取扱店舗＞ 銀座本店、名古屋店、グランフロント大阪店

＜ご提供期間＞ 2月1日 (日) ～ 4月30日 (木)

【いちごマニア（ストロベリーソース添え）】

旬のイチゴを贅沢に使用したパフェです。数種類のイチゴと、瑞々しいイチゴのソルベ、こだわりのクーベルチュールを使用したチョコレートアイスクリームに、なめらかなイチゴクリームと酸味のあるフランボワーズペパンの風味が調和し、ホワイトチョコレートでコーティングしたいちごのフィアンティーヌが歯ごたえを添えています。

季節限定の味わいをお楽しみください。

● 価格：2,970円 (税込)

＜取扱店舗＞ 銀座本店、名古屋店、グランフロント大阪店

＜ご提供期間＞ 2月21日 (土) ～無くなり次第終了

【パフェ ア ラ ミニュット フレーズ & ショコラ】

シルキーなストロベリーソルベとチョコレートアイスクリームにガナッシュ モンテ フレーズとガナッシュ モンテ ノワール。フレッシュストロベリーとスペキュロス ブランの歯応えが絶妙。瑞々しい季節の風味をお楽しみください。

● 価格：1,980円 (税込)

＜取扱店舗＞コレド室町テラス店、ミナモア広島店、福岡岩田屋店、

ワン・フクオカ・ビルディング店

＜ご提供期間＞ 2月1日 (日) ～ 4月30日 (木)

【ワッフル ア ラ ミニュット フレーズ & ショコラ】

焼きたてのもっちりワッフルに、シルキーなストロベリーソルベとチョコレートアイスクリーム、 ガナッシュ モンテ フレーズとガナッシュ モンテ ノワールをトッピングしました。 季節の風味をお楽しみください。

● 価格：1,430円 (税込)

＜取扱店舗＞コレド室町テラス店、ミナモア広島店、福岡岩田屋店、

ワン・フクオカ・ビルディング店

＜ご提供期間＞ 2月1日 (日) ～ 4月30日 (木)

【ピエール マルコリーニについて】

ベルギーを代表するショコラティエ。14歳の頃、母親が作ってくれたチョコレートの味が忘れられず、ショコラティエを志しました。数々の名店で修行を重ねた後、独立。25年以上にわたり培ってきた、その革新的な創造力は高く評価され、2015年にベルギー王室御用達を拝命しました。「斬新な」「時代の先を行く」「先駆的な」「革新的な」ショコラティエと称賛を浴び続けています。

【ピエール マルコリーニの特徴】

ピエール マルコリーニは上質で希少なカカオを求め、毎年、世界中を旅しています。最高品質の味わいのために、20年以上にわたり、自らの手でカカオ豆からチョコレートをつくることに情熱を注いできました。訪れる国が1年に30カ国を超えることも珍しくありません。彼のつくる独創的な作品は、驚きと発見に満ち溢れた彼の旅そのものと言えます。その喜びをチョコレートに表現し、感動を分かち合いたいという強い想いを胸に、ピエール マルコリーニは今日も世界を巡っています。

また、ピエール マルコリーニは、カカオ農園と生産地を擁護するために、公正な価格を支払うことを信条としています。最高品質のカカオ豆の実を厳選し、生産者からお客様までチョコレートに係わる全ての人の幸せを願い、サステナビリティと倫理観を持ったチョコレート作りを目指します。

【ピエール マルコリーニ ジャパン 会社概要】

・名称：株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン

・設立：2021年9月22日

・代表取締役：加藤 祐治

・所在地：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー32階

・国内店舗数：17店舗

銀座本店、羽田店、名古屋店、グランスタ東京店、渋谷店、新宿店、ラゾーナ川崎店、

御殿場プレミアム・アウトレット店、東急たまプラーザ店、グランフロント大阪店、

コレド室町テラス店、大丸神戸店、福岡岩田屋店、ミナモア広島店、

三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島店、ワン・フクオカ・ビルディング店、

西武池袋店

※2026年 1月 29日時点