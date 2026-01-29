【Shake Shack】こだわりの自家製シーザーソースを使用した“ファインカジュアル”な日本初登場＆期間限定メニュー「チキンシーザーバーガー」が発売決定！

アイビーカンパニー株式会社

ニューヨーク発のハンバーガーレストラン「Shake Shack(R)（以下、シェイク シャック）」は、日本初登場となる「チキンシーザーバーガー」をはじめ、「シーザーパルメザンフライ」、「シーザーパルメザンバイツ」の全3アイテムを、2026年2月4日（水）から3月下旬までの期間限定で、全国18店舗にて販売いたします。本メニューは、レストラン発祥のハンバーガーブランドとしての背景を大切にし、レストランクオリティの味わいを気軽に楽しめる「ファインカジュアル」という、シェイク シャックならではのこだわりや魅力を感じていただけるラインアップです。

日本初登場の「チキンシーザーバーガー」は、オーダー後に衣付けし、一枚ずつ丁寧にフライした揚げたてのチキンを主役に、自家製のシーザーソース、シュレッドしたロメインレタスとラディッキオ、パルメザンチーズを重ねた一品です。

味の軸となるシーザーソースは、マヨネーズをベースにヨーグルトやアンチョビなどを合わせ、なめらかさとコク、酸味のバランスを意識して店舗で丁寧に仕込んでいます。さらに、本場のシーザーサラダのスタイルに着目し、ソースとの相性を考えてロメインレタスを使用しているのもこだわりのひとつです。揚げたてのチキンフライとシーザーソースのしっかりとした味わいを、ロメインレタスのシャキシャキとした食感とラディッキオのほどよい苦みが引き締め、食べ進めるほどに全体のバランスの良さを感じられるバーガーに仕上げています。

あわせて楽しめる「シーザーパルメザンフライ」と「シーザーパルメザンバイツ」は、揚げた後にパルメザンチーズをふりかけ、自家製シーザーソースにディップして楽しめるサイドメニューです。フライやチキンの旨みとチーズのコク、ソースの風味を味わえます。

チキンやチーズがお好きな方はもちろん、シェイク シャックを初めて体験される方にも、ブランドの背景にある“ファインカジュアル”を感じていただけるラインアップです。また、テイクアウトやデリバリーもできるため、会社や学校での集まり、ホームパーティーなど、さまざまなシーンでも楽しめる期間限定メニューを、この機会にぜひお楽しみください。

■期間限定メニュー詳細 ※すべて日本初登場・期間限定

商品名：チキンシーザーバーガー

販売期間：2026年2月4日（水）～ 3月下旬

販売価格：990円 (税別) ／ 1,089円(10%税込)

内容：オーダーが入ってから衣付けをしてフライする揚げたてのチキンフライに、シュレッドしたロメインレタスとラディッキオ、自家製のシーザーソース、パルメザンチーズをトッピング。バランスのとれた味わいと、チキンや野菜の食感が魅力のチキンバーガーです。アルコールがお好きな方には、ビールやワインとのペアリングもおすすめです。

商品名：シーザーパルメザンフライ

販売期間：2026年2月4日（水）～ 3月下旬

販売価格：800円(税別) ／ 880円(10%税込)

内容：クリンクルカットのフライの上にパルメザンチーズをトッピング。添えた自家製のシーザーソースにつけて、外はカリッと、中はホクホクなフライとの組み合わせをお楽しみください。

商品名：シーザーパルメザンバイツ

販売期間：2026年2月4日（水）～ 3月下旬

販売価格：6P…840円(税別) ／ 924円(10%税込) 10P…1,040円(税別) ／ 1,144円(10%税込)

内容：オーダーが入ってからフライしたチキンバイツの上にパルメザンチーズをトッピング。自家製のシーザーソースにディップしてお召し上がりください。シェイク シャックオリジナルのクラフトビール「シャックマイスターエール」とのペアリングもおすすめです。

※上記のメニューは一部店舗で価格が異なります。

■Shake Shackについて

シェイク シャックは、NYの高級レストラングループ「ユニオン・スクエア・ホスピタリティ・グループ」の創業者ダニー・マイヤーがモダンなバーガースタンドをコンセプトに誕生させた“ファインカジュアル”なグルメバーガーレストランです。「Stand For Something Good(TM)」というブランドミッションのもと、良質で安心・安全な食材の調達や地球環境に優しいデザインを採用。チャリティや地域コミュニティのサポートを行うなど、レストランの枠組みに捉われないさまざまな

活動を行っています。

