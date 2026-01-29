商談分析から議事録自動入力まで、『Front Agent』と ×『kintone』の連携お問い合わせが急増！現場のリアルな運用と成果を網羅した活用事例集を公開

Umee Technologies株式会社

商談ビッグデータが勝ち筋に導くインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、サイボウズ株式会社が提供する「kintone（キントーン）」を利用中の企業に向け、Front Agentの具体的な活用方法と導入効果をまとめたホワイトペーパー『kintone×Front Agentの活用法が分かる導入事例集』を、公開いたしました。

kintoneユーザーからの「具体的な使い方が知りたい」という声に応えて

詳細を見る :https://frontagent.umeecorp.com/whitepaper/case-studies-kintone

CRM（顧客関係管理）やSFA（営業支援システム）の基盤としてkintoneを採用する企業が増加する中、当社の商談解析AI「Front Agent」に対しても、「kintoneと連携して商談データを活用したい」というお問い合わせが急増しています。

また、Front Agentの活用を検討するにあたり「自社の課題に対して、具体的にどのような連携フローを組めばよいのかイメージしづらい」「実際にkintoneユーザーがどのような目的で導入し、どのような実績を出しているのかをまとめて知りたい」というお声も多く寄せられています。

そこで今回、不動産業界をはじめとするkintoneユーザー企業様の協力を得て、Web上で個別に公開されていた事例を体系的に整理いたしました。本ホワイトペーパーを通じて、一つひとつの事例を検索する手間を省き、自社に近い課題を持つ企業の成功パターンを即座に把握いただける環境を提供します。

インサイトアナリシス(TM)「Front Agent」とは

会話を録音するだけで、顧客の見えない本音を可視化し、組織を変革するインサイトアナリシス(TM)です。

見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。

対面、Web会議、電話、あらゆる会話に対応し、kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。

ホワイトペーパー『kintone × Front Agentの活用法が分かる導入事例集』について

本資料では、単なる機能紹介にとどまらず、実際の業務フローの中で「Front Agent」がどのようにkintoneを補完し、営業活動を加速させているかに焦点を当てています。

<このような方におすすめです>

・現在kintoneを利用しており、機能拡張や連携ツールを探している方

・対面、オンライン商談の記録や分析に課題を感じている方

・「顧客の声」をデータ化し、経営やマーケティングに活かしたい方

・kintoneへの入力負荷を軽減し、営業担当者が商談に集中できる環境を作りたい方

本ホワイトペーパーは、以下のURLより無料でご確認いただけます（所要時間：約1分）

URL：https://frontagent.umeecorp.com/whitepaper/case-studies-kintone

kintoneとの連携について

Front Agentは先日、kintoneとの連携強化を行いました。

これまで、商談音声をFront Agentで記録することで、日報や議事録を自動的にkintoneに書き込む機能を主としてご利用いただいていましたが、連携強化後、Front Agentでの解析にkintoneの顧客情報を使用できるようになりました。

CRM/SFAとして顧客情報をkintone上で更新すれば、Front Agentにも自動で連携され、事前のデータ調整の必要なく顧客分析や営業分析に音声データを活用することが可能です。

kintoneとの連携強化に関するお知らせはこちら

https://frontagent.umeecorp.com/news/11

今後もkintoneとの連携がより簡単に、使いやすくなるよう機能開発を進めてまいります。

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「人の会話に向き合う時代の実現」をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。