27卒・中途採用の機会損失ゼロへ。縦型動画×対話AIでミスマッチを防ぐ「V-Talk」提供開始。24時間365日、AIが求職者のリアルな疑問に回答。

KAGUYA株式会社

「AIを活用して、もっと人と向き合える世界を創る」を掲げるKAGUYA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：岡田 夏奈）は、縦型動画と対話型AIで求職者のエンゲージメントを高める採用支援ツール「V-Talk」を、2026年1月30日より提供開始いたします。 本サービスは27卒採用・春の中途採用に向け、RAG技術搭載のAIが24時間365日、求職者のリアルな疑問に即答。従来は拾いきれなかった潜在層の意欲を喚起し、機会損失とミスマッチのない採用を支援します。

■ リリースの背景

V-TalkサービスURL :https://kgymoon.com/products/vtalk

人材獲得競争が激化する昨今、多くの企業が求職者との接点を持てても、応募・面接・内定の各フェーズで歩留まりが悪化するという課題に直面しています。

「V-Talk」は採用の各フェーズにおける以下３つのボトルネックを解消することで歩留まりの課題を解決します。

母集団形成：伝わりきらない企業の魅力

テキスト・静止画だけの情報では職場の空気感や社員の魅力が伝わりません。その結果、サイトを訪れても魅力が響かず応募に至らないという事態を招いています。

面接：タイムラグと「聞きづらさ」による意欲減退

人員不足や夜間・休日の対応遅れにより、不明点を抱えたまま面接へ。 万全な準備ができず熱量も伝わらないため、面接通過率の低下を招いています。

内定承諾：本音が見えないままのミスマッチ

「残業の実態は？」「有給は取りやすい？」など面接官や人事に聞きづらい疑問が解消されないことで、不安が払拭できず内定辞退を招きます。 入社後も期待値とのズレが生じ、早期離職を引き起こす要因となります。

KAGUYAは人事・採用領域の専門チームの知見を設計に取り入れ、動画とAIの力で求職者のエンゲージメントを高める採用支援ツール「V-Talk」を開発しました。

■「V-Talk」の特長

「V-Talk」は、自社の採用ホームページにコードを埋め込むだけで、スマホサイズの動画プレーヤーとAIチャットボットをポップアップ表示させるSaaS型ツールです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yeCsNswINmk ]

特長１.：動画による直感的な魅力付けで応募意欲を喚起

テキストだけでは伝わりにくい社員の雰囲気やオフィスの空気感を動画で訴求できます。CEOや現場社員の実写動画はもちろん、KAGUYA社の独自技術により、写真を1枚アップロードするだけで違和感のないAIアバター動画を生成することも可能です。





特長２.：あらゆるタッチポイントで 活用可能なマルチチャネル展開

専用URLの発行により、求人票、スカウトメール、SNS、会社説明会の配布資料（QRコード）などあらゆるチャネルで「V-Talk」を展開可能です。場所を選ばずに自社の魅力を届けるとともに、従来では拾いきれなかった「求職者のリアルな声」や「潜在的な疑問」を幅広い接点で収集し、母集団形成の質を高めます。

特長３.：RAG技術のAIチャットが24時間365日・求職者の疑問を解消

社内資料をアップロードするだけで、データベース化が可能。RAG技術搭載のAIが、「残業時間の平均は？」「リモートワークの実態は？」などの疑問に即答します。公式情報を元にするためハルシネーション（嘘の回答）を極力抑え、24時間365日対応。 夜間・休日の機会損失を防ぎつつ、採用担当者の「よくある質問へのメール返信」工数も大幅に削減します。

特長４.：求職者の「本音」を見える化し、採用戦略をアップデート

AIとの対話ログから、候補者が応募前に本当に気にしている疑問や意向を解析します。面接では聞きづらいリアルな悩みをダッシュボードで可視化。取得したデータを元に採用コンテンツを改善することで、感覚だけに頼らないデータドリブンな採用戦略の立案が可能になります。

■ 先着10社限定・トライアルキャンペーンのご案内

「V-Talk」のローンチを記念し、導入の初期コストを大幅に抑えられる特別キャンペーンを実施いたします。 先着10社限定で、初期費用0円・利用料が6ヶ月間半額となる特別プランをご用意しました。枠が埋まり次第終了となりますので、お早めにお問い合わせください。

【本キャンペーンへのお申し込み方法】

▼ 下記サービスサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※お問い合わせ内容欄などに「トライアルキャンペーン希望」とご記載いただけますとスムーズです。

■ 代表取締役CEO 岡田 夏奈 コメント

V-Talkサービスサイト :https://kgymoon.com/products/vtalk

GoogleやAmazonでの経験を通じ、テクノロジーがいかに情報の流通を変え、世界を便利にするかを肌で感じてまいりました。しかし同時に、採用のような人生の岐路においては、データだけでは解決できない人の感情や熱量こそが重要であるとも痛感しています。 だからこそ、AIで情報の透明性を担保し、人はもっと本質的な対話に向き合えるようにしたい。その想いからKAGUYAを創業しました。

採用活動において最も「もったいない」と感じるのは、企業の魅力が十分に伝わらずそもそも応募に至らないこと、そして、互いに惹かれ合っていたにも関わらず、透明性の高い情報共有がなされなかったことでミスマッチが生じ、内定辞退という結果になってしまうことです。「V-Talk」はAIを活用して情報の透明性を担保することでこうした機会損失を防ぎ、面接の場において人と人がもっと本質的な対話に時間を使えるように設計されました。このサービスを通じて、企業と求職者双方にとって納得感のある採用の実現に貢献してまいります。

【代表経歴】

東京大学文学部社会学専攻を卒業後、新卒でGoogleに入社し中小企業から大企業まで300社以上に向けマーケティング戦略支援を実施。フランスの経営大学院INSEADにてMBA取得後、Amazonで新規事業の戦略・マーケティング業務に従事したのちKAGUYA代表取締役就任。

■ KAGUYA株式会社について

KAGUYAは、動画とAIチャットで求職者の本音を引き出す採用支援ツール「V-Talk」の開発をはじめ、AI技術を用いたソリューション開発や導入支援を通じ企業の採用・マーケティングの課題解決を総合的に支援しています。「AIを活用して、もっと人と向き合える世界を創る」をビジョンとして掲げ、テクノロジーと人が共存する新しいコミュニケーションのかたちを提供してまいります。

【会社概要】

会社名：KAGUYA（カグヤ）株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷３丁目２５番１４号 渡辺コーポ３０１

代表者：代表取締役 岡田 夏奈

事業内容：AI（人工知能）技術をベースにした採用支援やマーケティングサービスの開発・提供

公式サイト：https://kgymoon.com/

V-Talkサービスサイト：https://kgymoon.com/products/vtalk

お問い合わせ先：official@kgymoon.com