『DJMAX RESPECT V』、本日「クリアシーズンパス18」開始！

株式会社NEOWIZ（本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）)は、本日2026年1月29日（木）に、自社の代表作であるリズムゲーム『DJMAX RESPECT V』において、「クリアシーズンパス18」の開始およびアップデートを行いました。

◆「クリアシーズンパス18」

『DJMAX RESPECT V』クリアシーズンパス18

クリアシーズンパスは、シーズン制の期間限定で開催され、ゲームクリアしてポイントを貯めることで、様々なアイテムを獲得できます。何方でも挑戦できる「FREE」に加え、アイテムがより豪華になる「PREMIUM PASS」（有料）もあります。

新しい「クリアシーズンパス18」では、PREMIUM PASS利用者はアーティスト・RYOQUCHAの書き下ろし新曲「DATAMOSH++」を先行プレイすることができます。

また、シーズン専用に新しく制作されたUIスキン、ギア、ノートなどテーマアイテムが入手可能です。

◆最上位難易度SCパターン76個、無料楽曲seatrus「alliance」、BGA２種を追加

高難易度を好む利用者のための最上位難易度SCのパターン76種を追加しました。

加えて、シーズン15に登場した楽曲、seatrusの「alliance」の無料楽曲化や、隠しBGA（バック・グラウンド・アニメーション）2種の追加を行いました。

◆AIRモードを大幅リニューアル、DJMAXの世界観がより楽しめる構成に

「AIRモード」のコンテンツ内容を一新し、ミニゲーム「ダインのレナタワー修復大作戦」とビジュアルノベル「Dear DIEIN - Beyond the Spotlight」の２つの構成になりました。

「ダインのレナタワー修復大作戦」では、キャラクター「ダイン」を操作して、飛んでくるブロックを積み上げていきます。「Dear DIEIN - Beyond the Spotlight」では、アーティスト活動を中断した「ダイン」の物語が紡がれます。

なお、従来の「AIRモード」は、ラジオのように流れてくる曲を聴いたり、チャットを見ながらのプレイなどが可能でした。この機能は「RADIO MAX」として残ります。

新AIRモード「ダインのレナタワー修復大作戦」

新AIRモード「Dear DIEIN - Beyond the Spotlight」

◆1週間限定！10%セール

本日1月29日（木）アップデート後より1週間限定で、「クリアシーズンパス18」のPREMIUM PASS、ブースターを10％割引価格でご提供いたします。

なお、現在、2026年2月3日（火）午前3:00まで、『DJMAX RESPECT V』本編が80％割引、各DLCが最大80％割引（最新DLC「V LIBERTY IV」も10%割引）でご提供しています。

◆その他

●ショップに商品を追加

プロフィール用画像10種 / マウスカーソル 1種 / DJアイコン10種 / コメント13種

●DJ POWERのNEW枠 変更

「V Liberty III」、「PUPA（xi REMIX)」の楽曲が、NEW→BASIC枠に。 など

DJMAX RESPECT V - SEASON 18 UPDATE PV（Youtube）(https://www.youtube.com/watch?v=YkDr1UlB3Y4)※韓国語



『DJMAX RESPECT V』Steamストア(https://store.steampowered.com/agecheck/app/960170/)

『DJMAX RESPECT V』Xboxストア(https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/djmax-respect-v/9p544pgzxc0p)





