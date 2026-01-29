ザ・リッツ・カールトン京都にて、ピエール・エルメ・パリが彩る特別な季節のスイーツ＆ダイニング体験を開催

マリオット・インターナショナル

ザ・リッツ・カールトン京都（所在地：京都市中京区鴨川二条大橋畔、総支配人：カルロス・タレロ）は、バレンタインからホワイトデーにかけて、館内レストランおよびブティックにて、期間限定の特別メニューやスイーツをご用意いたします。大切な方と分かち合う時間を祝福するシーズンにふさわしく、甘美なスイーツや季節感あふれるコースメニューを通じて、心に残るひとときを演出いたします。鴨川の流れを望む穏やかな空間の中で、日常を少し離れ、大切な人との会話や笑顔が自然と深まる、上質であたたかな時間をお楽しみください。

【ザ・ロビーラウンジ】

■2月12日（水） 1日限りのスペシャルイベント「ピエール・エルメ・パリ バレンタイン アフタヌーンティーブッフェ」

ピエール・エルメ・パリを代表するフレーバー「アンフィニマン ヴァニーユ」を主役に、バレンタインならではの甘く芳醇な世界観を表現した、1日限りの特別なブッフェイベントを開催いたします。甘さだけでは語り尽くせない、奥深く上品な香り。これまで密かに支持されてきた“アンフィニマン ヴァニーユ”の魅力を、存分にご堪能いただける特別な機会です。この「アンフィニマン ヴァニーユ」をはじめ、選りすぐりのデザートやヴィエノワズリー、セイボリーを一堂に集め、ブッフェスタイルでご提供いたします。

開催日：2月12日（水）

■バレンタインからホワイトデー季節限定のアフタヌーンティー

ロビーラウンジでは、バレンタインからホワイトデーにかけて、季節限定のアフタヌーンティーもご用意しております。華やかなピエール・エルメ・パリのスイーツとザ・リッツ・カールトン京都のシェフによるセイボリーが彩る、贈り物のようなティータイムをお楽しみください。

アフタヌーンティースイーツセイボリー

期間：1月27日（月）～3月17日（月）

ザ・ロビーラウンジのご予約・お問い合わせ

https://www.tablecheck.com/ja/shops/ritzcarlton-kyoto-lobbylounge/reserve

【ラ・ロカンダ】

■バレンタイン＆ホワイトデー 限定コース（ランチ／ディナー）

イタリアンレストラン「ラ・ロカンダ」では、バレンタインおよびホワイトデーの特別なシーズンに合わせ、期間限定のランチ・ディナーコースをご用意いたします。コースのデザートには、ピエール・エルメ・パリより期間限定スイーツ「Coeur Mogador（クール モガドール）」 をご提供いたします。ザ・リッツ・カールトン京都ならではの、ラグジュアリーでゆったりとした特別な時間を、ご友人、ご家族、恋人同士など、さまざまなシーンでお過ごしください。

期間：2月3日（月）～3月15日（土）

ご予約・お問い合わせ

https://www.tablecheck.com/ja/shops/ritzcarlton-kyoto-lalocanda/reserve

【会席 水暉】

■バレンタイン＆ホワイトデー 限定コース（ランチ／ディナー）

会席 水暉では、コースの最後を彩るデザートにて、ピエール・エルメ・パリの特別な一品をご用意してお待ちしております。

期間：2月3日（月）～3月15日（土）

ご予約・お問い合わせ

https://www.tablecheck.com/ja/shops/ritzcarlton-kyoto-mizuki/reserve

【ピエール・エルメ・パリ ブティック】

■バレンタインコレクション

ザ・リッツ・カールトン京都 館内のピエール・エルメ・パリ ブティックでは、バレンタインコレクションを展開いたします。ホテル内にブティックを構えるのは、関西ではザ・リッツ・カールトン京都のみとなります。

バレンタイン限定ホールケーキ「モガドール クール メレ」

素晴らしい甘美のシーンをもたらす「モガドール」は、パッションフルーツの香りと酸味が、柔和なミルクチョコレートと絶妙にバランスしています。

そのほか、

・「アソリュティマン ド ショコラ」各種詰め合わせ

・マカロン詰め合わせ

・サブレ、ケークなど焼き菓子

など、ギフトに最適な商品も多数ご用意しております。

※商品により販売期間が異なります。

ザ・リッツ・カールトン京都について

京都の北から南へ流れる鴨川のほとり、東山三十六峰を一望できる最高のロケーションに建つ「ザ・リッツ・カールトン京都」は、祇園や河原町、先斗町など繁華街に近く、観光やビジネスにも便利なアーバンリゾートです。日本の伝統と現代的な欧米様式の融合を図りながら、歴史ある周辺環境にも調和する外観デザイン。京都の伝統・文化のエッセンスが散りばめられたラグジュアリーな空間で、ここでしか味わえない上質な時間を提供します。総客室数は 134 室。客室平均面積は 50 平米と京都市内最高水準の広さを誇り、レストランやバー、宴会場、スパをご用意しています。URL: https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/ukyrz-the-ritz-carlton-kyoto

8年連続 5つ星獲得 『フォーブス・トラベルガイド 2025』