【toroa】公式オンラインストアに「Happy Birthday」スリーブ付きの誕生日限定セットが新登場。7,000品の頂点に輝いたチーズケーキと、究極のガトーショコラでお祝いを

株式会社フードクリエイティブファクトリー（本社：東京、代表取締役社長：五十嵐豪、以下FCF）が運営する極上スイーツブランド「toroa（トロア）」は、人気の「とろ生チーズケーキ」および「とろ生ガトーショコラwithホイップ」に、お誕生日のお祝いを伝える専用スリーブを施したギフト向け商品を、公式オンラインショップにて販売開始いたしました。

会えない時間も「美味しい」で繋がるギフトを

toroaのスイーツは、これまで多くのお客様に「大切な方へのお誕生日プレゼント」としてお選びいただいてきました。「直接会えなくても、同じ美味しさを共有して特別な時間を過ごしてほしい」というブランドの想いを形にするため、届いた瞬間に喜びが溢れる「Happy Birthday」スリーブ付の特別仕様をご用意いたしました。

お誕生日スリーブ付き 2種の新ラインナップ

1. 【お誕生日】とろ生チーズケーキ

お取り寄せ大賞総合No.1受賞&殿堂入りを果たした、toroaの看板商品。北海道生乳100%のチーズや生クリーム、発酵バターを使用し、濃厚ながらも心地よい酸味が特徴です。自家製焦がしキャラメルクリームが隠し味のとろけるような口溶けを、お誕生日専用スリーブで包んでお届けします。

価格：3,780円（税込）

URL：https://www.kutsurogi-ya.com/c/birthday_sp/a00311

2.【お誕生日】とろ生ガトーショコラwithホイップ

クラウドファンディングMakuakeの生ガトーショコラで歴代1位*の記録を持つ生ガトーショコラを、スプーンですくって食べるスタイルで。4種の高品質チョコレートと北海道発酵バターをブレンドした濃厚なガトーショコラと、北海道生乳配合のミルキーなホイップクリームの禁断の組み合わせを、お誕生日専用スリーブで包んでお届けします。

本商品はLINEギフトでの先行販売において、お誕生日の贈り物としてすでに大変ご好評をいただいており、この度待望の公式オンラインショップ発売となりました。 届いてすぐに「おめでとう」が伝わるお誕生日専用スリーブを付けてお届けします。

（*Makuakeの生ガトーショコラにおいて、当時（2021年1月時点）の歴代最高支援額を達成しました。）

価格：2,300円（税込）

URL：https://www.kutsurogi-ya.com/c/birthday_sp/a00316

■ 「Happy Birthday」スリーブ＆ラッピングのこだわり

通常の化粧箱に、シンプルかつ洗練された「Happy Birthday」の文字入りスリーブを装着。過剰な装飾ではなく、toroaらしい上質さを保ちながら、箱を開ける前からのワクワク感を演出します。

【株式会社フードクリエイティブファクトリー】

「おいしいごはんで暮らしにくつろぎを」をモットーに、SNSではたくさんの方に簡単、美味しい、時短レシピを提供することで、暮らしに楽しみとゆとりをつくり、くつろぎ屋では極上に美味しいスイーツを通して、暮らしに悦びとくつろぐ時間をつくります。FCFの事業は「おいしさ」と「くつろぎ」を広めていくことです。

https://foodcreativefactory.com/



【toroa】

誰も体験したことのない極上の美味しさをお届けするスイーツブランドです。忙しい日々の中でも、とびっきり美味しいスイーツを味わう時間を通して、ほっと一息ついて心を緩めていただけたら…そんな想いからtoroaは生まれました。誰も体験したことのない唯一無二の美味しさをお届けするスイーツブランドとして、誰もが愛する定番スイーツをこれまでの常識にとらわれることなく、ひたすらに「美味しい」を追求して商品開発をしています。こだわり抜いたスイーツを開発するために、創業40年続いていた町工場をコロナ禍に事業承継してアトリエにし、商品開発・製造をしています。

https://www.kutsurogi-ya.com/



