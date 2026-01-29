「鮨のえん屋」今しか食べられない各店選りすぐりの限定メニュー2/2（月）～ 2/28（土） 限定販売！

株式会社焼肉坂井ホールディングス

東京と埼玉で展開する海鮮居酒屋「鮨のえん屋」5店舗では、2月2日（月）～28日（土）グランドメニューにはない「各店の人気おすすめメニュー」を提供する「がち旨！ランキング2026 by えん屋」を実施いたします。お洒落で食べ応え抜群の「豚スペアリブ」に贅沢和牛をえん屋 荻窪店風にアレンジした「和牛炙りユッケ」など、各5店舗のオリジナルメニューを全5店舗でも販売いたします。この機会にぜひ、ご利用ください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

がち旨！ランキング2026 by えん屋 2月2日（月）～2月28日（土）

販売状況等により販売を終了させていただく場合もございます。

・中野北口店 東京都中野区中野5-60-15岩間ビル1階・2階 03-3388-5188

・東京調布店 東京都調布市小島町1-35-3濱の家ビル1階 0424-40-3321

・東京三鷹店 東京都三鷹市下連雀3-27-9ニューエミネンス2階 0422-72-8116

・玉深谷店 埼玉県深谷市西島町2丁目14-9 048-572-9955

・東京荻窪店 東京都杉並区上荻1-13-10 共栄ビル1階 03-5335-5639

※新高円寺店では実施いたしません。

■ えびフライロール （東京調布店 代表）

890円（税込979円）

えびフライを垂直落下式に手巻き寿司の上に落としました。特製

ソースをたっぷりつけて豪快にお楽しみください。

えびフライロール■ 和牛炙りユッケ （東京荻窪店 代表）

990円（税込1,089円）

さっと炙った贅沢和牛にシャキシャキのネギと卵を絡めてまろや

かな味わいがたまらない一品です。

和牛炙りユッケ■ 豚スペアリブ （中野北口店 代表）

890円（税込979円）

噛むほどに美味しい食べ応え抜群の豚肉のスペアリブ。ビールのお供にも最適です。少しお洒落な盛り付けでお客様のSNS投稿にも期待しています。

豚スペアリブ■ もち明太チーズ焼き （東京三鷹店 代表）

580円（税込638円）

おもち+明太子+チーズ。美味しさの黄金トリオです。

もち明太チーズ焼き■ 伊勢志摩 あおさこんにゃく刺し （埼玉深谷店 代表）

430円（税込473円）

つるりとした食感と共にふんわり磯の香りがお口の中で広がる

風味をお楽しみください。

鮨のえん屋について

1995年、東京都中野区に1号店をオープンいたしました。新鮮な魚介類を職人の手さばきによって調理、素材の風味をたっぷり楽しんでいただけるお料理を提供しています。東京都に5店舗、埼玉県に1店舗。店内は和を基調としたモダンで凛とした空間を演出しています。お部屋も少人数、大人数、多様な用途にも対応いたしております。ごゆっくりくつろぎください。また、和食と言えば、「日本酒」「焼酎」。季節限定など様々な種類の日本酒をご用意しています。食と空間とおもてなしの接客。「満腹、満福」をモットーにお客様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

鮨のえん屋 HP https://ys-holdings.co.jp/enya/

鮨のえん屋 公式インスタグラム https://www.instagram.com/enya_koushiki/?hl=ja