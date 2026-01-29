開業4周年記念宿泊プラン“Four Moments for you”予約受付開始

TC ホテルズ&リゾーツ株式会社

心に灯るゆらめく炎と別荘時間が象徴的なライフスタイル・ブティックホテル、ホテルインディゴ軽井沢（長野県北佐久郡軽井沢町）は、開業4周年を記念した宿泊プランを2026年1月29日（木）から2026年7月28日（火）までの期間限定で販売いたします。

開業4周年記念オリジナルトートバッグオリジナルハーブティー イメージ

朝食ビュッフェアーリーチェックイン／レイトチェックアウト 合計4時間

ホテルインディゴ軽井沢は、2026年2月17日（火）に開業4周年を迎えます。これを記念して、日頃のご愛顧に感謝を込め、開業4周年記念宿泊プラン「【ホテル開業4周年】Four Moments for you」を販売します。本プランは、開業４周年を迎え、当ホテルをこれまでご利用いただいたお客様への感謝と、これからご利用いただくお客様に体験価値を感じていただける4つの特典をご用意しました。地域とのつながりを感じるオリジナルアイテムの特典と、通常よりもゆとりある滞在時間をお楽しみいただける、宿泊プランです。

4つの特典

- 開業4周年記念オリジナルトートバッグ軽井沢のローカルアーティスト「Hoiオリジナル製作所」による描き下ろしデザイン。ホテルの人気スポット「焚き火ラウンジ」で、軽井沢でよく見かけるりすと、その仲間のたぬきが音楽を奏でて4周年を祝う情景を描きました。焚き火を囲み、自然の中で穏やかな時間が流れる、軽井沢らしいひとときを表現した記念アイテムです。 サイズ：横幅36cm×高さ37cm×マチ11cm、持ち手56cm- オリジナルハーブティー軽井沢の畑で自然栽培されたハーブを使用した、ホテルオリジナルブレンドのハーブティー。手軽に楽しめるティーバッグで、すっきりとした味わいが特長です。周辺地域の自然を感じるハーブティーで、穏やかなひとときをお過ごしください。- アーリーチェックイン／レイトチェックアウト（合計「4」時間）通常よりも4時間長く滞在できる、13時チェックイン・13時チェックアウト。到着日は少し早めにチェックインし、客室でひと息ついたり、館内でゆったり過ごしたり。出発日は朝食後も慌てることなく、ゆっくり身支度をして、入浴を楽しんでからチェックアウトが可能です。時間に追われることなく、軽井沢の自然やホテルでの滞在そのものを味わえる、記念プランならではの特典です。- 朝食ビュッフェ高原の朝を楽しむ、バラエティ豊かな朝食ビュッフェ。シェフこだわりの高原野菜や地域のブランド卵など、地元の食材を中心に、季節感あふれるメニューをビュッフェスタイルでご提供します。イタリアンをベースにしながら和食コーナーも備え、朝は和食派の方も気兼ねなくお楽しみいただけます。焼きたてのパンや、開業以来人気のブリオッシュ生地のフレンチトーストなど、朝の時間を心地よく彩るメニューとともに、朝からエネルギーチャージ。

■宿泊プラン概要

宿泊プラン名： 「【ホテル開業4周年】Four Moments for you」

予約受付期間： 2026年1月29日（木）～ 2026年7月28日（火）

宿泊期間： 2026年2月2日（月）～2026年7月31日（金）[KH1]

客室タイプ：ツイン スタンダードリバービュー／ツイン スタンダードリバービュー（ビューバスタイプ）／ツイン スタンダードプライベートガーデン

プラン内容：特典（4つ）

・ホテルインディゴ軽井沢 開業4周年記念オリジナルトートバッグ

・ホテルインディゴ軽井沢 オリジナルハーブティー

・アーリーチェックイン／レイトチェックアウト（合計4時間：13:00 IN／13:00 OUT）

・朝食ビュッフェ

予約：電話、メール、WEB

TEL：0267-42-1100

Mail：reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com

WEB：https://karuizawa.hotelindigo.com/special-offers/four-moments-for-you/

※ご宿泊希望日の3日前までに要予約

■ホテル概要

・名称 : ホテルインディゴ軽井沢

Website : https://karuizawa.hotelindigo.com/

Facebook : https://www.facebook.com/HotelIndigoKaruizawa/

Instagram : https://www.instagram.com/hotelindigokaruizawa/

X(旧Twitter) : https://twitter.com/HotelIndigoKrzw

・総支配人 : 浅沼源太郎

・開業日 : 2022年2月17日（木）

・所在地 : 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字屋敷添18番地39

・電話番号 : 0267-42-1100

・アクセス ：（電車・バス）JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢駅」より2.6km、所要時間車で約5分

軽井沢町内循環バス 東・南廻り線にて「軽井沢駅」より「南軽井沢交差点」下車後、徒歩約5分

（車）上信越自動車道「碓氷軽井沢IC」より南軽井沢方面へ9.5km、約17分

※冬季の軽井沢エリアの道路は、冬用タイヤ、チェーン規制が出る場合があります。



・客室数： 全155室（スタンダードルーム147室、スイートルーム 8室）

・レストラン＆バー： オールデイダイニング「KAGARIBI」102席（内テラス16席）

・プライベートダイニング（ KAGARIBI 2F）： 120平米

・大浴場： 内風呂、炭酸泉露天風呂、サウナ

・スパ ： ザ・スパ by HARNN

・ご予約： TEL: 0120-056-658（IHG・ANA・ホテルズ予約センター）

E-mail: reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com

ホテルインディゴ(R)について：

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.comその他SNSサイトwww.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

- ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ- プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ- エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ- スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ- エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels