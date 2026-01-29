ライドコミックス最新刊発売！『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １』『魔王スローライフを満喫する』『時計使い 5』『レベル１から始まる召喚無双 8』4作品が発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、月刊Webコミック誌「コミックライド」「コミックライドAdv（アドバンス）」連載中のライドコミックス最新刊４作品をご案内いたします！
『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １』『魔王スローライフを満喫する～勇者から「攻略無理」と言われたけど、そこはダンジョンじゃない。トマト畑だ～ THE COMIC 3』『無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する THE COMIC 5』『レベル１から始まる召喚無双 THE COMIC 8』を、2026年1月29日に発売します！
紙・電子書籍でお楽しみください。
食べる→戦う→えちちちち!? ゆるふわ∞の冒険譚!!の冒険譚いざ開幕！！
放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １
定価：792円 （本体720円＋税10%）
漫画：漫画：クニくん / 原作：樋辻臥命 / キャラクター原案：かれい
発売日：2026年1月29日
ISBN：9784867169063
https://release.comicride.jp/comics/book/2040
※WEBコミック誌「コミックライドアドバンス2025年8月号～12月号」同単話版1話～5話を収録しています。
店舗特典はこちらをご覧ください。
https://release.comicride.jp/comics/news/298
1話 試し読み :
https://comicride.jp/episodes/dd4b11ecab168
※新刊発売記念！1月19日(月)～2月10日(火)23:59のあいだ、2～3話(完全無料)・4～5話(会員無料)をお読みいただけます！
あらすじ
高校生、九道晶。異世界ド・メルタと日本を行き来できる少年。
そんな彼が願うのは、気ままなのんびり異世界ライフ!!
グルメ探訪に迷宮攻略にムフフフ～なあんなことまで!?
こんな生き方したかった!!
ゆるふわ∞の冒険譚いざ開幕!!
無能とされ奈落に落とされた少年は、世界を変える強さを手にする――
無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する THE COMIC 5
定価：792円 （本体720円＋税10%）
漫画： さらさみさ / 原作： 桜霧琥珀 / キャラクター原案： 福きつね
発売日：2026年1月29日
ISBN：9784867169049
https://release.comicride.jp/comics/book/2038
※WEBコミック誌「コミックライド 22025年6月号～12月号」同単話版第21話から第25話までを収録しています。
店舗特典はこちらをご覧ください。
https://release.comicride.jp/comics/news/301
1話 試し読み :
https://comicride.jp/episodes/646f925f68063
あらすじ
裏切られ続けてきたことで、シクロの心の奥底に植え付けられてしまったトラウマ。
それが妹のアリスと再会したことで、その症状は更に悪化していってしまっていた。
ミストは自身との記憶が消えてしまう可能性があったとしても、シクロのトラウマを治すために、再生魔法・リザレクションを使うことを決意する。
昨日人族、今日魔族!? 種族転換、元勇者パーティーの司祭が魔王を目指す国造りファンタジー！
ちょっと忙しいスローライフ、ここに終幕―！
魔王スローライフを満喫する～勇者から「攻略無理」と言われたけど、そこはダンジョンじゃない。トマト畑だ～ THE COMIC 3
定価：792円 （本体720円＋税10%）
漫画：大盛無量 / 原作：一路傍 / キャラクター原案：Noy
発売日：2026年1月29日
ISBN：9784867169056
https://release.comicride.jp/comics/book/2039
※WEBコミック誌「コミックライド2025年8～1月号」同単話版13話～18話までを収録しています。
店舗特典はこちらをご覧ください。
https://release.comicride.jp/comics/news/299
1話 試し読み :
https://comicride.jp/episodes/994c0223c79b6
あらすじ
仲間を増やし、城を直し、防備を固めてきた第六魔王国。
そして名物のトマト畑には……忍び寄る影！？
手柄を焦っていた勇者バーバルは、因縁の相手セロ討伐に乗り出すことを決意。
転送装置で第六魔王国領の土を踏んだ。
そこに広がっていたのは……トマト畑だった！？
迎え撃つ魔王軍の面々。
そして勇者と魔王はトマト畑で対峙する――！
シリーズ累計47万部突破!! 最弱から成り上がり―― 廃課金者たちをぶっ潰す異世界ファンタジー!!
レベル１から始まる召喚無双 THE COMIC 8
定価：792円 （本体720円＋税10%）
漫画：七桃りお / 原作：白石 新 / キャラクター原案：夕薙
発売日：2026年1月29日
ISBN：9784867169032
https://release.comicride.jp/comics/book/2037
※WEBコミック誌「コミックライド2025年8月号～12月号、2026年2月号」同単話版36話～41話までを収録しています。
店舗特典はこちらをご覧ください。
https://release.comicride.jp/comics/news/300
1話 試し読み :
https://comicride.jp/episodes/52041b2d4025d
あらすじ
シリーズ累計47万部突破の王道異世界ファンタジー!!
高難易度ダンジョン『アガルタの十三階段』にて、ゲームランキング１位の水鏡達也と出会ったシノブ。
オブザーバーを名乗る水鏡との戦闘の後、シノブの妹に関する情報を得た。
深まる謎にシノブの行動は――。
コミックライド
ノッてるマンガが大集結！一歩先が見えるWEB雑誌！
大人気異世界系やアニメ化作品が盛りだくさん!!
次世代型ノベルレーベル「GCノベルズ」のコミカライズ作品や、多彩なオリジナル作品を連載しています。
コミックライドAdv（アドバンス）
ガッツリノッてけ！ 細胞直撃WEBマガジン！
「せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい 」「ご主人様とゆく異世界サバイバル！ 」をはじめ刺激的な話題作が好評連載中。
ライコミ
コミックライドの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』にてお読みいただけます！
マイクロマガジン社
マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。
