ライドコミックス最新刊発売！『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １』『魔王スローライフを満喫する』『時計使い 5』『レベル１から始まる召喚無双 8』4作品が発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、月刊Webコミック誌「コミックライド」「コミックライドAdv（アドバンス）」連載中のライドコミックス最新刊４作品をご案内いたします！

『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １』『魔王スローライフを満喫する～勇者から「攻略無理」と言われたけど、そこはダンジョンじゃない。トマト畑だ～ THE COMIC 3』『無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する THE COMIC 5』『レベル１から始まる召喚無双 THE COMIC 8』を、2026年1月29日に発売します！

紙・電子書籍でお楽しみください。

食べる→戦う→えちちちち!? ゆるふわ∞の冒険譚!!の冒険譚いざ開幕！！

放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １

定価：792円 （本体720円＋税10%）

漫画：漫画：クニくん / 原作：樋辻臥命 / キャラクター原案：かれい

発売日：2026年1月29日

ISBN：9784867169063

https://release.comicride.jp/comics/book/2040

※WEBコミック誌「コミックライドアドバンス2025年8月号～12月号」同単話版1話～5話を収録しています。

あらすじ

高校生、九道晶。異世界ド・メルタと日本を行き来できる少年。

そんな彼が願うのは、気ままなのんびり異世界ライフ!!

グルメ探訪に迷宮攻略にムフフフ～なあんなことまで!?

こんな生き方したかった!!

ゆるふわ∞の冒険譚いざ開幕!!

無能とされ奈落に落とされた少年は、世界を変える強さを手にする――

無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する THE COMIC 5

定価：792円 （本体720円＋税10%）

漫画： さらさみさ / 原作： 桜霧琥珀 / キャラクター原案： 福きつね

発売日：2026年1月29日

ISBN：9784867169049

https://release.comicride.jp/comics/book/2038

※WEBコミック誌「コミックライド 22025年6月号～12月号」同単話版第21話から第25話までを収録しています。

あらすじ

裏切られ続けてきたことで、シクロの心の奥底に植え付けられてしまったトラウマ。

それが妹のアリスと再会したことで、その症状は更に悪化していってしまっていた。

ミストは自身との記憶が消えてしまう可能性があったとしても、シクロのトラウマを治すために、再生魔法・リザレクションを使うことを決意する。

昨日人族、今日魔族!? 種族転換、元勇者パーティーの司祭が魔王を目指す国造りファンタジー！

ちょっと忙しいスローライフ、ここに終幕―！

魔王スローライフを満喫する～勇者から「攻略無理」と言われたけど、そこはダンジョンじゃない。トマト畑だ～ THE COMIC 3

定価：792円 （本体720円＋税10%）

漫画：大盛無量 / 原作：一路傍 / キャラクター原案：Noy

発売日：2026年1月29日

ISBN：9784867169056

https://release.comicride.jp/comics/book/2039

※WEBコミック誌「コミックライド2025年8～1月号」同単話版13話～18話までを収録しています。

あらすじ

仲間を増やし、城を直し、防備を固めてきた第六魔王国。

そして名物のトマト畑には……忍び寄る影！？

手柄を焦っていた勇者バーバルは、因縁の相手セロ討伐に乗り出すことを決意。

転送装置で第六魔王国領の土を踏んだ。

そこに広がっていたのは……トマト畑だった！？

迎え撃つ魔王軍の面々。

そして勇者と魔王はトマト畑で対峙する――！

シリーズ累計47万部突破!! 最弱から成り上がり―― 廃課金者たちをぶっ潰す異世界ファンタジー!!

レベル１から始まる召喚無双 THE COMIC 8

定価：792円 （本体720円＋税10%）

漫画：七桃りお / 原作：白石 新 / キャラクター原案：夕薙

発売日：2026年1月29日

ISBN：9784867169032

https://release.comicride.jp/comics/book/2037

※WEBコミック誌「コミックライド2025年8月号～12月号、2026年2月号」同単話版36話～41話までを収録しています。

あらすじ

シリーズ累計47万部突破の王道異世界ファンタジー!!

高難易度ダンジョン『アガルタの十三階段』にて、ゲームランキング１位の水鏡達也と出会ったシノブ。

オブザーバーを名乗る水鏡との戦闘の後、シノブの妹に関する情報を得た。

深まる謎にシノブの行動は――。

コミックライド

ノッてるマンガが大集結！一歩先が見えるWEB雑誌！

大人気異世界系やアニメ化作品が盛りだくさん!!

次世代型ノベルレーベル「GCノベルズ」のコミカライズ作品や、多彩なオリジナル作品を連載しています。

コミックライドAdv（アドバンス）

ガッツリノッてけ！ 細胞直撃WEBマガジン！

「せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい 」「ご主人様とゆく異世界サバイバル！ 」をはじめ刺激的な話題作が好評連載中。

コミックライドアドバンス：https://comicride.jp/genre/195/1

ライコミ

コミックライドの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』にてお読みいただけます！

ライコミ：https://comicride.jp/

マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

