ライドコミックス最新刊発売！『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １』『魔王スローライフを満喫する』『時計使い 5』『レベル１から始まる召喚無双 8』4作品が発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、月刊Webコミック誌「コミックライド」「コミックライドAdv（アドバンス）」連載中のライドコミックス最新刊４作品をご案内いたします！



『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １』『魔王スローライフを満喫する～勇者から「攻略無理」と言われたけど、そこはダンジョンじゃない。トマト畑だ～ THE COMIC 3』『無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する THE COMIC 5』『レベル１から始まる召喚無双 THE COMIC 8』を、2026年1月29日に発売します！



紙・電子書籍でお楽しみください。






食べる→戦う→えちちちち!? ゆるふわ∞の冒険譚!!の冒険譚いざ開幕！！





放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １


定価：792円 （本体720円＋税10%）


漫画：漫画：クニくん / 原作：樋辻臥命 / キャラクター原案：かれい


発売日：2026年1月29日


ISBN：9784867169063


https://release.comicride.jp/comics/book/2040


※WEBコミック誌「コミックライドアドバンス2025年8月号～12月号」同単話版1話～5話を収録しています。



店舗特典はこちらをご覧ください。


https://release.comicride.jp/comics/news/298



1話 試し読み :
https://comicride.jp/episodes/dd4b11ecab168

※新刊発売記念！1月19日(月)～2月10日(火)23:59のあいだ、2～3話(完全無料)・4～5話(会員無料)をお読みいただけます！


あらすじ

高校生、九道晶。異世界ド・メルタと日本を行き来できる少年。


そんな彼が願うのは、気ままなのんびり異世界ライフ!!


グルメ探訪に迷宮攻略にムフフフ～なあんなことまで!?


こんな生き方したかった!!


ゆるふわ∞の冒険譚いざ開幕!!















無能とされ奈落に落とされた少年は、世界を変える強さを手にする――





無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する THE COMIC 5


定価：792円 （本体720円＋税10%）


漫画： さらさみさ / 原作： 桜霧琥珀 / キャラクター原案： 福きつね


発売日：2026年1月29日


ISBN：9784867169049


https://release.comicride.jp/comics/book/2038


※WEBコミック誌「コミックライド 22025年6月号～12月号」同単話版第21話から第25話までを収録しています。



店舗特典はこちらをご覧ください。


https://release.comicride.jp/comics/news/301



1話 試し読み :
https://comicride.jp/episodes/646f925f68063


あらすじ

裏切られ続けてきたことで、シクロの心の奥底に植え付けられてしまったトラウマ。


それが妹のアリスと再会したことで、その症状は更に悪化していってしまっていた。


ミストは自身との記憶が消えてしまう可能性があったとしても、シクロのトラウマを治すために、再生魔法・リザレクションを使うことを決意する。














昨日人族、今日魔族!? 種族転換、元勇者パーティーの司祭が魔王を目指す国造りファンタジー！


ちょっと忙しいスローライフ、ここに終幕―！





魔王スローライフを満喫する～勇者から「攻略無理」と言われたけど、そこはダンジョンじゃない。トマト畑だ～ THE COMIC 3


定価：792円 （本体720円＋税10%）


漫画：大盛無量 / 原作：一路傍 / キャラクター原案：Noy


発売日：2026年1月29日


ISBN：9784867169056


https://release.comicride.jp/comics/book/2039


※WEBコミック誌「コミックライド2025年8～1月号」同単話版13話～18話までを収録しています。



店舗特典はこちらをご覧ください。


https://release.comicride.jp/comics/news/299



1話 試し読み :
https://comicride.jp/episodes/994c0223c79b6


あらすじ

仲間を増やし、城を直し、防備を固めてきた第六魔王国。


そして名物のトマト畑には……忍び寄る影！？


手柄を焦っていた勇者バーバルは、因縁の相手セロ討伐に乗り出すことを決意。


転送装置で第六魔王国領の土を踏んだ。


そこに広がっていたのは……トマト畑だった！？


迎え撃つ魔王軍の面々。


そして勇者と魔王はトマト畑で対峙する――！













シリーズ累計47万部突破!! 最弱から成り上がり―― 廃課金者たちをぶっ潰す異世界ファンタジー!!





レベル１から始まる召喚無双 THE COMIC 8


定価：792円 （本体720円＋税10%）


漫画：七桃りお / 原作：白石 新 / キャラクター原案：夕薙


発売日：2026年1月29日


ISBN：9784867169032


https://release.comicride.jp/comics/book/2037


※WEBコミック誌「コミックライド2025年8月号～12月号、2026年2月号」同単話版36話～41話までを収録しています。



店舗特典はこちらをご覧ください。


https://release.comicride.jp/comics/news/300



1話 試し読み :
https://comicride.jp/episodes/52041b2d4025d


あらすじ

シリーズ累計47万部突破の王道異世界ファンタジー!!


高難易度ダンジョン『アガルタの十三階段』にて、ゲームランキング１位の水鏡達也と出会ったシノブ。


オブザーバーを名乗る水鏡との戦闘の後、シノブの妹に関する情報を得た。


深まる謎にシノブの行動は――。












