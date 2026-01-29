クラシック音楽を新たな形で再構築するライブコンサートシリーズ「Candlelight(R)」が2月、千葉に再登場

Kzemos Japan合同会社

Feverが主催し、クラシック音楽をより多くの人々に届けることを目的として企画されたライブコンサートシリーズ「Candlelight(R)」が、新たな公演日程とともに千葉に帰ってきます。2026年2月14日より、ホテルスプリングス幕張が数千本のキャンドルに照らされた親密な空間へと変貌し、久石譲へのトリビュートやディズニーの名作映画音楽を皮切りに、最初の公演シリーズが幕を開けます。

パリ、ニューヨーク、シドニーをはじめ、世界数百都市で数百万人以上を魅了してきたCandlelightは、従来のコンサートホールを超えた特別な空間でクラシック音楽を生き生きと蘇らせてきました。千葉では、ホテルスプリングス幕張を会場に、この唯一無二のキャンドルライト・ミュージカル体験を開催。親密さと没入感を兼ね備えた、理想的なコンサート空間を提供します。

Candlelightはこれまで、パノラマビューを望むモダンなルーフトップから、歴史ある大聖堂、宮殿、図書館、庭園に至るまで、世界各地の息をのむようなロケーションで開催されてきました。日本国内では、大阪の大槻能楽堂、東京のキリスト品川教会、横浜市開港記念会館など、象徴的な会場での開催実績があります。

またCandlelightは、クラシック音楽がより幅広い層に響くものであるという信念を共有する、パティーナ弦楽四重奏団やアンサンブル・テミスといった実力派の地元音楽家たちと協力しています。本シリーズでは、多彩なプログラムを通じて、あらゆる音楽の好みに応える革新的な音楽体験を提供。これまでクラシックコンサートに足を運んだことのなかった方々にも親しまれています。キャンドルの灯りに包まれた親密な空間の中で、ヴィヴァルディ、モーツァルト、ショパンといった作曲家の不朽の名作に浸ると同時に、Queen、ABBA、Coldplay、Ed Sheeranなど、世界的アーティストの名曲を新たな解釈で楽しむことができます。

開催概要・チケット情報

公演名：Candlelight(R) 夢と魔法の世界のハーモニー

日時：2026年2月14日・2月21日｜ 開演予定 15:30

会場：ホテルスプリングス幕張

料金：\3,500～（ゾーン指定）

公演名：Candlelight(R) 久石譲の音楽の世界

日時：2026年2月14日・2月21日｜ 開演予定 18:30

会場：ホテルスプリングス幕張

料金：\3,500～（ゾーン指定）

※価格はチケット種類や座席ゾーンにより変わります。

