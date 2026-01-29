「サジュナル」(SAJUNARU）電話占い、2025年の年間実績を発表
電話占いサジュナルの運営会社である株式会社ECONNECTは、
社内規定により詳細情報の外部公開はできないものの、
公開可能な範囲で2025年の決算内容を発表しました。
同社は日本進出に成功したと明らかにし、
2025年の累計訪問者数は98,747名であったことを報告しました。
10万人にはわずかに届かず、目標未達成を惜しむ意向が示されました。
その他、月間平均訪問者数の増加率は約15.6％、
直近3か月（10月~12月）の成長率は約77.2％であるとし、
下半期には大きな成長を遂げたと明らかにしました。
運営局によると、このような急成長の背景には、
40代、50代が主な顧客層である一般的なオンライン占いプラットフォームとは異なり、
サジュナルは短期間で若年層からの支持を獲得したことが
爆発的な成長の要因であると分析しています。
この成長について、サジュナル運営局は
「成長軌道に乗っていることに決して慢心せず、
すべてはお客様のおかげであると深く認識しており、今後も謙虚に努めてまいります」
また、こうした成長に呼応するかのように、
経験豊富な実力派占い師たちが続々と参画していることも発表されました。
四柱推命学者の「星ユカナ（ほしゆかな）」、
実績豊富な会社で長年経験を積んだ「翔羽（とわ）」、
霊感タロットの中心人物である「花音（かのん）」と「碧月（みつき）」が加わったとのことです。
なお、今回も契約内容の詳細については機密情報のため公開できないとしています。
【本記事について】
本記事を引用または二次配布される場合は、必ず出典を明記してください。
担当者名: 渡辺由芽