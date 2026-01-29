VTuber × 地方観光の新潮流「バーチャル社員・明日花めいが行く！」3都市巡回旅レポート公開

株式会社アスカネット

株式会社アスカネット（代表取締役社長：村上 大吉朗、広島県広島市、東証グロース 銘柄コード：2438、以下：アスカネット） はVTuberを地域観光プロモーションに活用する新たな取り組みとして、当社所属「バーチャル社員・明日花めい」が全国各地の観光地を訪れる「バーチャル社員が行く！」シリーズを展開しています。

本企画は、VTuberの親和性の高いデジタル世代を含む多様な層へ地方観光の魅力を発信するもので、2025年に館林市（群馬県）・広島市（広島県）・盛岡市（岩手県）を続けて訪問し、各地の魅力を紹介しました。

本リリースは、第一弾～第三弾までの取り組みをまとめた報告として発信するものです。

今後も地方自治体・観光協会と連携し、全国各地での展開を進めてまいります。

群馬県 館林市（第一弾）

バーチャル社員「明日花めい」が館林市の魅力スポットを体験レポートとして紹介。

地元の自然や観光資源をリアル訪問して発信し、地域の新たな魅力をお届けしました。

https://maplemeet.jp/news/news06

広島県 広島市（第二弾）

広島市の歴史・文化・催事の魅力をバーチャル社員視点で発信。

地域の“今”を切り取る旅レポートとして、若年層やデジタルネイティブにも訴求するコンテンツとなりました。

https://maplemeet.jp/news/news07

岩手県 盛岡市（第三弾）

歴史と自然溢れる文豪のまち盛岡を舞台に、観光スポットや食・文化体験を2日間にわたりレポート。

リアル旅の魅力を現地取材して発信しました。

https://maplemeet.jp/news/news12

VTuberを活用した観光プロモーションの効果

今後の展開

- 視聴・接触数の増加各都市レポートはSNS・公式サイトなどで公開し、既存観光プロモーションとは異なるVTuberコンテンツとして広く反響を得ています。- 若年層への訴求強化VTuberならではの親しみやすい表現が、SNSを中心に新たなターゲットの創出に寄与しています。- 地域連携の可能性拡大初回3都市の取り組みを通じて、自治体・観光協会等とのコラボレーション事例が増加傾向にあります。

株式会社アスカネットでは、本企画を全国規模で継続的に展開してまいります。各自治体・観光協会の地域資源とVTuberコンテンツを掛け合わせることで、地域魅力の新しい発信モデルを築きます。

阿波VTuberフェスの開催

株式会社アスカネットはVTuber×地域交流イベント「第2回阿波VTuberフェス」を2026年2月28日(土)・3月1日(日)に徳島県で開催します。

VTuber・Vライバーによるライブ（音楽）パフォーマンスやライブイベント限定グッズの販売。バーチャルとリアルが繋がる新感覚のMRファンミーティング「マリネdeみーと」等を開催予定です。

音楽ライブ

・開催日：2026年2月28日（土）

・開催場所：徳島市内ライブ会場（3会場）

ファンミーティング（マリネdeみーと）

・開催日：2026年3月1日（日）

・開催場所：徳島市内会場

主催

阿波VTuberフェス実行委員会

（事務局：株式会社アスカネット）

”観光プロモーションへのVTuber活用”ご相談・お問合せ先

地域に人を呼び込み良さを知って欲しい。地域の魅力を広めていきたい。VTuberとのコラボを考えているなど、VTuberと協力し、地域活性化の企画を提案させていただきます。お気軽にご相談ください。

株式会社アスカネットめいぷるみーと

無料相談はこちら https://maplemeet.jp/contact