国内最大の観光×Web3イベント＜Tourism×Web3 Summit 2026＞3月26日（木）～28日（土）沖縄県南城市開催が決定！3日間のプログラム、アワードファイナリスト等一挙公開

本サミットは、一般社団法人日本Web3ツーリズム協会（所在地：東京都新宿区、代表理事：岩下 拓）が、沖縄県南城市、DMOなんじょう株式会社、well f.m.一般社団法人との共催のもと実施される、国内最大の観光×Web3のサミットです。

開催地を正式発表するとともに、3月26日（木）～28日（土）の3日間の全プログラム概要、「Japan Tourism NFT Awards 2025」のファイナル進出事業者、イベントスポンサー情報等を公開します。

お申し込みはこちら→

開催概要

＜Tourism×Web3 Summit 2026 in 沖縄南城市～関係人口を、地域コミュニティに根付かせる具体的な方法～＞

本サミットのゴールは、観光を進めた先に、地域が継続的に活性化していく状態を実現することです。

そのために必要となるのは、一時的な集客施策ではなく、観光で生まれる人・お金・関係性が、地域に根付くための構造改革です。では、その構造はどのように設計すればよいのか？活用すべきテクノロジーは何なのか？本サミットでは、観光を“消費”で終わらせず、地域の力に変えるための実践知を提供いたします。

■開催日：2026年3月26日(木)～28日(土)

■イベント名：Tourism×Web3 Summit 2026 in 沖縄南城市

～関係人口を、地域コミュニティに根付かせる具体的な方法～

■会場： 南城市文化センター シュガーホール「集会室」26日(木)、「ホール」27日(金)

市内各地（観光エクスカーション）：28日(土)

■形式： 現地開催 ＋ オンライン配信

（事前申込制）

■主催： 一般社団法人日本Web3ツーリズム協会

■共催： 南城市（申請中）、DMOなんじょう株式会社、well f.m.一般社団法人

■後援： 一般社団法人南城市観光協会、一般社団法人那覇市観光協会 、

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー（ほか観光関連団体に後援申請中）

■協賛：TIS株式会社、東急不動産株式会社、株式会社クリプトリエ、株式会社地域創発機構、

一般社団法人オール・ニッポン・レノベーション、ローソン南城知念店 ほか

■協力：ツナガル株式会社、0xConsultingGroup、ANGO合同会社、Visit Japan、

株式会社シュヴァン/WellnessArc ほか

■メディアパートナー：NFT Media、MetaStep、二拠点・移住ライフ大学 ほか

（その他観光メディア、Web3メディア、地方創生系メディア等）

開催地は沖縄県南城市に決定｜地域と共に描く、新しい観光モデルの発信へ

本サミットの開催地は、沖縄県南城市に決定しました。南城市は、「神の島・久高島」や世界遺産「斎場御嶽」を有する、自然・歴史・文化に恵まれた地域です。2026年1月には共催者である「DMOなんじょう株式会社」が設立され、観光の持続性や地域経営の新たなあり方に向けた取り組みが本格化しています。

南城市では、日本各地に共通する「人材不足」や「財源不足」といった課題に対し、Web3技術（NFT・DAO等）を最大限活用した解決モデルの構築を進めており、今後の国内外の観光地の参考となる「南城モデル」の確立を目指しています。

本イベントは、南城市と連携して実施する共創型サミットとして、ツーリズムとWeb3を掛け合わせた新しい観光地経営の可能性を、各分野のリーダーによる最新事例とともに発信・共有していきます。

＜3日間のプログラム概要＞

南城市知念岬から見えるエメラルドグリーンの海

※タイムテーブルおよびプログラム内容は変更となる場合がございます。



【Day 1】 3月26日(木) 「地域と未来をつなぐDMOの設計図」

■会場：南城市文化センター シュガーホール 集会室

■概要：観光で生まれる価値を、地域の事業者・市民・次世代へと還元するための「構造設計」を学ぶ1日。Web3（NFT・DAO・トークン）を単なる技術導入ではなく、地域経営の仕組みとしてどう組み込むかを、南城市DMOの設計図をもとに具体化します。

南城市の行政関係者、事業者、住民の方々をメイン対象としながらも、全国の自治体、DMO、観光協会、観光産業内外の事業者にも、その経緯や現状・ビジョンを届けます。



●オープニング/開会挨拶

●オープニングセッション/DMOなんじょうのプロジェクト紹介

内容：「南城市×観光産業」の現在地 、「観光協会からDMO株式会社へ～発展的統合の経緯～」

登壇：南城市観光商工課関係者、DMOなんじょう株式会社関係者、善井靖（南城市DMOアドバイザー／DMOなんじょう(株)監査役／well f.m.一般社団法人代表理事）



●Web3セッション

内容：観光×Web3で出来る事の全体像と展望

登壇：小谷恵子（東海大学准教授）、岩下拓（一般社団法人日本Web3ツーリズム協会）



●ワークショップ

１.パネル:南城発「観光×NFT」と「観光DX」構想：

スピーカー：山田つたえ（ローソン南城知念店店長/元アナウンサー）、善井靖（well f.m.一般社団法人理事）

２.NFT体験：

登壇：岩下拓（日本Web3ツーリズム協会）、手塚康夫（株式会社クリプトリエ代表）、ほか

３.ワークショップ：

チーフファシリテーター：善井靖（well f.m.一般社団法人代表理事）



●質疑応答及びまとめ

内容：「地域協働と行政の役割」

登壇：南城市関係者、DMOなんじょう株式会社関係者、善井靖（well f.m.一般社団法人代表理事）

●交流懇親会＠シュガーホール

内容：南城市の職員、市内事業者、沖縄県内の観光組織やメディア、県外からの招待者等との懇親交流会

コバルトブルーの太平洋と神の島「久高島」を一望できるニライカナイ橋



【Day 2】 3月27日(金) 「Web3実装の最前線とアワード」

■会場：南城市文化センター シュガーホール ホール

■概要：全国の観光地・自治体・事業者によるWeb3実装の最前線とリアルな成果・課題を共有する発信型カンファレンス。「構想」ではなく、すでに動いている事例から“再現可能な勝ち筋”を学ぶ1日です。



●オープニング/主催者・共催者による開会挨拶



●ツーリズム×Web3の最前線・事例紹介

１. Web3の基本

登壇：岩下拓（一般社団法人日本Web3ツーリズム協会 代表理事）、南城市関係者、ほか

２. NFTの現在地と展望

登壇：手塚康夫（株式会社クリプトリエ代表）、ほか

３. ステーブルコイン最前線

登壇：村上浩文（TIS株式会社/株式会社Hinode Technologies 執行役員）、ほか



４. Web3とAI ※調整中



５.特別プログラム ※調整中



●特別セッション

「Well-Beingで測る観光の未来」

登壇：善井靖（well f.m.一般社団法人代表理事）、ほか



●南城市NFT認知促進・体験会

１.沖縄の事業者が語るNFTへの期待

登壇：新垣裕一（Digital Halusa協同組合 代表理事）、小吹智広（NOMAD RESORT株式会社 ）、善井靖（well f.m.一般社団法人代表理事）

２.南城市NFTプロジェクト発表

登壇：DMOなんじょう(株)役員

３.トークン認知促進・体験会

登壇：山田つたえ（ローソン南城知念店店長/元アナウンサー）



●Japan Tourism NFT Awards 2025「あなたの挑戦が、次の観光のスタンダードになる」

単なる技術の新しさではなく、「地域課題の解決」や「新しい旅行体験の価値創出」に寄与する観光 × Web3プロジェクトを発掘・発信。全国から選ばれたファイナリストが、沖縄・南城市のステージで最終ピッチを行います。

プログラム：

・ファイナルピッチ（8者）

・審査・講評

・表彰式



●ネットワーキング ＠シュガーホールまたは南城市役所予定

知念の海。エメラルドグリーンからコバルトブルーへ

【Day3】3月28日（土） 「観光の未来は現場にある」 エクスカーション

■会場：南城市内各地 時間：8:30～14:30予定 参加費：10.000円

■概要：会議室を出て、観光・自然・暮らしの現場そのものから、実装を考える1日。

デジタル（Web3）とリアル（地域資源）がどこで噛み合い、どこで無理が生じるのかを体感します。

※エクスカーションの内容および回遊ルートは、現在詳細設計中のため、一部変更となる場合がございます。



■ルート：ユインチホテル→斎場御嶽 → 知念岬 → 玉城・知念エリア→ユインチホテル

１. 聖地保全と「スルーガイド事業」体験（斎場御嶽）

世界遺産の保全と活用のバランス。入場権利NFT活用の現場視察。地域人材による高付加価値ガイドの実践

２. 環境・地域貢献型「おたすけツーリズム」（知念岬公園）

観光客が地域の課題解決（環境保全等）に参加する仕組みの見学。

「貢献」を可視化するトークンエコノミーの可能性



３. 「琉球古民家一棟貸」宿泊事業モデル（知念集落）

遊休資産の収益化モデル。DMOの主要収益源となるリノベーション現場と運営スキームの解説。

デジタルノマド誘致の拠点としての活用



４. 一次産業×観光連携（玉城エリア）

薬草カフェ・農泊体験を通じた「食」と「健康」の提供。

地域産品のブランド化と物販事業への接続

Japan Tourism NFT Awards 2025｜ファイナリスト発表

本サミット内（3月27日（金））で最終ピッチおよび表彰式を行う、「Japan Tourism NFT Awards 2025」のファイナリストが決定しました。本アワードは、観光産業におけるNFT・Web3技術の活用事例を発掘・表彰し、地域課題の解決や新しい観光体験の創出につながるプロジェクトを全国へ発信することを目的としています。



各プロジェクトの詳細内容についてはこちらから→

1. 誘客・プロモーション部門

■プロジェクト１.: 地域共創NFTプロジェクト

実施主体・事業者: 日本郵政株式会社、一般社団法人石見銀山みらいコンソーシアム、島根県大田市、SUSHITOPMARKETING株式会社

■プロジェクト２.: JTB時刻表ファン倶楽部

実施主体・事業者: 株式会社JTBパブリッシング、Marbull X株式会社



２. 関係人口・第2のふるさと・DAO部門

■プロジェクト１.: Re: Asset DAO in 小豆島 ～合同会社型DAOとNFTで実現する古民家活用と分散型ホテル～

実施主体・事業者: Re. Asset DAO合同会社、小豆島ヘルシーランド株式会社

■プロジェクト２.: KIBOTCHAスマートエコビレッジ

実施主体・事業者: 貴凛庁株式会社



３. 地域資源部門

■プロジェクト１.: PlanetDAO

実施主体・事業者: 株式会社Planet Labs

■プロジェクト２.: 大鐵members

実施主体・事業者: 大井川鐵道株式会社、Marbull X株式会社



４. オープンカテゴリー部門

■プロジェクト１.: 東急ステイ公式宿泊権リセールサービス

実施主体・事業者: 東急不動産株式会社、東急リゾーツ&ステイ株式会社

■プロジェクト２.: ハレの場がコミュニティを作り、コミュニティがケの場で価値を産み出す。 ～DAOとNFTを活用してあらゆる可能性を拓く～

実施主体・事業者: 共創DAO合同会社、Borderless合同会社、100万人DAO合同会社



各プロジェクトの詳細内容についてはこちらから→

＜審査員一覧＞

上列左からソニー銀行株式会社中村氏、well f.m.一般社団法人善井氏、株式会社NFTMedia小林氏、下列左からNOT A HOTEL DAO株式会社岡本氏、株式会社iNTO小松崎氏、株式会社デイアライブ川口氏

上列左から株式会社博報堂キースリー重松氏、株式会社BEYOND道越氏、株式会社レシカ クリス氏、下列左から一財）沖縄IT戦略イノベーションセンター石井氏、Digital Entertainment Asset Pte.Ltd山田氏、一般財団法人関西観光本部池成氏

上列左からVpon JAPAN株式会社鮎澤氏、東海大学小谷氏、株式会社インアウトバウンド東北工藤氏、下列左から株式会社ルーラ、一般社団法人日本Web3ツーリズム協会岩下





※以下順不同 ★はファイナル審査員

中村 一貴 ソニー銀行株式会社 シニアマネージャー ★

山田 耕三 Digital Entertainment Asset Pte.Ltd Founder＆Co-CEO

クリス・ダイ 株式会社レシカ 代表取締役

岡本 伊津美 NOT A HOTEL Web3 コミュニティマネージャー ★

小林 憲人 株式会社NFTMedia 代表取締役 ★

重松 俊範 株式会社博報堂キースリー 代表取締役

工藤 雅教 株式会社インアウトバウンド東北 DMO事業 COO兼CMO

池成 昭典 一般財団法人関西観光本部 デジタルマーケティング室室長

道越 万由子 株式会社BEYOND 代表取締役

小松崎 友子 株式会社iNTO 代表取締役

川口 政樹 株式会社デイアライブ プランナー

鮎澤 貴 Vpon JAPAN株式会社 インバウンドマーケティング・ラボ センター長

田中 昌明 株式会社ルーラ 代表取締役

石井 康一 （一財）沖縄IT戦略イノベーションセンター

DX推進セクション 観光DX支援チーム プロジェクトマネージャー ★

善井靖 南城市DMOアドバイザー／DMOなんじょう株式会社監査役／well f.m.一般社団法人理事

小谷 恵子 東海大学 観光学部准教授/日本マーケティング学会理事/NFTコレクター

岩下 拓 一般社団法人日本Web3ツーリズム協会 代表理事



審査員プロフィール詳細はこちらから→

【公募】DMOなんじょうのNFT・トークンプラットフォームの提供事業者を募集

これから始まるDMOなんじょうのNFTプロジェクトの基盤となるプラットフォームの提供事業者を募集します。

詳しくは、協会HP掲載をしますので、以下よりご確認ください。

→ ※1月30日以降に掲載予定

＜協賛・協力企業＞◆ゴールドパートナー

TIS株式会社は、金融・産業・公共など幅広い領域で決済・ヘルスケア・スマートシティ等のITソリューションを提供しています。社会課題の解決とお客さまとの共創を通じ、豊かな社会の実現を目指しています。

URL：https://www.tis.co.jp/





◆ゴールドパートナー <東急不動産株式会社>

東急不動産は、住宅・オフィス・商業・リゾート施設の開発・運営、不動産の売買・仲介、資産運用など総合不動産事業を展開しています。

URL：https://www.tokyu-land.co.jp/

◆シルバーパートナー <株式会社クリプトリエ>

法人向けNFT配布・販売プラットフォーム「MintMonster」の提供、企業向けにWeb3領域のコンサルティングや受託開発サービスを展開しています。

URL：https://www.cryptolier.co.jp/

◆協賛パートナー

＜一般社団法人オール・ニッポン・レノベーション＞

https://www.all-nippon.org/

＜株式会社地域創発機構＞

https://chiiki-souhatsu.com/



＜ローソン南城知念店＞

https://note.com/yoshiiyasushi/n/nc5e8efc6e90d

◆協力

＜ツナガル株式会社＞

https://www.tsunagaru.co.jp/

＜0xConsultingGroup＞

https://zero-x.com/

＜ANGO合同会社＞

https://ango.jp/

＜Visit Japan＞

https://visitjapannavi.com/

＜株式会社シュヴァン/WellnessArc＞

https://note.com/yuterada_schwan ※Wellness Arc（ウェルネス・アーク）note

◆メディアパートナー

＜株式会社NFT Media＞

国内最大級のNFTメディア。NFTに関する最新情報を発信。初心者向けの解説記事から、国内外の取引事例やゲームやアートなどによる活用事例、マーケットプレイス紹介など、様々な観点からNFTを深く知ることができる

https://nft-media.net/

＜MetaStep（株式会社クロスアーキテクツ）＞

Metastepは、Web3・NFT・メタバース領域の最新動向を発信する国内有数のテック系メディアです。業界の潮流や実践事例を分かりやすく紹介し、Web3普及を支える情報基盤として注目を集めています。

https://meta.japanstep.jp/



＜二拠点・移住ライフ大学＞

https://dual-life-iju.com/

■主催：一般社団法人日本Web3ツーリズム協会

日本Web3ツーリズム協会は、Web3を社会実装の段階へと引き上げ、Web3活用による国内観光産業の課題解決を促進する事を目指しています。政策提言や会員組織の運営、「Japan Tourism NFT Awards」や「ツーリズム×Web3フォーラム」等の開催、事業開発・実証支援等を推進。「世界の観光産業をリードするWeb3プロジェクトをオールジャパンで創出していく」を掲げ、Web3の普及と観光立国日本の持続的成長に本気で挑んでいます。





