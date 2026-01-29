【日本一、退屈なAI。】SlackからWordPressへ。メディア運用の「面倒くさい」をすべてAIに丸投げする『AUTICLE』が、ついに人間をクリエイティブな仕事へ解き放つ。

合同会社Boringauticle logo

合同会社Boring（所在地：東京都江東区、代表：野村 晋之介 / 佐藤 千里 / 斉藤 麻亜久）は、Slackに指示を投げるだけで、独自の「Angle Kit」を活用した高品質な記事生成からWordPressへの自動入稿までを完結させるAIメディアパブリッシングエージェント『AUTICLE（オーティクル）』を提供開始いたしました。

https://auticle-lp.vercel.app/

■ なぜ、私たちは「退屈」を目指したのか？

今の世の中は、華やかなAIのデモンストレーションであふれています。しかし、メディア運営の現場で本当に必要なのは、「魔法」のような驚きではなく、毎日確実に、決まったトーンで記事が更新される「当たり前」の日常です。

私たちは、VCの喧騒も、オールインワンの幻想も信じていません。 私たちが信じているのは、「開く → 使う → 去る」ことができる、電子レンジやフォークのように「そこにあって当たり前」の道具です。 そんな「退屈だけど最強」なツール、それが『AUTICLE』です。

https://auticle-lp.vercel.app/

■ 『AUTICLE』が解決する、メディア運営の「3つの絶望」

人件費の肥大化： スケールすればするほど外注費と編集工数が重くのしかかる構造的問題。

品質維持の限界： ライターごとにバラバラなトーン、修正フィードバックに奪われる膨大な時間。

更新頻度の低下： ネタ出しの枯渇、煩雑な入稿作業による機会損失。

■ 仕組み：複雑な管理画面は、もういりません。

『AUTICLE』にログインの手間はありません。使い慣れたSlackが、最強のCMSに変わります。

Step 01：Slackでオーダー 専用チャンネルに、テーマ、キーワード、参考URLを投げるだけ。

Step 02：AIエージェントが「人格」を持って執筆 独自の「Angle Kit」を参照し、メディアの個性に合わせた構成案作成・執筆・ファクトチェックを実行。

Step 03：WordPressへ自動入稿 アイキャッチ画像の生成から、下書き保存・予約投稿まで自動で完結。

■ 圧倒的優位性：AIっぽさを脱却する「Angle Kit」

一般的なAI運用では「プロンプトが安定しない」「AIっぽさが抜けない」という課題がありました。 『AUTICLE』は、メディアごとに「プロンプト」「コンセプト」「編集方針」を構造化して管理する独自のデータベース「Angle Kit」を搭載。 単なる情報の羅列ではなく、メディア独自の「人格」や「文脈」を完全に再現したオリジナル記事を生成します。

■ 実績：AIだけで、検索流入が爆発的に増加。

2025年8月からの実証実験では、Auticleのみで作成されたメディアで、Angle Kitの最適化により検索流入が爆発的に増加。

運用コスト： 最大70%削減

初稿作成時間： 90%短縮

コンテンツ生成： すべてAUTICLE（AI）が生成し、1月にピークとなる38,400表示回数を記録。

■ サービスプラン

PLAN A：既存メディア最適化 運用中のメディアをAUTICLEで自動化。

PLAN B：新規メディア立ち上げ コンセプト設計からメディア制作まで一気通貫で支援。

最短2週間で、あなたのメディア運営に「退屈な（＝安定した）平和」をもたらします。

【会社概要】

会社名：合同会社Boring

設立： 2025年5月29日

所在地： 東京都江東区富岡1丁目14-21 グランシティ門前仲町203

代表者： 野村 晋之介、佐藤 千里、斉藤 麻亜久

Philosophy： 「なんか地味だけど、必要だった。」

URL：

https://boring-tool.com(https://boring-tool.com/)

https://simvoyage.net/

https://whereisthatplace.net/

https://eselugar.net/

https://xiexietrip.com/

https://luxingjp.net/

https://holajapan.net/

https://esimtabi.net/

https://japaan.net/

https://osakaa.net/

https://arigatrip.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

boring合同会社 担当：野村

contact@boring-tool.com

nomura@boring-tool.com

senri@boring-tool.com

■サービス資料はダウンロードはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d166581-6-d710120421f6ad8617e48070093c29c0.pdf