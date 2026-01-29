大阪市の植物園”咲くやこの花館”『カカオとコーヒー展』/カカオやコーヒーがどんな風に実っているのか？みんなの口に入るまでの道のりや、美味しくなる秘密がわかるイベント開催！

専門家・メーカー・料理人が集結する「カカオとコーヒー展」

一般財団法人大阪スポーツみどり財団

大阪市鶴見区の植物園「咲くやこの花館」は、2026年1月31日（土）から2月23日（月・休）まで、毎回好評を博している企画展 「カカオとコーヒー展」 を今年も開催します。



本展では、チョコレートやコーヒーの原料となるカカオとコーヒーを植物展示するだけでなく、メーカー、研究者、料理人といった多様な視点から、その魅力と背景を体験的に紹介します。

【開催概要】

イベント名：カカオとコーヒー展開催期間：2026年1月31日（土）～2月23日（月・休）開催時間：10:00～17:00（最終入館16:30）会場：咲くやこの花館（大阪市鶴見区緑地公園2-163）休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）※イベント内容は変更・中止となる場合があります。

【イベントのみどころ】

“植物から学ぶ”チョコレートとコーヒー

チョコレートやコーヒーは身近な嗜好品でありながら、その原料がどのような植物で、どのように育ち、どんな人々の手を経て私たちのもとに届いているのかを知る機会は多くありません。

本展では、国内最大級の温室と、咲くやこの花館の中央に位置するステージ付きのホール全体を活かし、 植物展示 と専門家によるセミナーや体験型コンテンツ を組み合わせることで、カカオとコーヒーの奥深い世界を立体的に伝えます。

咲くやこの花館フラワーアテンダントによるスペシャルツアーを毎日開催！

■主なコンテンツの紹介

温室を巡りながら、カカオとコーヒーをはじめ、世界の植物をご紹介。

当館ならではのガイドツアーをお楽しみください。

スペシャルツアー概要

日 時：期間中毎日

１.11:00～ ２.14:00～(各回約40分)

参加費：600円(ヘッドホン貸出、お土産付き)

※小学校3年生以下は保護者の同行（有料）が必須となります。

※大人1名につき未就学児1名まで同行可能(未就学児は定員に含めません)

定 員：各回10名

受 付：当日案内所にて受付（10:00～先着順）

株式会社 明治によるセミナー・取り組みに関する展示など

老舗メーカーが語る「チョコレートが美味しくなる秘密」

過去開催時の株式会社明治による食育セミナーの様子

日本を代表するチョコレートメーカー・株式会社明治によるセミナーでは、カカオ豆の栽培から製造工程、産地との関わりまでを紹介。

長年培われてきたチョコレート作りの視点から、チョコレートの味わいがどのように生まれるのかを解説します。

他、

＊カカオハスクを使用したバイオプラスチックなどの展示（1Fフラワーホール:期間中全日）

＊ガーナの子ども絵画、アグロフォレストリーに関する展示など（2F花回廊:期間中全日）

過去の”ガーナの子ども絵画”の展示

クレイジージャニーでおなじみ太田哲雄シェフのセミナー開催

「アマゾンカカオ」の名付け親であり、良質なカカオを日本で紹介し、広めた太田哲雄シェフが登壇！

現地直輸入・無農薬のアマゾンカカオの実から、太田シェフが作る無添加のすばらしいスイーツの数々は常に予約待ち。

そのカカオを使ったワークショップあり、アマゾン源流域発のおもしろいお話＆現地動画ありの、太田シェフによる、魅力あふれるアマゾンカカオ・セミナーです。

開催日時：2月15日（日）１.11:15～ ２.14:15～

参加費：5,500円（消費税込）※要別途入館料

場 所：1Fフラワーホール ステージ

定 員：各回 30名

お申し込みページ :https://lamesasakuya.thebase.in/お申込みは外部サイトにて受付中

佐藤 清隆氏 （広島大学名誉教授）によるセミナー＆ワークショップ

絵本「たくさんの不思議：ひと粒のチョコレートに」（文：佐藤清隆、絵：Junaida、福音館書店、2021年）

絵本『ひと粒のチョコレートに』の朗読とチョコレートづくりの体験

絵本「たくさんの不思議：ひと粒のチョコレートに」（文：佐藤清隆、絵：Junaida、福音館書店、2021年）の作者 佐藤清隆氏による朗読とチョコレートづくりの体験（試食あり）から、奥深いチョコレートの世界を学びます。

■開催日時：

１.2月7日(土) 13:30～15:00（約90分）

２.2月8日(日) 13:30～15:00（約90分）

講 師：佐藤清隆 氏（広島大学名誉教授）

参加費：無料※要別途入館料

場 所：1Fフラワーホール ステージ

定 員：各回30名

対 象：どなたでも

※小学生以下は、保護者の方が一緒にご参加ください。

※大人1名につき未就学児1名まで同行可能(未就学児は定員に含めません)

受 付：当日受付先着順

ヨーロッパの伝統ブランド「ダルマイヤー」がコーヒーの淹れ方をレクチャー

ダルマイヤーの今年のセレクト！限定スペシャリティコーヒーやカフェ文化のお話と試飲会

100年以上にわたり高品質を維持し続ける、ヨーロッパの伝統ブランド「ダルマイヤー」。

コーヒーの試飲は、人気の世界限定スペシャリティコーヒーをご用意（明治のチョコレート付）。

コーヒーの美味しい淹れ方をレクチャーします。

ヨーロッパのカフェ文化のお話を盛り込み、旅する気分で楽しく体験していただきます。

開催日：2月11日(水・休)

時 間：13:30～15:00 (約90分)

参加費：3,300円 (コーヒー試飲＆お菓子付) ※要別途入館料

会 場：2Fフローラルサロン

定 員：15名

対 象：小学生以上

※小学3年生以下は保護者同行(1名無料)が必須となります

※大人1名につき未就児1名まで同行可能

(未就学児は定員に含めません)

詳細・お申込みページ :https://ws-sakuya.stores.jp/items/696ee8f8155f2d17dfa85418

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その他にも、たくさんのコンテンツをご用意！

カカオとコーヒー展の詳細を見る :https://www.sakuyakonohana.jp/event/20730/

pickup

■コーヒーで森を守ろう！バードフレンドリー(R)コーヒーの世界 【小川珈琲】

■高級コーヒー飲み比べ・原種3種飲み比べ・カカオ豆から自宅で作る本格チョコ（ウガンダ生中継付）など【一宮物産】

■コーヒーの危機 2050年問題、その後【三本木 一夫 氏】

詳細・お申込みページ :https://ws-sakuya.stores.jp/items/695e17dabf1bd016dc1bda8a

■あなたも今日からチョコレート博士！【ママノチョコレート：江沢孝太朗氏】

詳細・お申込みページ :https://sakuya-mamano.peatix.com/event/4755298/view?utm_campaign=pod-7147377&utm_medium=email&utm_source=follow-organizer&sltid=0&utm_content=4817128&dlvid=4f4c31b1-b59d-4cf3-8f83-e7a31e0d868d

飲食・販売・PRブース（土日休を中心に）

pickupマヤ族が儀式で飲んでいたショコラティエの販売

（2/21、22出店）

コーヒー豆アクセサリー販売

（1/31、2/1出店）

コーヒーの葉を使った草木染（エコプリント）

（2/21、22、23出店）

・カカオやコーヒーを使ったフードやドリンク販売（期間中の土日休に出店）

・カカオリップ・カカオクレンジングづくりワークショップ（2/14、2/15出店）

・箕面自由学園コーヒー＆カカオプロジェクトによるワークショップなど（2/15のみ出店）

・壺の中で焙煎するコーヒー販売（期間中も土日休全日）

・革職人によるコーヒー染めレザーのワークショップ（2/22のみ）

・カカオ豆からチョコレートになるまでの工程に使用する機械展示（1/31、2/1、14、15出店）

・NGOママノアマゾニア：野生カカオ保全の取り組み（2/7、8出店）

メディア向け取材ポイント

● 植物園ならではの 実物展示×温室空間のビジュアル性

温室とホールを巡るスペシャルツアーの様子。咲くやこの花館でのイベントは、どこを切り取っても植物が常に主役です。大きなホールにカカオやコーヒーノキを展示。カフェテーブルも多数ご用意しています。ゆったり植物を観察しながら楽しむことができます。

● 食文化、教育、サステナビリティの文脈で展開可能な企画内容

コーヒー豆の麻袋のリメイクで、鞄や小物を作っています！アップサイクルを目的とし、廃棄品に命を吹き込む。手にとって頂けるような作品を目指して日々製作。（hiyori.craft：2/14のみ出店）「コーヒーとカカオを通してSDGsを学ぶ」をテーマに活動中。（箕面自由学園高等学校コーヒー＆カカオプロジェクト：2/15（日）出店）

【施設概要】

咲くやこの花館

〒538-0036 大阪市鶴見区緑地公園2-163

GoogleMAP(https://maps.app.goo.gl/U4baikAa6ieS59qd7)

〈ＨＰ・SNS〉

HP：https://www.sakuyakonohana.jp/(https://www.sakuyakonohana.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/sakuyakonohanakan/

X（エックス）：https://x.com/SakuyaismU

お問合せ先

『カカオとコーヒー展』

担当：咲くやこの花館 技術課事業広報

上棚・阿部・田中

電話：06-6912-0055(9:00～17:30)

〈広報担当よりコメント〉

ピックアップしたコンテンツだけではなく、他にも様々な企画を準備しました。

ふらりと植物を見にきた来館者、観光客、カップル、そしてあらゆる世代が楽しめる総合的なイベントとして企画構成しております。

取材お申込みのご相談は、随時お受付いたします。

担当者までお問い合わせください。