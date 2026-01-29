株式会社Ridge-i

株式会社Ridge-i（本社所在地：東京都千代田区 代表：柳原 尚史）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率228.1％を記録し、50位中19位を受賞いたしました（https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html ）。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html をご覧ください。

【受賞要因】

当社の収益（売上高）成長率228.1％を達成した要因として、以下の点が挙げられます。

・ 自社AIコンサルティングおよび開発サービスの成長

生成AI・画像解析・数理最適化などAIソリューション事業の成長

・ 株式会社スターミュージック・エンタテインメントのM＆A

M&Aを通じて、事業領域および顧客基盤を拡大し、グループ全体の成長性と競争力を強化

この受賞について当社の当社代表取締役社長 柳原尚史のコメントは下記のとおりです。

このたび「Technology Fast 50 2025 Japan」において、2回目となる受賞をいただき、大変光栄に存じます。本表彰の基準である売上成長率において、当社は直近3年間で+228％の成長を達成いたしました。毎年の業績目標と真摯に向き合い、目の前のプロジェクトに全力で取り組んできた積み重ねが、こうした確かな数値として結実したことを嬉しく思います。今回の受賞は、日頃よりご支援いただいている皆様のお力添えに加え、社員一人ひとりが高いプロフェッショナリズムを持って課題解決に挑み続けた成果であり、代表として誇りに感じております。今後も現状に甘んじることなく、「AI・データを活用した最先端技術でビジネス・社会課題を解く」というミッションのもと、継続的な付加価値創出と事業成長に取り組んでまいります。

【会社概要】

設 立： 2016年

代 表： 柳原 尚史

資本金： 1,160万円

本社所在地： 東京都千代田区

業務分野： - AI・ディープラーニング技術のコンサルティングおよび開発

- 共同事業、ライセンス、保守モデル、自社開発等によるプロダクトの提供

- 人工衛星データを活用したAI解析ソリューションの提供

【Technology Fast 50 Japanプログラムについて】

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html よりご覧いただけます。