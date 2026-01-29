京都の仕出し料理店「瓢樹」、春のお花見シーズンに向けた折詰弁当をリニューアルしてご用意しました。旬の食材を彩り豊かに盛り込み、京都らしい繊細な味わいをいお楽しみいただける内容となっております。

有限会社　瓢樹

折詰は4種類ご用意して、当月からご予約承ります。




華頂(KACHO)　税込4,320円

料亭の味を気軽に楽しめる一段折詰。


春の行楽や観劇にぴったりの上品な味わいです。






円山(MARUYAMA)　税込5,400円

華やかで彩り豊かな二段折詰


上段には彩り豊かな炊合せや焼物


下段には季節のご飯を添えて食べやすく仕立てました


四季折々の味覚を少しづつ楽しみたい方にお勧めです






弥栄(YASAKA)　税込7,020円

旬の食材を贅沢に盛り込んだ料亭仕立ての二段折詰


おもてなしや、特別な会食にもふさわしい華やかさです






祇園(GION)　税込10,800円

「瓢樹」の真髄を折詰で表現した折詰、特選二段折詰


旬の魚や京野菜、出汁の旨味を極めた炊合せ等、逸品を詰め合わせました





当店オリジナルの合い混ぜや、出汁の風味豊かな出し巻き玉子、季節によって変わるご飯(春は桜ご飯)、普段のご会食やお祝いの席等、普段の場面から特別な場面まで幅広くご利用いただけます