店舗スタッフDXの「STAFF START」、「オムニチャネル顧客カルテ」を本日より正式提供開始

株式会社バニッシュ・スタンダード

株式会社バニッシュ‧スタンダード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小野里 寧晃）は、国内外3,000ブランドに導入される店舗スタッフDXアプリ「STAFF START」において、顧客の見える化とAIアドバイスにより、店舗スタッフがオフライン（実店舗）とオンライン（EC）双方の売上を最大化できるようになる「オムニチャネル接客」構想の中核機能である「オムニチャネル顧客カルテ」を2026年1月29日（木）より正式にローンチしたことをお知らせします。

本機能により、店舗スタッフは実店舗とEC双方の顧客行動データを手元で瞬時に把握し、一人ひとりのお客様に最適化された“常連客”のような接客体験を提供することが可能になります。

背景：「オムニチャネル接客」構想の実現に向けて

2025年9月17日に発表した「オムニチャネル接客」構想 は、人口減少に伴うスタッフ不足やお客様不足という課題に対し、店舗スタッフ一人ひとりの生産性向上とLTV（顧客生涯価値）の最大化を目指すものです。

これまでSTAFF STARTは、店舗スタッフがECへのコーディネート投稿できる機能など“オンライン接客”を推進してきましたが、本日提供を開始する「オムニチャネル顧客カルテ」によって、その力をリアル店舗（オフライン）での接客にも最大限に活用できる体制が整いました。

「オムニチャネル顧客カルテ」の主な特徴

「オムニチャネル顧客カルテ」は、お客様の店舗での購入履歴やECでの購入履歴・お気に入り情報などをSTAFF STARTアプリに集約し、店舗スタッフが接客時に活用ができる機能です。



POINT 01：顧客データの瞬時可視化

来店したお客様のIDを読み取ることで、過去の店舗・EC双方の購入・行動履歴等の情報を瞬時に表示 。今何に関心があるかを把握した上での接客が可能になります。

POINT 02：接客メモによる情報の蓄積

「接客メモ」機能により、会話から得た好みやサイズ感などのパーソナルな情報や、店舗で試着した商品情報などを簡単に記録・アップデートでき、次回の接客に活かせます 。

POINT 03：AIによる接客アシスト

蓄積されたお客様データや「接客メモ」をAIが自動で要約し、店舗スタッフが短時間で情報を把握できるようにすることで、お客様へのスムーズな接客をサポートします。

今後の展望

今回の「オムニチャネル顧客カルテ」の提供開始に続き、今後は各店舗スタッフがお客様に対しアプリを通じて直接アプローチできる「スタッフCRM」機能などの提供も順次予定しています 。これにより、店舗スタッフによるお客様集客が強化され、再来店率および売上の向上を実現します。

STAFF STARTは、店舗スタッフがより多くのお客様に自身の接客価値を届け、ブランドの売上最大化とスタッフ一人ひとりの「好き」を続けられる世界の実現を支援してまいります 。

「オムニチャネル接客」無料説明会実施

ご興味を持っていただいた企業・ブランド担当者様向けにオンライン無料説明会を開催します。本説明会への参加申込、もしくは資料請求・商談の申込を特設LPにて受け付けておりますので、まずは特設LP内の応募フォームよりお申し込みください。

【オンライン無料説明会】

開催日時：2026年2月10日（火）14：00～15：00

開催形式：Zoomウェビナー

参加人数：人数の制限はございません

参加方法：特設LP内の応募フォームよりお申し込みください。

スタッフDXアプリケーションサービス「STAFF START」について

「STAFF START」は、店舗スタッフによる「店舗」と「EC」の接客を支援し、売り上げ最大化を実現するスタッフDXサービスです。

店舗スタッフが商品のスタイリングやレビューを自社EC・SNSに投稿できるオンライン接客機能に加え、オフライン（店舗）では、お客様の店舗・EC双方の購買・行動データをAI分析し、その情報を把握した上で店舗スタッフがお客様対応できる「オムニチャネル接客」を実現し、お客様一人ひとりに寄り添った豊かな体験を提供することが可能です。

ご利用いただいているブランド数は3,000を超え、アパレルや化粧品、家具・家電、雑貨、食品、サービスなど多様な業種・業界に広がっており、流通経由売上（※）は、2,212億円を達成しました。

※流通経由売上：各社ECサイトにおいて、STAFF STARTで投稿したコンテンツ経由で購入された売上（期間：2024年9月～2025年8月）。複数のコンテンツを経由した場合は最後に見たコンテンツのみを計上した総額。

サービス導入に関する問い合わせ先 :https://www.staff-start.com/contact.html?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=omnikarte0127担当：谷口・大泉

株式会社バニッシュ・スタンダード

本社所在地：東京都渋谷区神宮前1-8-14

代表取締役：小野里 寧晃

事業内容：「STAFF START」「LINE STAFF START」「FANBASSADOR」の開発、運用

URL： https://www.v-standard.com/(https://www.v-standard.com/)

STAFF START：https://www.staff-start.com/

LINE STAFF START：https://www.staff-start.com/line-staffstart/

