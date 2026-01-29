ABEJA、防衛装備庁と「視覚言語行動モデルの検証役務」の契約を締結

株式会社ABEJA

人とAIの協調により「ゆたかな世界を、実装する」株式会社ABEJA（本社：東京都港区、代表取締役CEO：岡田 陽介、以下「ABEJA」）は、防衛装備庁陸上装備研究所と「視覚言語行動モデルの検証役務」の契約を締結したことをお知らせいたします。

■ 採択内容

件名：視覚言語行動モデルの検証役務

納期：2026年3月27日

概要：ロボティクスや自動運転分野で研究が行われている視覚言語行動モデルについて、無人地上車両（UGV）の自律走行ヘの適用可能性の検討を行う。

主な内容：・特定条件を満たす視覚言語行動モデルの選定

・オフロード環境のデータを用いた推論

・推論結果の評価

・視覚言語行動モデルの UGV への活用方法に関する提言

・作業報告書の作成、および実施

ABEJAは、引き続き、最新技術の研究開発に積極的に取り込み、産業構造の変革を推進してまいります。

■ 株式会社ABEJA 概要

ABEJAは、「ゆたかな世界を、実装する」を経営理念に掲げ、ミッションクリティカル業務へのAI導入支援のため、基盤システムとなるABEJA Platformの開発・導入・運用を行う「デジタルプラットフォーム事業」を展開しています。ABEJA Platformは、ミッションクリティカル業務における堅牢で安定した基盤システムとアプリケーション群であり、生成AIをはじめとする最先端技術による運用が人とAIの協調により実現可能です。ABEJAは、2012年の創業時よりABEJA Platformの研究開発を進めており、顧客企業からの信頼のもと、数多くの導入を進めることで「テクノロジーの力で産業構造を変革する」ミッションに取り組んでいます。

本社：東京都港区三田一丁目1番14号 Bizflex麻布十番2階

設立：2012年9月10日

代表：代表取締役CEO 岡田 陽介

事業：ミッションクリティカル業務へのAI導入支援のため、基盤システムとなるABEJA Platformの開発・導入・運用を行う「デジタルプラットフォーム事業」

URL：https://abejainc.com