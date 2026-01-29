キーパー不要で1人で遊べる！『カタシロ』のディズムによる“新クトゥルフ神話TRPG”シナリオ『Dからの餞別』リリース！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、 代表取締役社長：夏野剛）が“新クトゥルフ神話TRPG”シナリオ『Dからの餞別』をリリースしました。

“新クトゥルフ神話TRPG” から、キーパー不要の1人用シナリオが登場。

「自分の分身」を操作して、クトゥルフ神話の深淵に触れよう…！

新クトゥルフ神話TRPGシナリオ『Dからの餞別』

───あなたも「才能を伸ばす治験」、受けませんか？

怪しげな治験施設のチラシを残し、連絡を絶った友人を追って、あなたは怪しげな研究施設に向かうことになる……

『カタシロ』のディズムが“新たな問いを投げかける”ソロシナリオ

◆1人でプレイ可能！ 「キーパーレス（進行役不要）シナリオ」◆「治験申込ページ」から、オリジナルの探索者（自分の分身となるキャラクター）をつくろう！ クトゥルフ神話TRPGが初めてでも簡単に始められます

「治験申込ページ」では治験申込書風探索者シートをダウンロードいただけます

※画像はサンプルです。一部の表示が見えないよう加工しています

◆「1on1シナリオ」も同梱！ 1人でプレイした後、今度はキーパー（進行役）として友達と遊ぶのもおすすめ！

『「Dからの餞別』」はキーパー（進行役）不要で遊べるシナリオとなっており、一人でプレイいただくことが可能です。

“クトゥルフ神話TRPG”をプレイしたことがない方でも画面に表示される指示に従うことで簡単にプレイいただけます。

【シナリオ概要】

- プレイ人数：1人（※）- デジタル販売（オンラインセッションツール「ココフォリア」を使用します。推奨環境：PC /詳細はココフォリアの最新推奨環境に準拠します）- システム：新クトゥルフ神話TRPG

※本シナリオには「1人で遊べる・キーパーレス版」と「2人で遊べる・1on1セッション版」があります。どちらもシナリオは同一のものですが、1on1セッション版を遊ぶ際は、1人がキーパー（進行役）を担う必要があります。はじめて遊ぶ際はキーパーレス版から遊ぶことをおすすめします。

【価格】

キーパーレス版＆1on1セッション版セット：1,500円

キーパーレス版のみ：800円

1on1セッション版のみ：800円

※それぞれ単品での購入も可能です。

原案：ディズム

脚本/演出家・配信者。代表作『カタシロ』はTRPGシナリオとして5万人以上のプレイヤーに遊ばれているだけでなく、ディズム自身による配信コンテンツや舞台化も大きな反響を呼び、「1対1の対話で進める物語体験」として幅広い層のファンに楽しまれている。

「Dからの餞別」特設サイト :https://product.kadokawa.co.jp/cthulhu/contents/fromD.html?utm_source=PR&utm_medium=button&utm_id=260129_fromD_release

CCFOLIA GAMESで購入する :https://ccfolia.com/games/UsT8S1KybfKaAi8Y9Y4wBOOTHで購入する :https://cthulhumasters.booth.pm/items/7919492クトゥルフ神話TRPGとは？

一見、普通の人々が恐るべきクトゥルフ神話の脅威に立ち向かう、神秘と恐怖のTRPG（テーブルトーク・ロールプレイングゲーム）です。各プレイヤーが自分で作ったキャラクターを演じ、進行役とも相談しながら物語を進めていく対話型のアナログゲームです。

公式サイト :https://product.kadokawa.co.jp/cthulhu/公式Xアカウント :https://twitter.com/cthulhumasters