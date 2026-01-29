＜開催レポート＞2027年新卒向け「ワールドグループ オープン・カンパニー」を開催

株式会社 ワールド

ワールドグループは、2026年1月22日（木）にワールド北青山ビルにて、2027年3月卒業予定者を対象とした「ワールドグループ オープン・カンパニー」を開催しました。



本イベントは、アパレル・ファッション業界に関心を持つ学生に当グループの多岐にわたる事業領域を体感していただき、業界への理解や興味を深めるとともに、将来のキャリア選択の幅を広げることを目的としています。今回はワールドグループ内の9社が出展し、来場した学生は幅広いビジネスフィールドとさまざまなキャリアの可能性に触れました。

午前・午後の２回開催で、オンライン参加も一部実施（ワールド北青山ビル1F）

ワールドグループは「価値創造企業グループ」として、長期的かつ持続的に価値を創出するため、アパレルにとどまらずブランド創出力、デジタル・プラットフォーム、サーキュラーなど多岐の領域にわたる事業を展開し、総合ファッションサービスグループの実現を目指しています。本イベントは、多事業・多業態を実際に体験できる総合型の業界研究として実施し、グループ全体の事業構造を体系的に学べる場と、各社を横断比較することで参加者が自身の興味・適性を明確にできる機会を提供しました。

さらに、実際に働く社員と直接対話し仕事内容を自ら確認できる場を設けることで、参加者が「この会社で働く姿を具体的にイメージできた」「この社員と一緒に働きたい」「グループ内でキャリアアップを図りたい」といった具体的な就業意欲や職場理解を醸成しました。

【出展グループ企業】

（株）ワールド / （株）ワールドストアパートナーズ / エムシーファッション（株）/（株）ケーズウェイ /（株）ティンパンアレイ / （株）ヒロフ /（株）ストラスブルゴ / 神戸レザークロス（株） /（株）ナルミヤ・インターナショナル

「幅広いファッションビジネスの世界を体感」１DAY業界研究

ワールドグループの事業を通じて、あらゆる職種と役割を学ぶ（会社説明）

ワールドグループの事業を通じ、業界の構造や職場環境、キャリアの選択肢、具体的な働き方について参加者が理解を深めるプログラムを提供。

■グループ企業ブース型説明会

アパレル、雑貨、繊維商社、二次流通まで、ファッションを創造するグループ企業9社が出展。参加者は各社のブースを巡り、ビジネスモデルや事業領域、求める人材像を横断的に比較しながら企業研究の視野を広げた。

■基調講演

ワールドグループが目指すサステナブル・ヴィジョンを基に、環境負荷削減目標をはじめ社会貢献、人的資本経営の考え方、人材ポートフォリオなど、持続可能な社会の実現に向けた考え方と具体的な取り組みを紹介した。

■先輩社員座談会

リラックスした雰囲気の中で先輩社員へ自由に質問。直面した課題や失敗からの学び、達成感を得た経験などの具体的なエピソードを交えて仕事のやりがいや苦労をリアルに伝え、入社を決めた理由も共有することで、入社後の働くイメージをつかむ場とした。

■公開模擬面接クリニック

キャリアコンサルタント資格を持つ人事担当者が、模擬面接と個別カウンセリングを通じて指導。自己分析の方法、効果的なアピールの仕方、事前準備など、採用側の視点から見た改善点などをアドバイスし、参加者の面接力向上を支援した。

■EC職ワーク体験

デジタルマーケターの業務を想定し、SNS投稿やライブ配信を活用した顧客を惹きつけるEC運営を体験。参加者は実際にブランドアイテムを着用してモデル撮影を行い、写真撮影・加工の実践的なテクニックと運用上のノウハウを習得した。

■SDGsワークショップ「タッセル作り」

SDGs推進室が実施したワークショップでは、洋服の製造過程で出る残布や端糸を材料にタッセルを制作。アップサイクルの具体的手法や資源循環・廃棄削減の意義の体感や、ものづくりを通じて価値創造の考え方を学ぶ機会を提供した。

オープン・カンパニーは、多角的な視点から業界や企業を理解できる場であり、企業研究のみならず参加者のキャリアビジョン形成にも大きく寄与します。ワールドグループならではの幅広い事業領域を起点に、今後も企業理解や就業支援の機会を提供・支援していきます。

また今後、アパレルに依存しない事業基盤の構築を進め、「B2B」「B2C」の二大セグメントでの事業経営を推進していく中で、事業の多角化に応じた多様な職種・キャリアパスを整備し、さまざまな活躍機会の創出を目指していきます。