極上の夜景と共に、二人の時間を彩るバレンタイン　「ヘンドリックスジン」と「グレンフィディック」を使用したカクテルプロモーションを開催

ブラウンフォーマンジャパン株式会社

アメリカに本社を置く、世界有数のスピリッツ会社であるブラウンフォーマン社の日本法人ブラウンフォーマンジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：アーロン・J・マーティン）は、2026年2月2日（月）より、ザ・リッツ・カールトン東京（東京都港区）のバー「ザ・バー」にて、バレンタイン期間限定のカクテルプロモーションを実施いたします。

本プロモーションでは、スーパープレミアムジンの代名詞「ヘンドリックスジン」と、世界で最も受賞歴のあるシングルモルトウイスキー「グレンフィディック」を使用し、男性・女性それぞれのイメージに合わせて創作された2種類のスペシャルカクテルをご提供します。

東京の煌びやかな夜景を一望できる「ザ・バー」のラグジュアリーな空間で、大切な方と過ごすロマンティックなひとときを、至極の一杯が彩ります。

■バレンタインをテーマにした特別なカクテルと極上の夜景

”彼から彼女へ、そして彼女から彼へ。互いに愛する人への想いを伝えあうバレンタインデー。今回のカクテルは「For Her（彼女へ）」と「For Him（彼へ）」をテーマに、それぞれのスピリッツが持つ個性を最大限に引き出したカクテルをご用意いたしました。

For Her

For Her：赤いバラの花にこめられた情熱。

価格 3,800円（税・サービス料込）

バラのエッセンスが香る「ヘンドリックスジン」をベースに、ローズシロップとブリティッシュミルクティーを合わせました。仕上げに「バレンタインフレグランス」を纏わせたこのカクテルは、甘く華やかな彩りで、愛らしい女性の魅力を表現しています。カクテルに添えられたローズの花びらが特別な夜を華やかに彩ります。

For Him

For Him：伝えきれない想いを一粒のチョコレートにのせて。

価格 3,800円（税・サービス料込）

シェリー樽熟成由来の甘みとスパイシーさが特徴の「グレンフィディック 15年」をベースに、ベルモットロッソ、カンパリ、そしてチョコレートの風味を重ねました。クラシックなカクテルをモダンにアレンジした、大人の男性に捧げる深みのある味わいです。

「ザ・バー」はザ・リッツ・カールトン東京45階に位置し、東京でも有数の展望を楽しめます。オバール型のバーカウンターには、足元からのライトアップが都会の夜景と相まってロマンチックな雰囲気を演出。「ヘンドリックスジン」、「グレンフィディック」が記憶に残る一夜をお届けします。

■ バレンタインデー当日限定 スペシャルギフト

プロモーション最終日となる2026年2月14日（土）のバレンタインデー当日に、対象カクテル「For Her」をご注文いただいたお客様へ、愛と感謝の気持ちを込めて「バラを一輪」プレゼントいたします。

※数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

2月14日のみのスペシャルギフト

■ 開催概要

開催期間： 2026年2月2日（月）～ 2月14日（土）

開催場所： ザ・リッツ・カールトン東京「ザ・バー」

東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン45F

提供時間：15:00～23:00

提供メニュー：ヘンドリックスジン、グレンフィディックを使ったオリジナルカクテル

For Her、For Him 各 3,800円（税・サービス料込）

お問い合わせ： ザ・リッツ・カールトン東京 ザ・バー

【ヘンドリックスジンについて】

ヘンドリックスジンは、一度にわずか500リットルという「スモールバッチ」にて、手作業で丁寧に作られる、世界的な「ジン・ルネッサンス」の火付け役です。現在ではスーパープレミアムジンカテゴリーにおいて、販売数量・金額ともに世界No.1*となっています。2つの希少な蒸留器を使用し、厳選された11種類のボタニカルにバラとキュウリのエッセンスを加えることで、複雑でありながら軽やか、かつ特徴的な香りとフレッシュな余韻を楽しむことができます。薬瓶を模したダークでミステリアスなボトルは、ヘンドリックスジンのプレミアムなヴィンテージスタイル、英国流の風変わりな自己表現、そしてアヴァンギャルドな精神とウィットを体現しています。

*出典：IWSR 2024

【グレンフィディックについて】

1887年のクリスマスの日、革新的な創業者ウィリアム・グラントによってスコットランドのダフタウンで創業されたグレンフィディック。グラントの型破りなウイスキー造りへの姿勢は、革新的な製法により、130年以上にわたりグレンフィディックを卓越した存在へと導いてきました。スコットランド国外で初めてその名が広まったシングルモルトスコッチウイスキーであり、現在では世界180カ国以上で販売されています。グレンフィディックはウィリアム・グラントとその家族が手造りで設立した同じ場所で、今もなお家族経営を続ける数少ないシングルモルトの蒸留所として、その伝統を守り続けています。匠の技が息づく逸品、節度ある飲酒を。

【ブラウンフォーマン社について】

155年以上の歴史を誇るグローバルスピリッツ企業、ブラウンフォーマン社は、「市場にこれ以上のものはない」という創業者の揺るぎない信念のもと、世界中で愛される数多くのブランドを生み出してきました。アメリカ・ケンタッキー州ルイビルに本社を置き、ジャックダニエル、ジェントルマンジャック、ウッドフォードリザーブ、グレンドロナック、ベンリアック、グレングラッサ、エラドゥーラ、エルヒマドール、シャンボール、ジンマーレ、ディプロマティコなど、多様なプレミアムブランドを展開しています。世界中に約5,000名の従業員を擁し、170を超える国と地域で、最高品質のスピリッツへの情熱と誇りを持って販売しています。

ブラウンフォーマン社 ：https://www.brown-forman.com

ブラウンフォーマンジャパン株式会社 ：https://www.brown-forman.com/Japan

飲酒は20歳を過ぎてから。お酒は適量で。妊娠中や授乳期の飲酒はやめましょう。

飲酒運転は法律で禁止されています。のんだあとはリサイクル。