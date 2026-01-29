SNS総フォロワー16万人のモデル・chata、せせらぎ出版より2026年春頃に書籍発売決定4月12日 渋谷ヒカリエ開催ファッションショーで一部演出を担当
SNS総フォロワー16万人のモデル・chata、
せせらぎ出版より2026年春頃に書籍発売決定
4月12日 渋谷ヒカリエ開催ファッションショーで一部演出を担当
世界的プロレスラー ジェフ・コブ氏との対談も実施
栃木県を拠点に国内外で活動するモデル・クリエイターの chata（チャタ）（SNS総フォロワー16万人）は、
2026年春頃、せせらぎ出版より書籍を発売することが決定しました。
あわせて、2026年4月12日に渋谷ヒカリエにて開催される「JAPAN美活FESTA」のファッションショーにおいて、一部演出を担当することも決定しています。
本書籍の発売およびファッションショーへの参画は、モデルとしての活動にとどまらず、創造性や表現を軸とした分野へと活動の幅を広げる新たな取り組みとなります。
書籍発売について
2026年春頃に、せせらぎ出版より発売予定の本書では、
SNS時代における自己表現、境界線、尊厳、そして世界と向き合う
ためのマインドセットについて、自身の体験をもとに綴る予定です。
モデルとして、また発信者・表現者として活動してきたこれまでの経験を背景に、
現代を生きる読者に向けた一冊となることを目指しています。
渋谷ヒカリエ ファッションショー演出について
2026年4月12日に渋谷ヒカリエで開催される「JAPAN美活FESTA」のファッションショーにおいて、chataは一部演出を担当します。
本イベントでは、ウォーキングや衣装の演出にとどまらず、
創造性や表現を中心とした演出を通じて、ファッションの持つメッセージ性や世界観を伝える構成を予定しています。
モデルとしてステージに立つ経験を活かしながら、
企画・演出という立場からファッション表現に関わる新たな挑戦となります。
対談企画について
これらの活動の一環として、chataは世界的に活躍するプロレスラー、ジェフ・コブ氏との対談およびインタビューも実施しました。
対談では、世界を舞台に活動し続けるための価値観や、日本への想い、日本のファンへのメッセージなどが語られています。
なお、対談およびインタビューに使用されている写真については、本人よりSNSおよびメディアでの掲載許可を得ています。
これまでの活動実績
chataはこれまで、
Modelpress、Yahoo!ニュース、LINEニュース、新聞、テレビなど多数のメディアに掲載され、
大型ビジョン放映やイベント出演などの実績を重ねてきました。
また、チャリティー活動を通じて栃木県児童養護施設「きずな園」への寄付を行うなど、
社会貢献活動にも取り組んでいます。
プロフィール
chata（チャタ）
モデル・クリエイター
栃木県出身。
ブライダルモデルとして活動後、フリーランスへ転向。
SNS総フォロワー16万人。
モデル活動に加え、表現活動を軸に、イベント企画や演出、発信など幅広く活動している。
本件に関するお問い合わせ
取材・インタビュー・イベント・出版関連のお問い合わせは、
InstagramメインアカウントのDMよりお願いいたします。
https://instagram.com/c.h.a.t.a.13