ClaN Entertainment、第三者割当増資による約11.5億円の資金調達を実施

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、2026年1月29日に日本テレビ放送網株式会社を引受先とした第三者割当増資を実行し、約11.5億円の資金調達を実施したことをお知らせします。

当社は2022年4月の設立以来、VTuberを中心としたSNSプロモーションの企画運用及びライブイベント・番組などのコンテンツ制作力を武器に、着実な成長を遂げてまいりました。

今回の資金調達により、強みであるタイアッププロモーション企画およびコンテンツ制作体制の拡充に加え、マーチャンダイジング事業の強化、自社IPの展開やグローバル市場への投資を大幅に強化し、成長スピードを一層加速させてまいります 。これらの取り組みを通じて、業界におけるポジショニングを確立するとともに、最先端のネットカルチャーを駆使したプロデュース力を活かし、新たな価値創造と持続的な企業価値の向上に邁進してまいります。

代表コメント

～代表取締役会長 太田 正仁～

この度、日本テレビ放送網株式会社より約11.5億円の資金調達を実施いたしました。

これは、急成長を続けるVTuberをはじめとしたネットカルチャー領域において、IP強化や世界展開、事業領域の拡大を行い、これまで進めてきた世の中への価値創造をさらに加速するための戦略的投資です。

ClaNは「人生を変える、 エンターテイメントを」のスローガンのもと、世界中の人々に良質なエンターテイメントを届け、皆さまとともに幸せの輪を広げていきたいと考えております。

これからのClaNにぜひご期待ください。

～代表取締役社長 大井 基行～

この度、日本テレビ放送網株式会社より約11.5億円の増資を受けることとなりました。ClaN Entertainmentは2022年の創業以来、VTuber領域を起点に、事業および組織の成長を積み重ねてまいりました。今回の増資は、これまで築いてきた成長基盤をもとに、次の成長フェーズへと進むためのものです。IPを軸にした事業を国内外で一層拡大してまいります。「人生を変える、エンターテイメントを」というスローガンのもと、世界中の人々に価値あるエンターテイメントを届け、さらなる成長を目指していきます。

採用情報

ClaNでは、様々な職種のメンバーを募集中です。2022年に設立以来、私たちは「人生を変える、エンターテイメントを」スローガンに、心揺さぶる感動をお届けしてきました。VTuberという成長市場でのキャリアチャンス、スタートアップ企業でゼロイチを生む経験を求める熱意のある方が活躍できる環境をご用意しております。ひとりでも多くの方とお会いしたいと思っていますので、みなさまからのご応募をお待ちしております。

公式サイト：https://clan-entertainment.com/

採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約20億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats



■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp