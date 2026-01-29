株式会社タイミー、新経営体制のお知らせ

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、2026年1月28日付で新社外取締役の専任を行いました。新経営体制についてお知らせいたします。

新経営体制について

2025年1月28日付で、以下の経営体制になります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36375/table/412_1_c31784d22386c1fcb57d12a34f911c1a.jpg?v=202601290821 ]

※渡辺 雅之氏は退任

新任者のご紹介

社外取締役：尾西 祥平（Shohei Onishi）

【略歴】

ヤフー（現LINEヤフー）コーポレート政策企画本部、佐藤総合法律事務所、三浦法律事務所を経て現職。SmartHR社外取締役監査等委員・指名委員、ウェルネス・コミュニケーションズ社外取締役、カミナシ社外監査役、モノグサ社外監査役、スタートアップ・エコシステム東京コンソーシアムアドバイザーなどを兼任。スタートアップ投資、M&A、IPO、規制対応、危機管理などを主な業務とする。

【コメント】

この度、タイミーの社外取締役に就任させていただくことになりました。タイミーは、労働市場における人手不足という重要な社会課題の解決に取り組み、「はたらく」ことの意義や方法を再定義することで、一人ひとりの人生の可能性を広げる挑戦をしています。この壮大なビジョンの実現に向けて、弁護士として培ってきた法的視点とリスクマネジメントの経験を注ぎ込み、事業の健全な成長と持続的な価値創造を支える一翼を担いたいと考えています。

社外取締役：原田 明典（Akinori Harada）

【略歴】

NTT／NTTドコモを経てミクシィの代表取締役副社長COO、DeNAの取締役およびCSO（最高戦略責任者）を歴任。akippa、SHOWROOM、カウシェなど多数のスタートアップの事業立ち上げ期の取締役も務めた。ベンチャー投資や事業（プロダクト）のアドバイザーも多数。2018～2020年はシリコンバレーに滞在し、コロナ禍で帰国。2024年4月にスタートアップと事業会社のM&A等の連携を支援するCoalisを創業。

【コメント】

これまで圧倒的なスピードで成長を遂げてきたタイミーが、次の成長曲線を描く重要なフェーズに参画できることを大変光栄に思います。社外取締役として、事業・プロダクトの進化や新たな価値創出に経営視点から伴走しつつ、急成長企業として求められる規律や意思決定の質を高める役割を果たしていきたいと考えています。挑戦を後押ししながら、持続的な成長に貢献してまいります。

タイミーについて

タイミーは、タグライン「はたらくに“彩り”を。」をテーマに、「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングすることで、時間や場所に制約されない自由な働き方を提供するスキマバイトサービスです。働き手は、働きたい案件に申し込むだけで、履歴書や面接無しですぐに働くことができ、勤務終了後すぐにお金を受け取れます。 事業者は、求めるスキルや、来てほしい時間を最短1時間から設定するだけで、条件にあった働き手と、システムを介して自動的にマッチングします。タイミーは、いつでも、どこでも、人生のどんなフェーズにおいてもその人らしい「はたらく」に手を伸ばせる「ワークバリアフリー」な社会の実現を目指します。そして、「はたらく」を通じた出会いや体験が働き手の人生の可能性を広げ、世の中にうれしい時間を増やしてまいります。

会社概要

設立 ：2017年8月

代表者 ：小川 嶺

所在地 ：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

証券コード ：215A

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所 ：https://spotwork.timee.co.jp/